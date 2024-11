El Gobierno oficializó la baja de la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y la pensión de Néstor Kirchner

El gobierno nacional oficializó la baja de la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Kirchner, como así también, la pensión correspondiente a su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Horas después del anuncio realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni; el Ejecutivo publicó la medida por medio de la Resolución 1092/2024 del Boletín Oficial.

En el artículo 1 de la resolución se definió “la baja de los Beneficios Nros. 47-0-0000282-0 y 47-6-8085213-0 del Registro Unico de Beneficiarios (RUB) de esta Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), cuya titularidad detenta la Sra. Cristina Elisabet Fernández”.

Al justificar la decisión, el Gobierno recordó que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Cristina Kirchner por seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos “accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Por tal motivo, se planteó que la decisión de eliminarle la jubilación de privilegio como así también la pensión, responde a la incompatibilidad con dicha causa dado que “la finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas a favor de la titular, ya sean directas o derivadas, devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”, sostiene la resolución.

Al respecto, se aclaró que “una particular circunstancia que otorga legitimidad de percepción a sus beneficiarios le viene dada por ciertas conductas que tienen que acreditar en función del ejercicio de altos cargos en la Administración Pública, siendo que esa premisa no solo tiene que acreditarse al cese en el cargo sino también durante la percepción del beneficio”.

Ante dicha situación, se aclaró que una condición fundamental para recibir el beneficio consiste en el “buen desempeño en el cargo prestado en las altas esferas de la Nación”. Por ende, en caso de acreditarse un hecho condenado por la Justicia en perjuicio del erario público, se pierde el goce de la asignación.

El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación graciable, “que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo” por eso, “…no tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”.

De acuerdo a lo indicado por Adorni durante la conferencia realizada este jueves, el monto “significa para los argentinos un ahorro de unos 21.827.624 pesos”. Y aclaró que Cristina Kirchner “va a poder seguir cobrando una pensión y una jubilación de acuerdo a sus aportes, y no por un adicional por los privilegios”. Si bien la medida quedó oficializada, el vocero presidencial no descartó que la ex mandataria recurra a la Justicia.

La expresidenta Cristina Kirchner ayer, en Moreno

“Esto es nada más ni nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública. Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya más mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, completó.

Luego del anuncio realizado por Adorni, la ex presidenta publicó un texto en sus redes sociales donde apuntó contra el jefe de Estado: “Estás tan fuera de eje que está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro (a los argentinos que te votaron de buena fe no les va a alcanzar la vida para arrepentirse de haberlo hecho)”.

Además, Cristina Kirchner remarcó: “además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un ‘Tribunal de Honor’ para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidenta de la Nación. Y para colmo… ¿un Tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial?”.

Texto publicado por Cristina Fernández de Kirchner sobre la baja de la jubilación de privilegio

“Milei… dejate de dar órdenes ilegales a los funcionarios, que acá no hay obediencia debida. ¡Asesorate! La pensión de los ex Presidentes no se les otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como Presidentes de la Nación. El mal desempeño de un presidente solo lo puede juzgar el Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de Juicio Político, durante el ejercicio del mandato. Por una razón muy sencilla, Milei: solo el pueblo, a través de sus representantes, puede revocarle el honor y el mérito de haber sido electos Presidentes de la Nación. ¿Qué parte no entendés, Milei? Derecho Constitucional básico. Pensar que hay gente que te votó creyendo que sabías mucho”, desarrolló Cristina Kirchner en su comunicado, dejando la puerta abierta a una más que probable batalla judicial para recuperar sus beneficios”, sostuvo.

Cuánto paga el Gobierno por las jubilaciones de privilegio

Según un informe publicado por Infobae en junio de este año, el Estado pagaba hasta el momento nueve pensiones vitalicias a ex presidentes y ex vicepresidentes por haber ocupado la primera magistratura, y otras cuatro a tres viudas y a una hija de ex mandatarios. Los valores van de $5 a $21 millones, en el caso de Cristina Kirchner que cobra dos asignaciones, ya que cobra también como viuda de Néstor Kircher.

Se trata de un beneficio establecido en la ley 24.018 que prevé una pensión de por vida para los mandatarios y sus vicepresidentes cuando cesan en el cargo. El haber es equivalente a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de quienes ejercieron la primera magistratura, y de tres cuartas partes de ese monto para los vicepresidentes.

La cifra supera lo que gana hoy Javier Milei como titular máximo del Poder Ejecutivo, $4.066.018 en bruto. El libertario había anunciado en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso que quería derogar esta norma. Intentó hacerlo en la sesión en la Cámara baja en la que se aprobó la recomposición jubilatoria, pero el artículo que proponía terminar con las jubilaciones de privilegio fue rechazado. Como se mencionó, a finales de septiembre la iniciativa volvió a tomar impulso.