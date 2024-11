Kicillof afina la negociación del Presupuesto y Ley Impositiva para asegurarse los votos de los no peronistas aliados

El peronismo buscará el acuerdo de bloques no peronsitas para asegurarse el Presupuesto y la Ley Fiscal

El gobierno de Axel Kicillof busca avanzar cuanto antes con la sanción del Presupuesto 2025 y la Ley Fiscal Impositiva. Para eso, desde el Ejecutivo se convocó a un almuerzo para este viernes que hasta el momento tendrá al ministro de Economía, Pablo López, como protagonista. Fueron invitados las autoridades de todos los bloques legislativos tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.

La intención es despejar dudas y empezar a allanar el terreno para tener un respaldo legislativo a las dos leyes, luego de la presentación formal que se hizo esta semana en la que el ministro de Economía explicó los principales lineamientos del Presupuesto frente a diputados.

Pero desde los principales bloques opositores ya adelantaron que no concurrirán al convite de este miércoles. “No vamos a ir; el lugar para discutir el Presupuesto son las comisiones tanto en Diputados como en el Senado, no un almuerzo”, planteó uno de los senadores que rechazó la invitación al encuentro que se desarrollará en la Residencia del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. “Nos vamos a reservar el debate para una instancia en la Legislatura, ya vino el lunes el ministro, pero no recibió consultas. Nuestra participación va a ser en la Cámara”, planteó otro diputado.

Según pudo reconstruir este medio, la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y la Izquierda rechazaron la invitación.

Lo cierto es que en el terreno legislativo, además de abrirse a modificaciones en distintos ítems, el gobierno provincial buscará conseguir el respaldo de algunos bloque opositores que han mostrado un perfil dialoguista en lo que va del año.

El principal interés del Ejecutivo es que no haya objeciones en el pedido de endeudamiento que para el período 2025 está estipulado en $1,1 billones.

En líneas generales, algunos legisladores de la oposición empiezan a mostrar cierta aprobación técnica al proyecto del Presupuesto y, sobre todo, a la Ley Fiscal que durante este 2024 generó ruido por las subas en los impuestos patrimoniales y las quitas de beneficios impositivas que rigió para este período. Para el 2025 está previsto que vuelvan algunos descuentos por adhesión del pago por débito automático o la bonificación e buen contribuyente que reduce hasta un 5% a quienes estén al día.

Además, en esta ley, se proponen topes del 28% para el impuesto Inmobiliario y del 19% para Patentes, con bonificaciones para contribuyentes cumplidores. No se modificarán las alícuotas de Ingresos Brutos ni de Sellos.

En ambas cámaras legislativas los números son muy ajustados para el peronismo. En el Senado el bloque de Unión por la Patria cuenta con 21 integrantes, de un total de 46. Para conseguir una votación favorable precisa de la mitad más uno en lo que atañe al Presupuesto y los dos tercios para la Ley Fiscal Impositiva.

En Diputados la ecuación es más o menos similar. El peronismo tiene una bancada de 37 sobre 92 diputados. No llega al quorum propio.

Es por ello que a donde mira el oficialismo es al bloque Unión Renovación y Fe en Diputados y La Libertad Avanza en el Senado. Se trata de los legisladores que formaron parte de la lista que llevaba a Javier Milei como presidente, pero en el medio de la campaña cuando se gestó el acuerdo entre el hoy jefe de Estado con Patricia Bullrich, luego de las elecciones generales -y de cara a al balotaje contra Sergio Massa- decidieron correrse del esquema libertario. Una vez asumidos en sus bancas provinciales armaron sus propios bloques. En el Senado retuvieron el nombre de LLA, mientras que los que responden al esquema de Milei se quedaron con el sello La Libertad Avanza I.

El gesto más reciente de acercamiento se dará este jueves cuando en el Senado habiliten el quórum para tratar la reforma previsional para trabajadores del Banco Provincia que impulsa Kicillof y tiene como fin derogar las modificaciones que la entonces vicegobernadora, María Eugenia Vidal, le había hecho a la normativa original; cambios que se daban sobre la constitución del haber previsional reduciéndolo de un 82% a un 75%.

En lo que respecta al acompañamiento al Presupuesto 2025, se espera que se abra una instancia para incluir en el texto un fondo específico a los municipios de libre disponibilidad y no reintegrable tal como se incluyó en la negociación del presupuesto de este año, denominado Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal.

En una reciente entrevista con Infobae, el ministro del área económica, Pablo López, explicó sobre este punto que “fue un Fondo, a diferencia de otros años de libre disponibilidad que le permitió a los municipios poder sufrir menos las dificultades de este año. La caída de la recaudación tan fuerte, permitió en muchos municipios poder cumplir con las obligaciones salariales en tiempo y forma”. El fondo suele funcionar como un pedido político de los intendentes de todos los sectores y es una llave de negociación.