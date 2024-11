Cómo evalúa la mesa chica de Milei el impacto del escenario judicial de Cristina Kirchner en el tablero electoral de 2025

En la previa del fallo contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, en la Casa Rosada habían decidido no avanzar públicamente contra la ex presidenta y líder de la oposición. “No hacemos campaña desde los tribunales”, decían. Sin embargo, hoy Javier Milei salió a tuitear para festejar la ratificación de la condena en Casación. La estrategia del Gobierno de cara a las elecciones del año que viene seguirá apoyándose, además de la gestión de la economía, en la polarización con el kirchnerismo. Y proyectan que, esté o no CFK en las boletas el año que viene, el oficialismo saldrá favorecido.

“El Gobierno tiene absoluto respeto por la división de poderes, confiamos en la Justicia y no nos metemos con eso”, se atajan oficialmente en Balcarce 50, donde el principal asesor político del Presidente es su asesor, Santiago Caputo, y su brazo ejecutor de la campaña adelantada es su hermana, Karina Milei. Por lo bajo, sin embargo, despliegan sus cálculos políticos electorales y reconocen que la posible inhabilitación de Cristina Kirchner para ser candidata puede ser perjudicial para La Libertad Avanza. “Sin Cristina, el voto útil se disgrega porque el fantasma del regreso K se desvanece”, admitió un funcionario libertario.

Santiago Caputo, parte de la mesa chica del Presidente (Archivo REUTERS/Agustin Marcarian)

Al mismo tiempo, creen que la posible ausencia de CFK en las listas puede ser un activo para LLA, porque la oposición tenderá a fragmentarse -aún más- si el nombre y la imagen de su principal líder está ausente en las boletas. Ese escenario, proyectan, favorecería a un oficialismo unificado bajo la figura de Javier Milei, donde incluyen también a los aliados de PRO: Mauricio Macri amenaza con marcarle la cancha, pero en la práctica le cuesta diferenciarse sin pagar altos costos de imagen en su propio electorado. “Se cargaron a la única que mide más de 15 puntos”, sentenció, satisfecho, un importante colaborador del jefe de Estado.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión en el marco de la causa Vialidad que, además, plantea la inhabilitación para ocupar un cargo público. Sin embargo, el fallo no está firme y puede ser apelado para que intervenga la Corte Suprema. Esa será la última instancia de la causa.

Milei tuiteó con un mensaje más extenso de lo habitual, poco después de que se conociera la sentencia: “Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones. Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la expresidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”, dijo.

Fue cuidadoso en el uso de las palabras. “Una cosa es confrontar con Cristina, otra es transformar ese tema en parte de la agenda del Gobierno. La agenda judicial no es parte de nuestra agenda y nunca lo fue. Las campañas en los tribunales son cosas de la Coalición Cívica y de PRO no nuestras”, explicó el razonamiento un funcionario. Y citó como ejemplo el impulso reiterado por parte al proyecto de Ficha Limpia.

Esta semana, de hecho, el macrismo volvió a poner sobre la mesa la iniciativa que busca impedir que personas con condenas penales por delitos dolosos graves puedan ser candidatas a cargos electivos nacionales. Lo hizo el lunes, en el mismo comunicado, donde anunciaban que respaldarían al Gobierno y no darían quórum para la sesión de ayer, cuando se trataría la limitación de los DNU y el canje de deuda. Faltaban 48 horas para que se conociera el fallo de Casación. Cerca de Milei, sin embargo, deslizaron que lo tienen entre sus prioridades. “Si ellos avanzan los apoyaremos, pero no es central para nosotros”, dijo un asesor.