Antes de que salga el fallo de Casación por la Causa Vialidad, el kirchnerismo hará una clase pública sobre lawfare en Comodoro Py

Este miércoles a las 11 la Cámara Federal de Casación Penal emitirá su fallo sobre la causa Vialidad, que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Deberá decidir si confirma la condena a 6 años de prisión que dictó el Tribunal Criminal Federal número 2 en diciembre de 2022. Por eso, gran parte del kirchnerismo más duro se movilizará hasta los Tribunales de Comodoro Py para manifestarse en contra de las acciones del Poder Judicial, ya que insisten en su inocencia en los casos investigados que abarcan el período que va desde 2003 a 2015 en 51 obras públicas que se desarrollaron en la provincia de Santa Cruz.

La Sala IV de Casación que está integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña resolverá si confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, si la eleva a 12 años por el delito de asociación ilícita como solicitó la Fiscalía, o si la revoca como pidieron las defensas. Esa decisión la tomarán en una audiencia oral en la sala B de la planta baja. Los acusados pueden asistir, aunque no están obligados.

La sentencia que se conozca este miércoles no será definitiva. Todas las partes involucradas podrán apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La ex presidenta publicó en su cuenta de X, este martes por la tarde, una dura carta en la que acusa a los jueces intervinientes en esta causa de querer “proscribirme de por vida”.

“¿Pero cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol”, afirmó.

Según describió la acusan “de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015″.

“La ”Causa Vialidad” empezó como un show y va a terminar de la misma manera”, agregó. “Como hemos sostenido, la persecución mediática-judicial tiene como objetivo principal castigar judicialmente y dejar fuera del tablero político a los dirigentes que hacen y conducen gobiernos nacionales, democráticos y populares; pero al mismo tiempo tienen un segundo objetivo: disciplinar con el miedo al resto de la dirigencia política, social y sindical. Y vaya si lo logran”, argumentó.

“Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya más Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo. Estoy segura que Dios y la Virgen nos van acompañar a todos los argentinos y argentinas que sabemos, porque lo vivimos, que un país mejor es posible”, culminó.

Cristina Kirchner estuvo ayer en SMATA junto al titular de ese sindicato, Ricardo Pignanelli y con los senadores José Mayans y Lucía Corpacci.

Quienes apoyan la inocencia de Cristina organizaron una clase pública que denominaron “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare” y que comenzará a las 9, dos horas antes de conocerse el fallo.

La actividad tendrá la participación del abogado y dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Juan Grabois, del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, de la periodista brasileña, Manuela Dávila y de Anabella Luccardi, Decana del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda.

Obviamente que se espera, además, la presencia de los dirigentes más cercanos a la ahora titular del Partido Justicialista como los senadores nacionales Oscar Parrilli, Juliana Di Tullio y José Mayans y seguramente de algunos militantes que se movilizarán, aunque no hay convocatoria de manera orgánica.

“Hay un intento de proscripción porque no le pueden ganar en las urnas. En las tres boletas presidenciales en las que figuró su nombre, Cristina ganó la presidencial. Como no pueden gobernar mejor que ella, para los trabajadores, para la clase media, como no pueden generar resultados para que la gente los vote, acuden al Poder Judicial. En otras épocas al peronismo se lo combatía con las Fuerzas Armadas, hoy se lo combate, lamentablemente, con el Poder Judicial”, aseguró el ex ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, este martes antes de la reunión que encabezó CFK con dirigentes peronistas en la sede del sindicato SMATA.

Allí estuvieron durante una hora los integrantes de la lista de Primero la Patria en la que fue su proclamación como nueva jefa del PJ Nacional, tras la frustrada puja interna con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

La próxima actividad de la ex presidenta será el domingo 19, cuando se festeja el Día de la Militancia. Irá al club de básquetbol Quimsa en la capital de Santiago del Estero en un acto que organiza el gobernador radical K, Gerardo Zamora.

La primera sentencia en la causa Vialidad

En diciembre del 2022, luego de tres años y medio de juicio oral y público y la fuerte acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que terminó con la frase “es corrupción o justicia”, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y a cinco exfuncionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión.

La expresidenta, además, recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y fueron absueltos el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, los exfuncionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner- y el ex titular de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro.