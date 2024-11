Legisladores del Parlasur presentaron un amparo contra los recortes del Gobierno en viáticos y pasajes

Un grupo de legisladores de distintas extracciones políticas del Parlamento del Mercosur (conocido como Parlasur) presentó un amparo ante la Justicia para que se revierta la decisión que tomó el Gobierno nacional a través de la Cancillería de suspender el pago de pasajes y viáticos de ese organismo. El recurso judicial ante la jueza María Servini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 con Competencia Electoral, lleva la firma de los parlamentarios de Unión por la Patria Mariano Arcioni, Teresa Parodi, Gabriel Fuks y Franco Metaza junto al libertario Rodolfo Eiben y José Antonio Romero Feris, quien fue gobernador de Corrientes y senador nacional por el Partido Autonomista y que acompañó a Juan Schiaretti a nivel nacional en las últimas elecciones.

“El Estado Nacional no va a seguir pagando los viáticos, ni los pasajes a parlamentarios del Mercosur porque es una función que, simplemente, no le corresponde. No son funcionarios de la Administración Pública Nacional, ni son parlamentarios nacionales designados, como ocurre con otros países como Brasil, Paraguay o Uruguay”, anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el 26 de septiembre. Y pidió que sea el propio Parlasur el que se haga cargo de esos gastos. “Este presupuesto de ingresos, aportes por PBI, aportes nacionales y egresos, lo tiene que aprobar el Parlasur”, agregó Adorni.

Los legisladores remarcan que fueron electos por el voto popular en octubre pasado y que su trabajo es ad honorem, ya que no cobran dieta ni tienen equipos de asesores como el resto de los parlamentarios del Mercosur. Argentina cuenta con 43 legisladores en el Parlasur, Brasil, tiene 75, y los demás integrantes, Paraguay, Uruguay y Bolivia, 18 cada uno.

Piden que se suspenda la resolución administrativa 888/2024 que fue firmada por la ex canciller, Diana Mondino, y por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. No fue el único ajuste que se dispuso en el ámbito diplomático. También en la Cancillería subsiste el conflicto con el personal por los recortes impuestos sobre los viáticos que perciben quienes trabajan en el exterior, que derivó en inéditas medidas de fuerza.

En el organismo regional, el 23 de septiembre, se había aprobado una declaración de “apoyo a toda iniciativa institucional que lleve a la restitución de los pagos de los gastos de pasaje y estadías” de los parlamentarios del Mercosur de Argentina que pudieran garantizar la presencia en las sesiones que habitualmente se hacen en la capital de Uruguay, Montevideo.

Allí describieron “la sorpresa y preocupación” la decisión que adoptó el gobierno de Javier Milei porque se imposibilita que una parte de sus miembros puedan “cumplir con sus tareas y ejercer su misión en el mayor órgano legislativo del bloque”.

Esa declaración contó con una moción del parlamentario bolsonarista de Brasil, Celso Russomano, quien señaló en esa oportunidad: “La medida afecta de muerte a la institución multilateral que representa las aspiraciones de integración de todos los pueblos del Mercosur. Sin los parlamentarios argentinos, nuestro parlamento regional se ve impedido de cumplir con sus tareas y de ejercer su misión como el mayor órgano legislativo del bloque”.

Los reclamos volvieron a escucharse en la sesión especial que el Parlasur realizó esta mañana en Córdoba, por primera vez desde que se creó en 2005. En la que fue la III Sesión Especial el Pleno recibió al gobernador de la provincia, Martín Llaryora, y a la vicegobernadora Myrian Prunotto. Se discutieron una resolución para que se declare al Mercosur como región de paz, el establecimiento de la neutralidad del bloque ante los conflictos bélicos extracontinentales y otras cuestiones vinculadas al comercio regional. Además hubo una Declaración de Congratulación por la firma de los 24 acuerdos suscriptos entre Uruguay y la República Popular China.

Los legisladores advierten, además, que el viernes 6 de diciembre Javier Milei asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur por seis meses y Brasil la presidencia del Parlasur por un año. Fuks, ex embajador argentino en Ecuador, explicó que “los otros países que integran el Mercosur deben estar en extrema alerta, la llegada de Milei a la presidencia del Mercosur es la asunción de un topo que quiere destruir al bloque regional desde adentro”.

Por su parte, Metaza agregó que ”la presidencia pro tempore de Milei irá a contramano, no sólo del espíritu del bloque regional desde su existencia en 1991, sino también en contra de la voluntad de Brasil, Paraguay y Uruguay que encuentran en el Mercosur una plataforma de inserción comercial en el mundo mucho más efectiva que si lo hicieran por sí solos”.