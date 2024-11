UBA: el Congreso le exigió a la AGN que haya auditorías en Medicina, Economía y Derecho para agosto de 2025

Las autoridades de la bicameral Mixta Revisora de Cuentas durante la reunión de este martes (Prensa Senado)

La comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que preside el diputado de la oposición dialoguista Miguel Ángel Pichetto, le pidió esta tarde a la Auditoría General de la Nación (AGN) que apure auscultaciones integrales a las facultades de Medicina, de Ciencias Económicas, y de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para agosto de 2025.

Durante el encuentro, que se desarrolló en el salón Arturo Illia de la Cámara alta, la bicameral recibió al titular de la AGN, el ex funcionario del último gobierno kirchnerista Juan Manuel Olmos. Fue él quien anunció el plan para el año próximo del organismo que comanda y contó que, junto a la de Medicina, se proponía realizar auditorías sobre las otras dos facultades. En total, se harán estudios sobre 12 universidades del país.

Además, se incorporará a la bandeja de pendientes un seguimiento a las observaciones de una auditoría ya consumada -2018- y presentada -2023- sobre la facultad de Psicología. Por caso el experimentado senador del peronismo disidente y secretario de la comisión, Juan Carlos Romero (Salta), contó que se descubrió un estacionamiento sin ningún tipo de rendición.

Una diferencia importante que comunicó Olmos y fue avalada por los integrantes de la comisión se dio sobre la puja entre la Casa Rosada y la UBA por documentación solicitada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). “Una cosa es el control externo de organismos. En este caso, no hay ninguna duda que es la AGN”, explicó.

Luego, Olmos dejó en claro que “de lo que se está hablando es del control interno” y que ello dependerá de lo que “haga el Ejecutivo a través de la Sigen”. Tras ello, advirtió que no iban a “entrar en la polémica” y recordó el artículo 75 de la Constitución, en su inciso 19, que menciona la garantía para los “principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) y ex funcionario de la gestión kirchnerista de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos (Prensa Senado)

El ex funcionario de confianza del gobierno de Alberto Fernández no olvidó remarcar las complejidades de los planes de la AGN, entre lo que se aprueba y la capacidad de producción posterior, siempre con exigencias muy por encima de lo estimado. De allí la importancia del guiño que le dio esta tarde la bicameral -en particular, en cuanto al presupuesto-, con más opositores que oficialistas y una reunión más que cordial, pese a dilaciones inexplicables en cuanto a informes de los últimos largos años.

Lo ocurrido va en línea con el encuentro que Pichetto mantuvo ayer con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; y con su segundo y ex diputado del radicalismo, Emiliano Yacobitti. Su enlace y soldado legislativo es nada menos que el senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, a su vez titular de la siempre codiciada bicameral que revisa el funcionamiento de los organismos de inteligencia, la única con presupuesto privado.

En la bicameral, el jefe del kirchnerismo en la Cámara alta, José Mayans (Formosa), demandó a los legisladores ir hacia “los temas centrales” de la AGN, como el estudio “lapidario” -así aseveró- sobre el bono a 100 años de la gestión Cambiemos o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del macrismo, luego refrendado por el gobierno de Alberto Fernández y votado por la mayoría de los bloques de Unión por la Patria, en 2022. Romero le recordó que la última reunión de la comisión -previa a la actual conformación de días atrás- fue en julio de aquel año.

La trifulca entre el Gobierno, la UBA y la oposición -dialoguista o no- repercutió de manera sutil esta tarde. Por ejemplo, el auditor del radicalismo Alejandro Nievas deslizó que “hace mucho no se hace” un estudio sobre la Secretaría General de Presidencia, hoy en manos de Karina Milei, hermana del Presidente y a la que muchos libertarios llaman “el jefe”.

Minutos después, Romero sugirió direccionar la lupa a Nación Seguros, el tremendo lío judicial que ya tocó las puertas de Alberto Fernández. Más allá de esto, el senador salteño manifestó que no corresponde al Congreso “ni establecer una agenda oficialista ni tampoco inducir a la AGN a llevar la agenda de la oposición”, ya que “no es lo que corresponde” y que “lo demás son opiniones políticas”.