Ordenaron levantar la clausura a la obra del nuevo centro de distribución de Mercado Libre en La Matanza

Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) interceden para levantar la clausura impuesta por el municipio de La Matanza.

Fernando Espinoza , intendente matancero, clausuró la obra por supuesta falta de habilitaciones.

Una medida cautelar permitirá a Mercado Libre continuar su proyecto, valorado en 75 millones de dólares.

Lo esencial: el conflicto entre Mercado Libre y la Municipalidad de La Matanza por la construcción de un centro de distribución en el Mercado Central sumó un capítulo crucial tras la intervención de figuras de LLA. La empresa, acusada de falta de habilitaciones, recibió apoyo de líderes del partido, que obtuvieron una medida cautelar para revertir la clausura. En redes sociales, representantes del oficialismo señalaron a Espinoza como exponente de un modelo “populista” contrario a la inversión privada. La medida beneficiará el avance del proyecto, que promete 2.300 empleos.

El cartel de clausura que colocó el Municipio de La Matanza en la obra de Mercado Libre

En medio de la polémica por la clausura en la obra de construcción del nuevo centro de distribución que Mercado Libre había anunciado en La Matanza, varios dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) intercedieron para que la inhabilitación fuera revocada y para que el proyecto pudiera continuar con su planificación. “Hoy estamos ante un cambio de visión en Argentina, donde la desburocratización, las desregulaciones y la libertad económica y comercial son las banderas de este gobierno”, sostuvieron.

Por medio de un comunicado oficial publicado por la cuenta en X del partido oficialista, se confirmó que la empresa de envíos fue beneficiada con una medida cautelar que le permitirá levantar la clausura que había sido ordenada por el intendente matancero, Fernando Espinoza, bajo la acusación de que la obra no contaba con las habilitaciones correspondientes por parte del municipio. Asimismo, destacaron que como fruto de la apuesta por el país, el creador de la empresa generó “una nueva inversión de 75 millones de dólares y más puestos de trabajo para los argentinos”.

“Gracias a esto, se levantará la clausura ilegal impuesta por el intendente kirchnerista de La Matanza, Fernando Espinoza, sobre la obra del nuevo centro de distribución de la empresa en el Mercado Central”, anunciaron en la publicación, en donde mencionaron que varios referentes del espacio libertario, entre ellos, los diputados nacionales, José Luis Espert, Santiago Santurio y Juliana Santillán; el subsecretario de Integración Socio-Urbana, Sebastian Pareja; el secretario de Culto, Nahuel Sotelo; y el presidente del bloque de diputados bonaerenses, Agustín Romo se habían hecho presentes para apoyar al empresario Marcos Galperín.

Como forma de repudio por la sanción que había aplicado el jefe comunal, el espacio lo relacionó como parte de los dirigentes que formaron parte de “un régimen populista en el que el sector privado, las inversiones y el capitalismo eran consideradas malas palabras”. Y apuntaron que por esta ideología hubo un “estrepitoso fracaso económico y social” por el que actualmente se pagarían las consecuencias. “Hoy estamos ante un cambio de visión en Argentina, donde la desburocratización, las desregulaciones y la libertad económica y comercial son las banderas de este gobierno”, ratificaron, para después concluir: “Tenemos la profunda convicción de que solo así se logrará la prosperidad en nuestro país”.

La medida impuesta por Espinoza fue revocada por la Justicia (LLA)

La clausura del centro de distribución de Mercado Libre ocurrió el pasado 22 de octubre, cuando el empresario denunció en su cuenta personal de X que la empresa había sido víctima de una medida “arbitraria y discrecional” por sobre las obras que se realizaban en la zona donde se ubica el Mercado Central. Por este motivo, criticó los argumentos presentados por el municipio al asegurar que “la obra cuenta con todas las autorizaciones pertinentes emitidas por la autoridad competente”, y señalar que la Municipalidad de La Matanza no tenía jurisdicción en el Mercado Central, ya que se trata de un ente tripartito administrado por Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.

A raíz de esto, la ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni había formalizado una denuncia en contra de Espinoza por la medida contraria a Mercado Libre y lo acusó de presunto “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, acciones que, según el texto al que accedió Infobae, “perjudican la economía local y afectan el desarrollo de un proyecto crucial cuya obra está valorada en 75 millones de dólares y prometía generar 2.300 empleos.

En su defensa, el intendente precisó: “Como en toda jurisdicción del país, una obra edilicia debe solicitar la habilitación municipal. Y no siendo la suya una empresa frutihortícola, para construir en el Mercado Central es preciso congeniar muchos aspectos que hacen a las normas establecidas. No es mi deseo hacer de este un mensaje burocrático. Por eso, sólo voy a citar que es preciso cumplir con la normativa provincial para esta materia establecida en el Decreto Ley 6769/1958″.

No obstante, la denuncia no sólo apunta al alcalde, sino también a cualquier persona que pudiera haber participado en los hechos denunciados. Hasta el momento, el Municipio de La Matanza no ha emitido una respuesta oficial a estas acusaciones, ni a la resolución que favoreció a la empresa de envíos.