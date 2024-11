Guillermo Francos le respondió a Paolo Rocca: “No va a haber una Argentina proteccionista”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , rechazó las críticas de Paolo Rocca , CEO de Techint, sobre la apertura comercial de la gestión libertaria.

Francos reafirmó la apuesta del Gobierno a una economía “equilibrada” para atraer inversiones , y descartó una mirada proteccionista.

Rocca había advertido que “la cancha no está equilibrada” y “nuestra industria no logra competir con China”.

Lo esencial: en respuesta a las declaraciones de Paolo Rocca, CEO de Techint, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que la política económica de Argentina “no será proteccionista”, sino “equilibrada” y enfocada en facilitar las inversiones. Francos valoró que Rocca reconozca la mejoría de la macroeconomía bajo el actual gobierno, aunque subrayó que el empresario “defiende los intereses” de su sector, el acero. En una cumbre empresaria, Rocca había pedido el levantamiento del cepo y expresó una crítica ante la “desprotección” de la actividad industrial ante las importaciones de China.

El cruce entre Guillermo Francos y Paolo Rocca ilustra la tensión entre apertura comercial y la protección de la actividad industrial local

“La Argentina tiene hoy como bandera más importante la libertad en todos los órdenes. Nos vamos a manejar en esos parámetros. No va a haber una Argentina proteccionista, va a haber una Argentina equilibrada, seria y que entiende que lo mejor para el país es que haya inversiones y generación de empleo”. Con esa definición, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió a las últimas declaraciones del CEO de Techint, Paolo Rocca, quien criticó esta semana el rumbo que tomó el Gobierno hacia el sector industrial y frente a la apertura de importaciones, especialmente aquellas provenientes de China.

El ministro coordinador destacó que el principal empresario del sector del acero haya expresado que “ve muy bien la macroeconomía” y que “esté hablando positivamente” al respecto, pero advirtió que “un industrial defiende sus propios intereses” y que, “por supuesto, tiene una diferencia (con el Gobierno) que afecta al propio sector industrial”. “Nos tenemos que ir acomodando a una Argentina que sea equilibrada en distintos aspectos”, sostuvo Francos, en declaraciones a radio La Red.

En el marco del Alacero Summit 2024, en el hotel Hilton, Rocca había destacado que la gestión de Javier Milei está teniendo resultados importantes en materia de inflación, reducción del déficit y baja del riesgo país, pero “falta completar la apertura del mercado cambiario para poder recibir inversiones masivas”, dijo. También criticó que la industria argentina siga en desventaja frente a la competencia extranjera.

“La cancha no está equilibrada. Nuestra industria no logra competir con China. Hace falta que la política de los Estados nos apoye. La defensa contra la competencia desleal es esencial”, sostuvo el empresario, al agregar que la industria necesita estabilidad en las “reglas de juego”, reducción tributaria y un tipo de cambio acorde a la productividad local.

Consultado sobre el impacto que podría tener las importaciones desde el gigante asiático, Francos recordó que mientras “sean competitivos los valores argentinos, no van a haber importaciones”. E ilustró: “Si le dice a una empresa petrolera que tiene que instalar tubos, y que por la producción argentina tiene que pagar 80% más que del exterior, es muy probable que ese productor petrolero quiera traerlo desde el exterior”.

"Defiende sus propios intereses", dijo Guillermo Francos sobre Paolo Rocca

Ahora bien, el jefe de Gabinete planteó como punto de acercamiento a la postura proteccionista que “el industrial argentino puede quejarse de los enormes costos para producir al país”. “Eso es lo que estamos tratando de modificar: darles condiciones a todos los señores Roccas (sic), productores y empresarios que invierten en el país que les permitan competir con los productores industriales extranjeros. Eso significa modificar algunos aspectos de las leyes del trabajo, o reformar el sistema tributario argentino para hacerle más justo”, subrayó.

En lo últimos meses, el gobierno de Javier Milei hizo un fuerte giro diplomático hacia China, el rival acérrimo de los Estados Unidos en la guerra comercial que se dirime a nivel planetario. Luego de plantear una postura dura hacia el régimen de Xi Jinping durante la campaña electoral del año pasado, cuando afirmó que “no promovería la relación con comunistas”, la gestión libertaria viró hacia una definición pragmática y de acercamiento de las relaciones bilaterales.

En esta línea, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, tiene previsto asistir a la Exposición Internacional de Shanghái el 5 de noviembre, en su primer viaje al exterior como representante de la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones. Este viaje, orientado a fomentar inversiones para fortalecer las reservas del Banco Central, subraya el cambio en la estrategia geopolítica del Poder Ejecutivo.

En una reciente entrevista con Susana Giménez, el presidente Milei explicitó su nueva mirada en política exterior, al elogiar a China como un “socio comercial muy interesante”, sobre el que destacó que “no exigen nada, lo único que piden es que no los molesten”. La definición es diametralmente opuesta sus declaraciones de octubre de 2023, cuando asumió una postura ideológica y cuestionó las alianzas con “regímenes comunistas”.

Un lugar para Mondino

Por otro lado, Diana Mondino se sumó ayer a la lista de funcionarios que fueron desplazados por no haber defendido las ideas de la libertad, el Gobierno aceptó la renuncia de la ex ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Su desplazamiento de parte de la Casa Rosada se oficializó hoy en el Boletín Oficial. Su puesto lo ocupará el ahora ex embajador de Estados Unidos, Gerardo Werthein.

“Ha sido un gran honor trabajar estos meses con usted y todo el gobierno en este proyecto para levantar Argentina”, aseguró la ahora ex canciller a través de un comunicado dirigido hacia el Presidente Javier Milei.

Diana Mondino renunció ayer a la Cancillería, tras ser desplazada por el presidente Javier Milei (REUTERS/Cristina Sille)

Respecto a la situación de la ex canciller, Francos afirmó que “Diana Mondino es una gran persona, una excelente profesional” que ha hecho “un gran trabajo en la Cancillería con la apertura de la Argentina al mundo”. Explicó que su salida se debió a un “desentendimiento” con el Presidente, derivado de un voto específico en Naciones Unidas en apoyo al levantamiento del bloqueo comercial a Cuba, lo que generó un desacuerdo insalvable.

Sin embargo, el ministro destacó que Mondino sigue comprometida con el proyecto político de Milei: “Ella mencionó con toda claridad que no se iba del espacio y que iba a acompañar en el lugar que fuera”. “El Gobierno la considera una persona valiosa, seguramente (le) vamos a encontrar una posición de utilidad para el Gobierno y para el país”, aseguró Francos.