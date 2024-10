Cafiero contó que Alberto Fernández “está muy mal” y deslizó cuestionamientos a la denuncia de Fabiola Yañez

El diputado dio detalles de la actualidad del expresidente tras la denuncia de Fabiola Yanez

Mientras avanza el conflicto judicial entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez, el diputado Santiago Cafiero se pronunció este martes con respecto a la causa por violencia género y dio detalles de cómo se encuentra el ex jefe de Estado tras la denuncia en su contra. “Está muy mal, fue una denuncia muy fuerte”, reveló.

El legislador, que es uno los dirigentes más cercanos al ex mandatario, expuso sus impresiones sobre la situación en diálogo con el canal de streaming Laca Stream, donde contó que estuvo en contacto con Fernández en las últimas semanas y aprovechó para ratificarle su apoyo.

Además, se refirió a la investigación y deslizó algunos cuestionamientos al procedimiento judicial por la falta de uniformidad en la presentación de pruebas. Particularmente en la entrega de celulares, que en primera instancia la ex primera dama se negó a hacer y luego reclamó que solo se acceda al intercambio entre ella y el ex presidente.

Fabiola Yañez presentó pruebas de golpes en la causa por violencia de genero contra Alberto Fernández

“Mientras unos entregaron los celulares y las pruebas, otros no. Es muy raro y no sé qué pensar”, expresó Cafiero al respecto, quien sugirió que esta falta de consistencia en la presentación de evidencias estaba generando incertidumbre sobre los motivos y las intenciones detrás del caso.

Asimismo, remarcó su estrecha relación con Alberto Fernández, contó que sigue en contacto con él y reveló que actualmente atraviesa un “momento difícil” por el impacto de las acusaciones en su contra. “Hablo con Alberto y está muy mal, fue una denuncia muy fuerte. Está tratando de volver a conectar con su hijo”, afirmó el diputado.

Sobre su vínculo con él, explicó: “Es una persona que quiero. No es mi amigo, pero lo quiero y es una familia a la que quiero y me duele mucho lo que sucede”.

En este sentido, Cafiero lamentó la actitud de otros dirigentes de su espacio que, según su punto de vista, aprovecharon el escándalo de la denuncia para alejarse de Alberto Fernández solo “bronca y rencor” de lo ocurrido durante su gestión. Y fue tras su breve descargo que el ex funcionario destacó las inconsistencias que, para él, comenzaron a surgir en la causa cuando la mayoría ya había adoptado una postura.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

“Creo que fue equivocada la actitud de muchos compañeros y compañeras de querer sacarse la bronca y actuar con rencor, porque ahora aparecen inconsistencias: unos entregan el celular y todas la pruebas y la otra parte no. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que esto esté sucediendo así? Me cuesta entender todo, la gravedad que esto tiene”, cuestionó.

Según señaló Cafiero, la necesidad de mantener la serenidad y evitar prejuzgar es fundamental para preservar la equidad del proceso judicial. “Es importante no permitir que el resentimiento o la bronca alteren el juicio en este momento”, afirmó, en una llamada a la mesura.

Asimismo, insistió en la importancia de dejar que la justicia siga su curso sin interferencias. Lo hizo pidiendo prudencia y respeto hacia el sistema judicial, recordando que aún no se había emitido una sentencia. “No importa si le creo o no, porque hay quienes ya lo condenaron; hay que esperar a la justicia y las garantías jurídicas”, expresó mientras reafirmaba la necesidad de no emitir juicios antes de tiempo.

Cafiero concluyó su intervención reafirmando su esperanza en que el proceso judicial permitiera a Fernández aclarar su situación ante los tribunales. Para el ex canciller, la justicia es el único medio legítimo para resolver un conflicto como este. “Espero que él pueda aclararlo en tribunales”, cerró.

Su postura sobre la interna del PJ Nacional

El diputado también hizo referencia a la interna entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela por la conducción del PJ Nacional. En medio de la disputa entre los dirigentes de cara a las elecciones partidarias que tienen fecha para el 17 de noviembre, Cafiero se inclinó del lado del gobernador de La Rioja y brindó un análisis de la situación actual del peronismo.

El ex canciller se inclinó a favor de Quintela y brindó un análisis de la disputa por la conducción del espacio con Cristina Kirchner

“Sería muy fácil sentarse y decir la culpa fue de tal o el otro, eso queda chico para el grado de responsabilidad que tiene el peronismo para adelante, tanto el espacio de Cristina como el de Quintela tiene el mismo objetivo, que es trazar una estrategia para ganarle a Milei el año que viene y en el 2027″, señaló Cafiero.

Y agregó: “El abordaje de Quintela propone trabajar en abrir el espacio para tener una oferta electoral más potente. Y Cristina propone que en este momento, con las extremas derechas en la región se las aborda no desde el armado ampliado, sino que se las aborda desde un núcleo fuerte y potente que avance sobre eso, coronar un tercio de la elección y después la misma dinámica va a ser la que termine acercando los votos del centro”.