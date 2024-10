Cristina Kirchner sospecha que Quintela quiere postergar la elección y pidió que se controle su lista

Cristina Kirchner cree que Quintela quiere portergar la elección partidaria

Cristina Kirchner tiene una sospecha desde hace varios días. Cree que parte de la estrategia de Ricardo Quintela de ir a fondo con la elección en el PJ Nacional, es generar una circunstancia de competencia que no pueda realizarse por limitaciones en la logística, la organización, la fiscalización y la financiación.

“Habiendo tomado vista de la lista Federales Un Grito de Corazón, publicada en el sitio web del partido justicialista nacional, y constatando que la lista se encuentra incompleta y que contienen candidatos sin identificación de DNI faltantes que imposibilitan realizar la verificación de la misma”, indicaron Teresa García, Anabel Fernández Sagasti y Gustavo Arrieta, apoderados de CFK, en una nota presentada ante la junta electoral del partido.

Y agregaron: “En virtud de ello, se solicita a esa junta que informe si la lista de Federales Un Grito de Corazón cumple con los requisitos formales del Reglamento Electoral y las normas complementarias, en el término perentorio de 24 horas, en virtud de poder efectuar nuestro de derecho de tachas e impugnación cuyo vencimiento opera el 22/10/2024″.

La carta enviada por los apoderados de la ex presidenta tiene como objetivo marcarle la cancha al riojano, del que sospechan que quiere embarrar la elección. “No tienen estructura para fiscalizar. No tienen territorio para llevar adelante esta elección”, indicaron cerca de la ex mandataria. En la lista presentada en el PJ hay candidatos de Quintela a los que les faltó completar el casillero de las dirección o el documento.

“No impugnamos la lista. Hay un pedido de información para ver si cumplen con todos los requerimientos jurídicos, políticos y electorales. Queremos que no haya excusas para postergar la elección. Queremos votar el 17 de noviembre”, precisó a Infobae uno de los apoderados CFK.

Las sospechas parecen estar fundadas en las expresiones que dio uno de los apoderados de Quintela en una entrevista que le brindó a Luis Novaresio en el canal La Nación +. “Esta semana me reúno con la junta electoral para ver cómo están preparados. Cuáles son los lugares de votación, dónde se va a votar, los recursos. Infernal es el dinero que se necesita. El correo argentino, la justicial electoral nacional”, indicó.

Jorge Yoma pide postergar las elecciones en el PJ Nacional

Además, aclaró que “el partido no tiene la estructura operativa necesaria para llevar adelante una interna de estas características, que no se hizo nunca en la historia del peronismo”. En ese sentido, explicó que tendría “que haber una conversación para ver si se prepra la elección en 30 días más” y afirmó: “El peronismo no puede pasar un papelón”.

Desde hace varias semanas que en el espacio de Quintela venía girando la idea de que la elección no se podía realizar por cuestiones logísticas y de fondos. A eso se le sumaba una cuestión de tiempo. Deben organizar una elección en menos de un mes, ya que los comicios tienen fecha para el domingo 17 de noviembre. Esa idea se plasmó con claridad en las palabras de Yoma que, junto a Leandro “Quico” Busatto y Daniel Llermanos, representan al riojano.

En el Instituto Patria creen que la postura de Yoma es, en realidad, la estrategia de Quintela. Dilatar la elección, lograr un triunfo político frente a Cristina Kirchner y dejar abierta la posibilidad de una negociación. Claro está que ese posible acuerdo nunca tendría a la ex presidenta en la cúspide del partido, sino ya se hubiese logrado días atrás, cuando hubo llamados entre los dos sectores para pactar una reunión que, finalmente, nunca ocurrió.

“Quintela solo se presenta para postergar la elección porque sabe que eso es una derrota política de Cristina. Y, en ese proceso, quiere juntar a los heridos políticos del kirchnerismo. ¿Eso es lo que banca Axel? Porque la interna ya está abierta y él no se inclinó para ninguno de los dos lados”, fue la sentencia que firmó uno de los candidatos de la lista de la ex presidenta.