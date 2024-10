Pese a la interna del PJ, Kicillof decidió que no tocará a los camporistas de su gabinete

(Gobierno PBA)

Tras el cataclismo del último fin de semana dentro del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca salir por arriba de la interna que tiene a la ex presidenta Cristina Kirchner —junto a todo un universo dirigencial del kirchnerismo— por un lado y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela —con otro sector peronista no K— por el otro. Sin embargo, desde La Cámpora siguen cuestionando que Kicillof no se haya pronunciado públicamente a favor de una candidatura de CFK a presidir el partido justicialista. El desentendimiento del kirchnerismo con el mandatario provincial encendió luces de alerta sobre la convivencia política en el gabinete bonaerense. Este lunes, el ministro de Gobierno Carlos Bianco dijo que “no hay no está prevista ninguna modificación”, de Gabinete.

No hay cambios a la vista. La Cámpora conduce ministerios del gobierno de Kicillof y ocupa otros lugares estratégicos. En el Gabinete bonaerense, los ministros Juan Martín Mena (Justicia), Daniela Vilar (Ambiente), Nicolás Kreplak (Salud) y Florencia Saintout (Instituto Cultural), integran La Cámpora y responden políticamente a Cristina Kirchner. Además, La Cámpora también tiene los cargos máximos en IOMA con Homero Giles y en el Instituto de Previsión Social (IPS) con María Moretti. También ocupan algunas subsecretarías en diferentes ministerios como, por ejemplo, la de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno. El designado es Santiago Révora, que además integra la lista de Cristina Kirchner para la presidencia del PJ como Consejero Suplente. Es el único funcionario provincial que forma parte de la lista “Primero la Patria”.

Daniela Vilar junto a Kicillof y los intendentes Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso)

“En el gabinete venimos trabajando muy bien con todos los ministros y con todas las ministras. Estamos muy contentos con el desempeño del conjunto del gabinete, así que no está prevista ninguna modificación”, sintetizó en 12 segundos el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en su habitual conferencia de prensa de los lunes desde La Plata al ser consultado sobre la posibilidad de que la interna del PJ traiga consecuencias en la vida diaria de la gestión bonaerense.

En su comunicado del fin de semana en el que Kicillof volvió a pedir la unidad entre los dos espacios y se corrió de un eventual patrocinio a la candidatura de Quintela, también dijo que no quería “estimular peleas entre compañeros” pero “tampoco puedo convalidar el equivocado mecanismo de que cualquier diferencia o crítica desate el disciplinamiento”.

Puntualmente sobre la situación de su gabinete enfatizó: “Últimamente sectores de nuestra fuerza política, con quienes a veces tengo diferencias pero también un recorrido común, afecto y coincidencias, han decidido criticarme mucho y acompañarme poco. Sinceramente, me cuesta entenderlo pero no tuve ni tengo la necesidad de agredir a nadie para expresar el reclamo de un mayor respaldo al gobierno provincial. Sobre quienes forman parte del gabinete, estoy orgulloso del trabajo que vienen haciendo y que deseo que sigan realizando”. Por ahora, lo seguirán realizando. Ningún funcionario puso a disposición su renuncia del Gabinete provincial, tal como ocurrió durante la presidencia de Alberto Fernández en diferentes oportunidades con especial énfasis tras la derrota electoral del entonces Frente de Todos en las elecciones legislativas del 2021.

Otro foco de convivencia y donde el kirchnerismo tiene representación fuerte es la Legislatura bonaerense. La Cámpora preside el bloque de UP en la Cámara baja, cuyo presidente es Alejandro Dichiara, un legislador que hoy por hoy responde a Máximo Kirchner. La convivencia en el bloque fluye y está integrado además de La Cámpora por el Frente Renovador de Sergio Massa, el Movimiento Evita, algunos nombres dentro del esquema de la construcción de Kicillof como Carlos Cuto Moreno, Lucía Iañez, Mariana Larroque, Laura Aloisi, Susana González o Gustavo Pulti. Por el momento, no hay indicios de divisiones.

Axel Kicillof junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara (Diputados BA)

En el Senado, la secuencia es similar. El bloque lo preside Teresa García, una de las apoderadas de la lista de CFK a la presidencia del PJ y La Cámpora tiene su representación al igual que los otros espacios que formaron parte de Unión por la Patria. Pese al estado de discusión interna que atraviesa el peronismo y las miradas que se posan desde el kirchnerismo sobre Kicillof ante la no explicitación de un respaldo de la lista de CFK; en el tramo legislativo sí hay un acuerdo de unidad.

De hecho, esta semana se reunirá la comisión de Legislación General del Senado para avanzar con el proyecto para crear una empresa estatal de emergencia de salud. Es una iniciativa que impulsa Kicillof y que ya fue aprobada en Diputados y actualmente se encuentra girando por las distintas comisiones en el Senado. El miércoles tendrá su parada en Legislación General y posiblemente se aprobará un dictamen de mayoría con los votos del peronismo. Esa comisión la preside el senador Gustavo Soos, que responde al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. El jefe comunal es uno de los consejeros titulares de la lista de Cristina Kirchner.