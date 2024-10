Jorge Capitanich firmó el aval para apoyar la candidatura de Ricardo Quintela al PJ Nacional

Jorge Capitanich, ex gobernador de Chaco

Jorge Capitanich, en su rol de titular del PJ de Chaco, firmó el aval que necesitaba Ricardo Quintela para presentarse como candidato a presidente del Partido Justicialista Nacional, cargo para el que también se postula Cristina Kirchner. El mandatario riojano ya contaba con el apoyo de Salta, Misiones, La Rioja y San Luis. Axel Kicillof mantiene la incógnita en medio de una fuerte interna con La Cámpora.

“Me dirijo a ustedes, en mi calidad de Presidente del Partido Justicialista de la provincia de Chaco, para expresar el aval a la candidatura del compañero Ricardo Quintela como candidato a presidente del Partido Justicialista Nacional, quien cumple con los requisitos establecidos según el artículo 18 del Reglamento Electoral aprobado en 2008″, expresó Capitanich en la carta dirigida a la Junta Electoral del PJ.

En la última entrevista que brindó a Infobae, Capitanich había opinado sobre la interna en el PJ: “No descartaría hasta el último minuto la posibilidad de generar la unidad total, o tampoco que aparezca otra lista, nunca se sabe cómo pueden jugar los actores. Lo razonable sería la unidad. Será lo que será, lo importante es que termine una etapa y empiece otra. Nadie va a opinar sobre la calidad de Cristina como dirigente política y su liderazgo”.

“En el caso de Quintela, he hablado con él y ha mostrado una voluntad de salir a recorrer el país y de animar un proceso de estas características, que me parece legítimo. Es necesario respetar la democracia interna. Espero que existan las condiciones para lograr el máximo nivel de consenso. El debate tiene que ser constructivo, plural, sobre las ideas y no sobre las personas. Muchas veces agudizamos las estrategias de choque y lo único que generamos es mayor confrontación. Los dirigentes tienen que confrontar con la realidad, no con la oposición. Si uno pretende imponer una idea desde una perspectiva dogmática entonces está pretendiendo establecer una cosmovisión de carácter hegemónico para decirle al otro lo que tiene que hacer”, agregó.

Además de gobernador de Chaco, Jorge Capitanich fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner

La decisión del ex gobernador chaqueño sorprendió a un sector del peronismo, ya que supo ser un hombre cercano a Cristina Kirchner. De hecho, días atrás el Consejo del PJ chaqueño había publicado un comunicado en el que expresaba su “firme respaldo a la candidatura” de la ex presidenta.

Capitanich y el riojano almorzaron hace tres semanas en Buenos Aires. A pesar de su relación con Cristina, el chaqueño vio con buenos ojos la voluntad que Quintela le puso al armado de su candidatura.

El apoyo de Capitanich a Quintela suma presión a Axel Kicillof, quien mantiene un fuerte hermetismo sobre las elecciones del PJ Nacional. De hecho, se esperaba que ayer se reuniera con Fernández de Kirchner para acercar posiciones. Sin embargo, como reconstruyó este medio, cerca del gobernador bonaerense aseguraron que la reunión no se hizo. Se limitaron a negar el encuentro con la ex presidenta. Pero fueron taxativos. No se vieron cara a cara. Dentro del esquema político de Kicillof fueron más explícitos. Aceptan que el encuentro estaba pautado para las 15 del martes, pero que no se concretó. “No hay motivos claros, pero algo pasó”, indicaron.

La postura del sector del Gobernador choca con la que dejaron trascender del costado de Cristina Kirchner, la otra protagonista de la historia. Fuentes del kirchnerismo duro señalaron que la reunión se hizo. Que duró tres horas y que fue en un departamento ubicado en la calle San José, en el barrio porteño de San Telmo. Puesto a la inversa, nadie en el entorno de la ex mandataria confirma que el encuentro no haya existido.

En paralelo al cruce de versiones por la reunión, la mesa política que rodea a Kicillof avanza con el acto por el Día de la Lealtad que se hará este jueves en Berisso, en el llamado kilómetro cero del peronismo. Bajo el lema “Lealtad al Pueblo. La Patria no se vende”, se espera que la jornada sea multitudinaria.