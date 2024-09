Aerolíneas Argentinas: el Congreso comienza a armar la bicameral de seguimiento de privatizaciones

Avanza el oficialismo en la idea de privatizar Aerolíneas Argentinas

El Gobierno acelera el debate sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas y es por eso que desde las presidencias de ambas Cámaras comenzaron con el armado de una comisión especial fundamental para que se pueda desarrollar el proceso. La presidencia de Diputados, a cargo de Martín Menem, y del Senado, en cabeza de Victoria Villarruel, solicitaron a los bloques que envíen la lista de los nombres de los legisladores que proponen para que formen parte de la Comisión Especial Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.

Aunque en agosto se reglamentó la Ley de Bases y ya había ocho empresas del Estado sujetas a privatizaciones o concesiones, no fue hasta la semana pasada, cuando comenzó el debate sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas, que las autoridades enviaron a los bloques el pedido del listado. Para el caso de una privatización están Intercargo SAU, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Para una privatización o concesión quedaron Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

El diputado Juan Manuel López, autor de uno de los dos proyectos

En la Cámara de Diputados, el viernes por la tarde ya habían llegado las respuestas de todos, incluyendo a Unión por la Patria. En el caso del Senado, hasta el viernes a última hora, ningún bloque lo había hecho. Por otro lado, fuentes de la Cámara alta confiaron a este medio que aún no recibieron el listado de los representantes de Diputados.

Un punto a resolver respecto de esta comisión que ahora toma importancia es que, como en las gestiones anteriores no había empresas privatizadas, no había mucho interés por su conformación. Por lo tanto, ahora están definiendo a quién le toca la presidencia, si al Senado o a Diputados. Además, es una de las comisiones especiales, no permanentes, con lo cual sólo se conforma a los efectos de uno o varios casos específicos.

La conformación de la misma sigue el mismo modelo que, por ejemplo, la bicameral de Trámite Legislativo. Por el Senado, La Libertad Avanza tiene un representante, uno el PRO, dos por Unidad Federal, uno por la UCR y tres por UP. En tanto, por la Cámara Baja, dos de LLA, uno del PRO, uno de la UCR, otro de la CC y tres de Unión por la Patria.

El martes de la semana pasada, en medio del debate en el plenario de la Comisión de Hacienda y Transporte, se escuchó el reclamo de la conformación por parte del diputado de HCF, Nicolás Massot, quien tuvo un cruce por este punto con el diputado libertario José Luis Espert.

Este último le preguntó, de forma socarrona, si no había recibido el pedido de parte de la Presidencia de la Cámara, en alusión a la negociación fallida que dejó a este bloque sin una silla en la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Massot respondió que no, y que quizás esto se debía a “esta nueva costumbre en la Cámara en la que no se cumplen los acuerdos, en donde todo es ‘blue’, hay reuniones en departamentos de Recoleta o asados”.

En medio de esto, se espera el Decreto de Necesidad y Urgencia que adelantó el vocero presidencial, que iba a firmar el presidente Javier Milei, en referencia a declarar a la compañía aérea sujeta a ser privatizada y con la intención de que tenga un trato de preferencia en la Cámara de Diputados.

El DNU no se publicó aún, y en el entorno de La Libertad Avanza confían en que tendrán los votos necesarios en la comisión para que tenga dictamen positivo y poder llevarlo al recinto. Estaba previsto para mañana una nueva reunión del plenario, pero como habrá sesión fue suspendida. Según la agenda que publica la página web de Diputados, no está previsto que esta semana se vuelvan a reunir las comisiones.