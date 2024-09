Axel Kicillof presentó en Lomas de Zamora un plan para fomentar la lectura y le apuntó al Gobierno

Axel Kicillof celebró la iniciativa municipal y subrayó que “necesitamos enseñar una cultura de la lectura a los chicos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof formó parte de la presentación Lomas Lee en Comunidad, junto al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, en donde criticó al Gobierno de Javier Milei. “Tiene que haber un Estado presente que promueva, acompañe, jerarquice y permita el disfrute de leer”, sostuvo ayer en el Teatro del Municipio.

En el acto, en el cual también estuvieron presentes -entre otros- el Director de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, y la Ministra de Ambiente provincial, Daniela Vila, expresó frente a docentes y representantes de instituciones del distrito que “mientras el Gobierno nacional abandona y deserta, el Gobierno municipal de Lomas de Zamora y nosotros acompañando estamos presentes para que el libro, la lectura y la escritura estén entre nuestros niños, nuestras niñas y estén por tanto en nuestras escuelas”.

La iniciativa municipal contempla la entrega de libros y pizarras magnéticas en las escuelas -incluyendo el aporte de colecciones a hospitales, por parte de las direcciones de Cultura, Educación y Medio Ambiente provincial- como así también la ejecución de un Programa de Alfabetización, la creación de jornadas en plazas para fomentar la lectura compartida junto a capacitaciones y talleres para docentes sobre aproximación a la lectura.

Por su parte, Otermín agradeció al Gobierno bonaerense por el financiamiento de diversos proyectos de infraestructura y mobiliario educativo, destacando la finalización del Polo Educativo del Barrio Obrero y la construcción de la Escuela Secundaria de Barrio Esperanza. “Descubrí el amor por la lectura gracias a mi mamá y a la biblioteca de mis abuelos. Hoy como intendente quiero poner esa experiencia personal y transformadora a disposición de toda la comunidad, para que leer un libro no dependa exclusivamente de los recursos económicos de cada familia sino que haya un Estado que garantice esa posibilidad”, señaló Otermín

El evento, que además contó con la participación de la Secretaria General del Municipio, Sol Tischik; el Secretario de Educación, Darío Spampinato; la titular del Consejo Escolar, Graciela Chávez y el senador provincial Adrián Santarelli, compartió entre los presentes la importancia de enseñar una cultura de la lectura a los chicos de manera colectiva. A lo que Kicillof, sumó al respecto: “Eso no lo vamos a lograr aislando a cada individuo y esperando que lo haga solo, sino que esa tarea se hace colectivamente, se hace en comunidad, por eso es tan importante la distribución de libros y dispositivos y la generación de espacios para la lectura”.

Por su parte, el jefe comunal afirmó que “los libros son lo opuesto de la indiferencia y el individualismo”. Y así lo justificó: “Porque crean comunidades. Comunidades de lectores. Comunidades de ideas. Comunidades de sueños. Somos la comunidad de Julio Cortázar y de tantos otros hombres y mujeres que dedicaron y dedican su vida a crear mundos y lazos indestructibles. Lomas Lee en Comunidad es un compromiso con nuestra historia, nuestra identidad y sobre todo con el futuro”, concluyó.

17 de octubre: Día de la Lealtad Peronista, en Berisso

Una de las fechas importantes en la agenda política de Axel Kicillof es el próximo Día de la Lealtad que se avecina. En medio de la interna que atraviesa el peronismo bonaerense, desde el entorno del gobernador bonaerense preparan un acto para celebrarlo. Será el jueves 17 de octubre en la ciudad de Berisso, en una jornada que se espera cargada de simbolismo donde el mandatario provincial será el orador final.

“Se avecina un 17 de octubre, sabemos que la Patria está en peligro. Me han invitado y voy a venir al kilómetro cero a mostrar que la Provincia no le tiene miedo a los cipayos y a los vendepatria. Es una Provincia de producción y trabajo, este modelo que plantean no sirve”, confirmó Kicillof durante un acto que encabezó este miércoles en Ensenada; donde inauguró el Centro de Formación Laboral N°406, destinado a la capacitación técnica en oficios de trabajadores del sector petrolero.

Detrás del armado del encuentro por el Día de la Lealtad están los intendentes de la región capital y que políticamente van detrás de la figura del mandatario bonaerense. Se anotan allí, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; de Ensenada, Mario Secco y de La Plata, Julio Alak; entre otros.