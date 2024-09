Los intendentes de Kicillof calientan el Día de la Lealtad con un acto cruzado por la interna del peronismo

Kicillof junto a los intendentes Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso)

En medio de la interna que atraviesa el peronismo bonaerense, desde el entorno de Axel Kicillof preparan un acto para celebrar el Día de la Lealtad peronista. Será el jueves 17 de octubre en la ciudad de Berisso, en una jornada que se espera cargada de simbolismo donde el mandatario provincial será el orador final.

“Se avecina un 17 de octubre, sabemos que la Patria está en peligro. Me han invitado y voy a venir al kilómetro cero a mostrar que la Provincia no le tiene miedo a los cipayos y a los vendepatria. Es una Provincia de producción y trabajo, este modelo que plantean no sirve”, confirmó Kicillof durante un acto que encabezó este miércoles en Ensenada; donde inauguró el Centro de Formación Laboral N°406, destinado a la capacitación técnica en oficios de trabajadores del sector petrolero.

Detrás del armado del encuentro por el Día de la Lealtad están los intendentes de la región capital y que políticamente van detrás de la figura del mandatario bonaerense. Se anotan allí, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; de Ensenada, Mario Secco y de La Plata, Julio Alak; entre otros.

El acto que encabezará Kicillof también llega tras la movida que armó el presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, la semana pasada en la ciudad de La Plata. Fue cuando la militancia kirchnerista inauguró una nueva canción cuyo destinatario implícito era el propio Kicillof.

Máximo Kirchner en Atenas

Días atrás, cuando el mandatario bonaerense fue consultado por el acto de Kirchner y aseguró que “no es año electoral”. “A mí me eligieron para conducir los destinos de esta provincia y, obviamente, para representar a un pueblo que hoy está bajo este sufrimiento. Nosotros ahí planteamos que tenemos que ser escudo y red para cuidar al pueblo de la provincia de Buenos Aires”, agregó. Fue en una conferencia de prensa que armó el mandatario provincial para poner sobre la mesa acciones de gestión propia como forma de respuesta a la interna. Kicillof no suele participar periódicamente de dichas conferencias.

Pese a ello, la construcción política alrededor de Kicillof avanza y quedó patentado durante el plenario propio que encabezó hace menos de dos semanas en Santa Clara del Mar. La timonean, además de los intendentes, algunos dirigentes con funciones ejecutivas en el Gabinete bonaerense como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Trabajo, Walter Correa o la Jefa de Asesores de Ministros, Cristina Álvarez Rodríguez.

Se espera que el acto del Día de la Lealtad no sea específicamente en la intersección de las calles Nueva York y Marsella de la ciudad de Berisso, considerado el punto neurálgico del peronismo, porque -según quienes empezaron a diagramar la organización- aseguran que habrá mucha gente. En ese sitio fue la primera concentración de obreros que trabajaban en los frigoríficos de la zona y que marcharon para pedir por la liberación de Juan Domingo Perón, detenido el 13 de octubre de 1945 por el gobierno de Farrel -del cual él formaba parte- y trasladado a la Isla Martín García. El 16 de octubre la CGT había convocado a una huelga general para el 18, pero la espontaneidad de los trabajadores peronistas adelantó la avanzada.

Kicillof en la inauguración del Centro de Formación Laboral N°406 en Ensenada

En las últimas horas, hubo algunas señales hacia afuera que intentaron calmar la tensión que actualmente vive el peronismo, con epicentro en la provincia de Buenos Aires. Hubo un contexto particular que fue el cumpleaños del gobernador. Este miércoles, Kicillof cumplió 53 años. Entre los saludos virtuales apareció uno del senador nacional y hombre fuerte en la conducción de La Cámpora, Eduardo “Wado” De Pedro. “Con la certeza de formar parte de un mismo proyecto y sin caer en las mezquindades de los que tergiversan y quieren dividir al peronismo, vamos a construir colectivamente la alternativa para ganarle a Milei”, posteó el senador junto a una foto de él y Kicillof en la asunción del segundo mandato del gobernador.

La publicación también llega para enfriar los dichos del propio De Pedro, quien este martes planteó -en el marco de una charla en la Universidad Austral- que en 2015 “teníamos un ministro de Economía que no hablaba con los empresarios”. En 2015 el ministro de Economía del gobierno del Frente de Todos era Kicillof. Estas palabras de De Pedro también incluyeron una autocrítica hacia el kirchnerismo. “Hasta el 2015 yo no tenía vínculos con el sector industrial”, consideró.

Aún no está definido qué hará el próximo 17 de octubre La Cámpora y el sector que orbita alrededor de Cristina Kirchner. La última vez que Kicillof promovió una actividad política con bastantes días de antelación fue el acto en Mar Chiquita. Pero antes de su concreción, la vicepresidenta Cristina Kirchner se adelantó y encabezó una clase magistral desde el municipio de Merlo. Fue un día antes al acto de Kicillof. El gobernador fue invitado y para su sorpresa ovacionado por los presentes. Luego, la ex presidenta decidió subirlo al escenario desde donde saludó a la militancia; pero no hubo mayores referencias.

“¿Cómo puede ser que alguien piense que nosotros queremos obstaculizar a alguien con todo lo que laburamos para que a las y los bonaerenses les vaya mejor? Esta es la pregunta que muchas veces me hago. El debate sí, boludeces no. El debate sí, boludeces no. Hechos concretos acá, acá o acá pero hechos concretos en la discusión, no a la parla”, planteó Máximo Kirchner desde el escenario de La Plata, para dejar en claro su posición de que ni él ni Cristina Kirchner están “jugando para atrás”, en la dinámica de la gestión bonaerense. El 17 Día de la Lealtad Peronista será otro termómetro del espacio donde por ahora no reina la unidad.