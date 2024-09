Federico Sturzenegger: “El foco de la gente de Aerolíneas no está en proveer los servicios, sino en pelear judicialmente con el Gobierno”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger (Foto: EFE/Javier Caamaño)

En pleno conflicto entre el Gobierno y los sindicatos aeronáuticos, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntó contra los dirigentes de Aerolíneas Argentinas al decir: “El foco de la gente de Aerolíneas no está en proveer servicios, sino en pelear judicialmente con el Gobierno”.

Desde hace semanas, se han llevado adelante paros y asambleas en varios aeropuertos del país, lo que produjo demoras y cancelaciones de los vuelos de Aerolíneas Argentinas y otras empresas. Más allá de las diferentes protestas, el gremio que está en el centro del conflicto es el de los pilotos, que logró en los últimos años acceder a grandes beneficios en su Convenio Colectivo de Trabajo. Los principales reclamos son un ajuste salarial y la pérdida de ciertos beneficios, tales como volar sin costo solo, con sus familias y hasta con allegados. Incluso cuando ya se jubilaron.

Ante este escenario, Sturzenegger cuestionó algunos de estos privilegios durante una entrevista con A Dos Voces, al aire de TN. “Cuántas veces dejamos en claro que cualquier empleado de Aerolíneas tiene pasajes ilimitados. Vos le das cuatro pasajes por vacaciones a cada familia. ¿Cómo puede funcionar una compañía así?”, planteó.

El conflicto entre los gremios y el Gobierno continúa (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En ese sentido, continuó: “¿Cómo puede ser que tengan la cara de venir a pedirle plata al contribuyente, a la persona que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar para que pague los pasajes a los ex empleados de Aerolíneas?”.

Una de las medidas que tomó el Gobierno para hacer frente a las reiteradas medidas de fuerza fue declarar esencial el servicio aerocomercial, lo que representa que a pesar de que se produzcan paros u otras estrategias de protestas, se debe cumplir con el 50% de la operación. “Acá están las economías regionales, la conexión del país”, justificó el ministro de Desregulación.

Como respuesta, los aeronáuticos presentaron un cautelar y la Justicia falló a favor de su pedido. En consecuencia, Sturzenegger consideró: “Digamos que en realidad el foco de la gente de Aerolíneas no está en proveer los servicios, no está en conectar la Argentina, sino en pelear judicialmente con el Gobierno”.

En el programa, también se encontraba presente el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien explicó por qué desde el Ejecutivo no pueden dictar una nueva conciliación obligatoria, como sucedió durante las vacaciones de invierno. “El tema es este: si el objeto por el cual continúa el conflicto es el mismo, no se puede dictar una conciliación obligatoria nueva porque sino estás alterando la libertad de realizar una huelga, que la huelga es la abstención a prestar ciertas tareas y entonces esos días no cobran”, aclaró y sumó: “Lo que nosotros queremos es que haya paz social”.

Los paros de aeronáuticos provocaron grandes demoras en los vuelos (Adrián Escándar)

Mientras los conflictos con los sindicalistas del sector aeronáutico continúan, el Ejecutivo abrió nuevamente el debate sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas. El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, no descartó el miércoles la posibilidad de que la compañía aérea tenga que cerrar y responsabilizó de esa situación a los propios sindicatos aeronáuticos: “Hay presión sobre algunos gerentes de la compañía (los gremialistas) de distintas maneras han logrado que el gerente operacional presente la renuncia al cargo, y la compañía no puede funcionar sin gente operacional”, afirmó.

Y agregó: “Estamos lógicamente en búsqueda del reemplazo para poderla mantener funcionando y no tener que cerrar la compañía. Pero en caso de que la compañía no cuente con estos cargos cubiertos, por normativa, no puede funcionar, con lo cual, no quedaría otra que el cierre de la compañía, generado por los propios sindicalistas”, consideró el funcionario de origen cordobés que expuso en el plenario de las comisiones en Diputados..

A su vez, en el Congreso ya existe un proyecto para avanzar hacia la privatización de la aerolínea de bandera. Se trata de una iniciativa del diputado del PRO Hernán Lombardi. Al respecto, Sturzenegger consideró que la “mejor opción es dársela a los empleados, es algo que se puede hacer”. “Me parece que sería una cosa muy expeditiva, pero bueno se está discutiendo en el Congreso una privatización”, señaló.