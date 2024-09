Guillermo Moreno: “No sé de dónde salió esto de que Cristina sabe de economía”

Guillermo Moreno habló sobre Cristina Kirchner

El ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, apuntó contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner con respecto a sus presuntos conocimientos en el plano económico y por qué no le aconseja a la dos veces jefa de Estado nacional que discuta sobre economía con el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. “Mirá que Caputo es un croto hablando de economía, pero no sé de dónde sale esto de que Cristina sabe de economía. No es ella la que tiene que discutir con él de economía y menos desde el peronismo”, subrayó con énfasis.

En el marco de los cruces tuiteros que tuvo CFK con el titular de finanzas, Moreno replicó que “si yo te digo vamos a hablar de carne, pensás en (Alberto) Samid, entonces, ¿por qué cuando hablás de economía, pensás que Cristina sabe?”, preguntó durante una entrevista con San Luis en línea. Y prosiguió con su razonamiento: “Está eligiendo el combate en el lugar donde (ella) es débil, lo tiene que llevar a hablar de derecho o de política, pero no de economía”.

Según Moreno “es una tontería que ella ocupe el lugar de economía en el peronismo, tiene que dejar a los economistas del peronismo para que discutan la economía libertaria”. Y se cuestionó, intrigado, una y otra vez, acerca del origen del “berretín que le agarró (a Cristina Kirchner) con la economía”.

Y, como ha hecho en otras entrevistas, llevó el plano discursivo a ejemplos de cuando él era el encargado de Comercio durante parte del gobierno kirchnerista: “¿Te pensás que cada uno que se encontraba con Cristina ella te daba instrucciones de lo que tenías que hacer con la economía?”. Ante la negativa del entrevistador, Moreno lo ratificó y aseguró que la política en Argentina también se llenó de chantas “en este lado”, en referencia al rubro económico: “Cualquiera habla de cualquier cosa”, resumió.

Y resaltó: “(Cristina) es una dirigente importante del peronismo y sin duda es hoy la que más votos individuales tiene en el peronismo. Gráficamente el peronismo es una mesa redonda en donde se sientan todos y no sobra nadie, pero hablando de lo que cada uno sabe”.

Los fuertes cruces entre Cristina Kirchner y Luis Caputo, motivo de las críticas de Guillermo Moreno

Moreno destacó que la economía en Argentina “es netamente práctica porque no hay libros sobre economía bimonetaria”, como así también dio lugar en sus críticas hacia el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía (2013-2015), Axel Kicillof. “Un día le pregunté, ´¿qué negocio tuviste?´. Y me dijo, ´un café´. ´¿Y que pasó?´, le repregunté. ´Me di cuenta que me fundía cuando me sacaron la máquina de hacer café´, me contestó... y fue ministro de Economía”, agregó con ironía.

E hizo una comparación con Luis Caputo, actual titular del Palacio de Hacienda. “Este Caputo es un timbero, entró a la economía desde la timba, por eso los que trabajamos nos sentimos como perro en cancha de bochas. El tipo es un timbero y Cristina no es ni timbera ni está en la economía real, está peor que Kicillof, nunca manejó nada”, bramó al aire. “¿Qué negocio manejó?”, se preguntó. Y remató: “No sé por qué se le ocurre hablar de economía y encima habla mal, dice las cosas incorrectas”.

Moreno reconoce que cuando la exvicepresidenta engarza éxitos económicos en relación a la “década ganada, está bien” pero que eso no es suficiente para confrontar teóricamente con un ministro de Economía “sobre economía, es un absurdo eso, no sé qué piensá, ¿que está juntando votos?”, destacó. Y a colación repitió que ella “lo tiene que llevar a su terreno que es la política -como así también a Milei, agregó- o hacia la política internacional, hacia su formación, porque el peronismo siempre respetó el conocimiento”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, otro de los apuntados por Moreno

A pesar de las críticas, Moreno aclaró que CFK como presidenta “no fue un desastre”, al contrario, “fue una presidenta exitosa seis años pero los dos últimos metió la pata”. Y engarzó el pensamiento: “Y siguió metiendo la pata porque habla de lo que no sabe, pero si hablara de lo que sí sabe, que es política, todos guardarían silencio porque sabe mucho”.

Además reflexionó que, con el supuesto proceder actual de la exvicepresidenta, “si en el día de mañana tuviese un cargo de responsabilidad, no precisaría de un ministro de Economía o les va a enseñar a los que saben de economía, ridículo. No pasó nunca en el peronismo, hasta Perón tenía un ministro de Economía”.

Y dejó un último, y remarcado, consejo: “Tiene que hablar de lo que sabe, de política, sentarse y discutir con los dirigentes políticos porque ese conocimiento no se enseña en ninguna facultad, te lo va dando la vida y es un don”.