Los senadores kirchneristas no irán al discurso de Milei en el Congreso y habrá asistencia parcial de los dialoguistas

Javier Milei va al Congreso a presentar el Presupuesto 2025

El próximo domingo a las 21 horas comenzará la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei realizará la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2025 en el recinto de la Cámara de Diputados.

Se espera que las 257 bancas estén ocupadas, pero no muchas más, ya que no todos los bloques ni todos los diputados y senadores estarán presentes. José Mayans confirmó esta mañana que el bloque de senadores de Unión por la Patria no asistirá el domingo. “Nosotros no vamos a ir, los senadores de nuestro interbloque no. No corresponde que vayamos, es un informe oficial que se tiene que presentar para cumplir con la ley de Administración Financiera en la comisión de Presupuesto de Diputados. ¿Nosotros qué vamos a ir a hacer ahí? ¿Vamos a ir de público? De ninguna manera”, señaló el formoseño.

Por el lado de los diputados de Unión por la Patria, la idea es similar. Teniendo en cuenta que es la presentación a la Comisión, solo estarán presentes los 19 diputados que la conforman. Los 71 restantes que integran el bloque lo seguirán desde sus casas.

Vista del recinto de la Cámara de Diputados vacío

Pero UP no va a ser el único bloque que no llevará a todos sus miembros. Dependiendo de la lejanía o la cercanía a la Casa Rosada, será la presencia. Este es el caso, por ejemplo, de Encuentro Federal, el bloque que supo ser la bandera del dialoguismo y que hoy se enfrenta cada vez más. Solo tendrá a 4 de los 16 diputados del bloque: Miguel Ángel Pichetto, Florencio Randazzo, Oscar Agost Carreño e Ignacio José García Aresca, todos miembros de la Comisión.

En lo que se refiere a Innovación Federal, estarán ausentes los salteños y presentes los rionegrinos y misioneros. Los primeros —Pamela Caletti, Pablo Outes y Yolanda Vega— tienen la excusa de la fiesta de la Virgen de los Milagros y no asistirán, por lo que solo estarán Agustín Domingo, Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik.

La Coalición Cívica también enviará una representación del bloque. “No estamos haciendo un gran debate de este show que van a montar, más que nada para no prestarnos a su juego”, confió a Infobae una fuente del sector denominado los “lilitos”.

Javier Milei y parte del equipo económico

Mientras más se va corriendo hacia el centro de la Cámara —cercano al bloque del PRO y LLA, que están ubicados a la derecha en el recinto— el número de legisladores por bloque se acrecienta. Ese es el caso de la UCR, que promete “un grupo nutrido” conformado por “autoridades del bloque, de presupuesto, y otros diputados”. Los que seguro no asistirán son los que responden al diputado Facundo Manes, que tampoco estará presente.

Los bloques que prometen la mayor cantidad de legisladores son los del PRO y La Libertad Avanza, que tendrán asistencia casi perfecta. Así como el que se ausentará totalmente es el de la izquierda.

La baja representación de la oposición también estará reflejada en el clima con el que recibirán al presidente. “La gran mayoría entiende que esto es un show. Es innecesario que venga y mucho más que lo haga un domingo”, explicaron. Frente a esto, hay diputados que, cansados de las agresiones, ya avisaron que “si el Presidente nos insulta o insulta al Parlamento, nos vamos a retirar”.

El aviso —o amenaza, depende de quién lo califique— tiene que ver con la insistencia de Milei en denigrar a los parlamentarios, a quienes llamó en varias ocasiones “ratas” y “degenerados fiscales”.

Irse del recinto es un tema que se discute en los bloques. “Nosotros lo conversamos y entendimos que representamos a las provincias y tenemos el peso de la gobernabilidad de los territorios, por eso, más allá de lo que nos guste o personalmente queramos hacer, actuamos institucionalmente”, señalaron desde otro sector de la oposición.

A las 21 del domingo se encenderá la cámara que toma de frente a la Presidencia del recinto, donde estarán sentados el presidente de la Cámara, Martín Menem, y su par del Senado, Victoria Villarruel, para dar comienzo a la presentación del Presupuesto.

A pesar de esto, desde varios bloques aclararon que “ya le pedimos a Menem y a José Luis Espert que sí o sí tienen que venir Luis Caputo y sus secretarios de Hacienda y Finanzas. Esto no suplanta la presencia del ministro en la Comisión”.