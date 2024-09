Martín Guzmán aseguró que la cuarentena por la pandemia se extendió porque “fue una bandera política que hacía más fuerte al Gobierno”

Martín Guzmán posa durante una entrevista con Infobae (Foto: Cristian Gastón Taylor)

El ex ministro de Economía durante los primeros tres años del gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán, sostuvo en una entrevista que brindó este domingo que “la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno” y que por ese motivo “la extensión (de las restricciones sanitarias) fue más larga de lo que debió haber sido”.

En una extensa nota que se prolongó por más de tres horas, Guzmán, quien renunció intempestivamente mediante una carta al entonces primer mandatario en julio de 2022, sostuvo que “la pandemia es profundamente desigualadora”, al explicar como la sufrieron los trabajadores formales y los informales, que vieron más afectados sus ingresos al ser de los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Por mucho tiempo era ‘no, no se puede’. Después creo que pasó a ser un problema más político, una bandera política el hecho de que la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno. Entonces en ese caso lo que yo les decía es sepamos que le va a afectar más a la capacidad de recuperación del salario real formal e informal porque entonces a mediados de 2021 el trabajador formal ya estaba recuperando el salario pero el informal seguía cayendo. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias”, explicó.

“La extensión fue más larga de lo que debió haber sido. Desde el punto de vista, dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que debía haber sido”, reconoció. La pandemia dejó 130 mil víctimas fatales y la segunda ola de contagios se produjo en mayo de 2021 cuando se establecieron restricciones extremas durante 9 días. Luego de ese período lentamente la actividad fue volviendo a la normalidad en nuestro país.

El economista estuvo como invitado en el programa de streaming “On the record” que conduce el periodista Iván Schargrodsky por el canal Cenital.

¿Con esto nos está yendo bien, extendamoslo?, le consultó el periodista. Guzmán admitió que se hizo así “hasta que se pruebe en las elecciones si toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal o al menos no era, había una supuesta reducción del déficit pero no estaba dándose una salida del Estado del rol que le estábamos dando al Estado”.

Para el ex funcionario “bajaba el déficit porque crecía mucho la recaudación impositiva con la recuperación de la actividad y con el impacto de las medidas tributarias que habíamos tomado, como haber recuperado el Impuesto a los Bienes Personales, el Impuesto a la Riqueza”. Ese tributo que aprobó el Congreso por iniciativa del entonces jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, “en todo 2021 del aporte solidario y extraordinario también contribuye a la recaudación en ese año”.

¿Refuerza lo que decía la oposición sobre que era más política que sanitaria?, le consultaron. Guzmán recordó que los cuestionamientos de los sectores que se oponían a la prolongación de la cuarentena que impuso Alberto Fernández habían empezado antes. “La oposición empieza mucho antes. Me acuerdo muy bien que quien más presión hace era quien más me ayudaba para alivianar la situación lo máximo posible junto al otro ministro encargado de la producción y la visión técnica era que no se podía”, rememoró.

“Ya desde ese momento, iba a generar un problema. Yo estaba negociando la deuda con el FMI y con el Club de París. Posteé una foto en París cuando iba a una de las reuniones con el auto y no había absolutamente nadie en la calle. Era una foto del Arco del Triunfo donde no había nadie, París estaba pelada de gente y en Argentina la oposición decía que tenemos que abrir todo. Si no recuerdo mal era abril o mayo de 2021. Lo que yo te digo es después. Cuando vino otra ola, la gente a la que consultaba me decía que era otra la situación”, describió.

Guzmán dijo que durante su gestión al frente del Palacio de Hacienda “todo el tiempo estaba preguntándoles cómo es la cosa (a los encargados de la parte sanitaria)” y enumeró todas las acciones que desde el Estado Nacional se hicieron para morigerar los efectos de la pandemia de coronavirus que se desató en marzo de 2020.

Por eso mencionó que después de la reestructuración de la deuda y la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno Nacional debió dar subsidios a las empresas para pagar a los empleados, en medio de una caída de la recaudación fiscal . “Por eso se hizo el IFE. Lo que más me sorprendió no fue la cantidad de gente sino lo mal informado que estaba el estado nacional. Yo pedí estudios técnicos sobre cuánta cantidad de beneficiarios del IFE podría haber y me dijeron 3.600.000. Y eran elegibles 9 millones de personas”.