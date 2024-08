Los chats del broker Martinez Sosa sobre Alberto Fernández: “Me dijo que me juntara con vos para hacer cosas juntos”

Martínez Sosa usaba una gorrita con su sobrenombre "Jicky"

Héctor Martínez Sosa estaba de los dos lados del mostrador. Era uno de los brokers más importantes del mercado, pero a su vez tenía llegada directa al Presidente y manejaba información reservada. Sus conversaciones con Alberto Pagliano, por entonces titular de Nación Seguros, dan cuenta de ese vínculo estrecho desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández. “Necesito más participación en una cobertura”, le llegó a pedir a mediados de 2020.

Aunque Pagliano conocía a Fernández desde los 90, recibió la confirmación oficial de su designación de parte de Martínez Sosa. “Me confirman que asumís el lunes así que te deseo lo mejor en esta nueva etapa”, le dio la bienvenida el 26 de febrero de 2020. El dato provenía de su esposa, la secretaria del Presidente. Unos minutos después, “Hecky” pone las bases de la nueva etapa: “Tomalo con pinzas porque si bien Alberto me contó hace bastante tiempo que quería que vos asumieras esa función, hoy hablé con él por otros temas y me dijo que me juntara con vos para empezar a hacer cosas juntos y darte una mano en lo que pueda”.

Primer mensaje: Martínez Sosa quería dejar en claro desde el comienzo que su vínculo con Fernández era más estrecho que el de Pagliano.

Segundo mensaje: el jefe de Estado le había (al menos eso dice) dado vía libre para que interactuara con el presidente de Nación Seguros, que luego del decreto 823/01 tendría el monopolio de los seguros.

En febrero, otra vez Martínez Sosa le avisa a Pagliano una novedad con información privilegiada: la conformación del directorio de Nación Seguros.

HMS: Ya esta el directorio

AP: Gracias

HMS: Vamos a llevarla juntos Alberto !!!

El directorio de la empresa que presidía Pagliano era un tema que obsesionaba a “Hecky” y a su mujer María Cantero. No estaban conformes con la designación de Sebastián Diaz Bancalari como director.

El 19 de abril, Martínez Sosa se involucra de lleno en las gestiones y habla con el Presidente:

HMS: Le escribí a Alberto recién por el tema Diaz Bancalari

AP: Te contestó

HMS: Si enseguida

Acto seguido, el broker le copia a Pagliano el mensaje:. “Estarían nombrando como Vice Presidente de Nación Seguros a Sebastián Diaz Bancalari quien ya estuvo en esa función cuando Juan Ignacio Forlón era Presidente de la aseguradora durante el segundo mandato de Cristina. Es un psicópata que le va a hacer la vida imposible a Alberto Pagliano (...) No te pido que nombres a alguien sugerido por mi sino que analices y pidas otras opiniones sobre otra persona”.

Ese mensaje ya había aparecido en los chats entre el medio hermano de Fernández, Paglo Galindez, y el propio Pagliano. “Y Alberto le dio bola”, preguntó el medio hermano. Pagliano contestó: “No sé ... mientras pueda trato de no llamarlo a HMS”.

No era el trato amigable que revelan los chats con el broker. La relación era frecuente y se visitaban mutuamente. De hecho, en alguna ocasión Pagliano le pidió a Martínez Sosa que le mande una foto de su patente para hacerlo ingresar a la cochera de Nación Seguros. El broker cumplió.

En mayo de 2020, los interlocutores vuelven a hablar. Esta vez el tema de la charla es Raúl Garré, por entonces director del Banco Nación y hermano de la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré. “Hablé con Garré”, avisó Pagliano el 10 de mayo. Martínez Sosa prefirió llamar y no dejar registrada la conversación.

Garré fue un hombre importante por varios motivos. En 2022 presidió durante algunos meses la Fundación del Banco Nación, cuya presidenta honoraria era Fabiola Yañez. “Quiero agradecer al Consejo Directivo de la Fundación del BNA, a su Presidenta Honoraria Fabiola Yañez y en especial a todo el equipo de colaboradores que, con su esfuerzo y dedicación, nos han permitido hacer posible encaminar cada uno de los proyectos e iniciativas de responsabilidad social en un marco de transparencia y austeridad”, dijo en su despedida, a fines de ese año.

Otra charla entre Pagliano y Martínez Sosa se refiere a los seguros de la flota oficial. Todo indica que el broker casado con Cantero estaba interesado en asegurar los aviones y los helicópteros que usaba el Presidente.

AP: Tango 01 y 04, 2 Sikorsky helicópteros, Tango 10 y 11 Lear jet

HMS: Perfecto

Al día siguiente, el broker vuelve con el tema: “Los Tango 10 y 11 vencen a fin de mes. Los dos helicópteros y los Tango 01 y 04 cuando vencen las pólizas”.

AP: Tengo que pedir el dato, no lo tengo aquí, Después te digo. Pero dame un rato porque tengo una reunión medio larga (...) En mayo del año que viene.

La flota presidencial estaba en manos de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo Julio Vitobello, uno de los ex funcionarios mencionados en los chats y una de las pocas personas que sigue al lado de Alberto Fernández. “Todos los seguros se hacían con Nación Seguros desde el comienzo de la gestión”, dijo a Infobae un ex funcionario que conocía todos los detalles de la flota presidencial.

El último diálogo entre Pagliano y Martínez Sosa, al menos de lo que figura en la pericia, fue el 29 de febrero de este año, el mismo día que el Gobierno presentó una denuncia penal en Comodoro Py por el escándalo. “Todo se va aclarar”, lo despidió, con optimismo, Martínez Sosa.