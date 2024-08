Los tres municipios que se barajan para el acto que Javier Milei encabezará en la provincia de Buenos Aires y quiénes será los oradores

El Presidente será el orador principal de la jornada (MARCOS BRINDICCI / AFP) MARCOS BRINDICCI | AFP

La cúpula política de La Libertad Avanza analiza alternativas para realizar un acto en el Conurbano: hay tres municipios, importantes en cantidad de población y por los dirigentes que los gobiernan, que se barajan como posibles escenarios del evento que se realizará el próximo 20 de agosto y que tendrá al presidente Javier Milei como orador principal.

Si bien en un primer momento trascendió que el evento se llevaría a cabo en La Plata, en los últimos días el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se encuentra organizando la jornada, comenzó a evaluar otras opciones.

Diferentes fuentes vinculadas al armado del encuentro explicaron a Infobae que la capital bonaerense sigue siendo una de las opciones; el mandatario nacional estuvo en esa localidad en septiembre pasado, en plena campaña para llegar a la Casa Rosada.

En aquella oportunidad, sin embargo, el municipio estaba a cargo de Julio Garro, un referente del PRO que incluso fue subsecretario de Deportes en la actual gestión libertaria hasta que fue echado por sus declaraciones en medio de la polémica con la Selección Argentina.

Sin embargo, el escenario cambió porque en estos momentos el intendente del partido es Julio Alak, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los opositores más duros.

Otra alternativa es Tres de Febrero, donde desde 2015 gobierna Diego Valenzuela, uno de los jefes comunales que pertenecen a lo que era Juntos por el Cambio, pero que suele mostrarse cercano a Milei, de quien incluso fue compañero en la universidad.

“Él desarmó la trampa populista en la campaña, que es el mensaje del político que dice ‘te hago el bien, te doy y te lo saco por otro lado, porque con la inflación te retraso las jubilaciones’. Muchos políticos hasta ahora pensaban que podían ganar las elecciones haciendo esas cosas porque subestimaban a la gente. Les decían ‘vos sos medio boludo, no te das cuenta de que te estoy cagando’ y me vas a seguir votando igual’. Eso ya no va más”, opinó en una entrevista con este medio, a principios de diciembre pasado.

El último distrito en evaluación es La Matanza, bastión histórico del peronismo y “madre de todas las batallas” para los analistas políticos, ya que por su elevado número de habitantes puede definir el resultado de una elección.

El municipio es gobernado nuevamente por Fernando Espinoza, uno de los máximos referente del PJ en el Conurbano, quien le ganó por más de 30 puntos al candidato que presentó el año pasado La Libertad Avanza, el cantante de cumbia David “El Dipy” Martínez.

Recientemente, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de Espinoza por los delitos de desobediencia a una orden judicial y presunto abuso sexual contra su ex secretaria privada Melody Raskaukas, que es querellante en la causa.

La investigación se inició por la denuncia que la propia mujer hizo en persona en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a principios de junio de 2021. Relató que Gustavo Cilia, su entonces pareja y amigo del intendente matancero, la llevó a trabajar con el dirigente peronista, que el 10 de mayo de ese año fue a cenar a su casa y la abusó, según relató la supuesta víctima.

El oficialismo nacional quiere hacer pie en este territorio desde hace tiempo y llevar allí el acto del 20 de agosto podría ser la oportunidad para asentarse, aunque todavía no está definida la sede y todas las alternativas están sobre la mesa.

Lo que sí está confirmado es que los oradores de la jornada serán, como ya viene adelantando este medio, el diputado José Luis Espert, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y, por supuesto, el propio presidente Milei.

El legislador nacional se perfila para ser el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 2025 y, por esa misma razón, también aspira a convertirse en el titular del partido a nivel bonaerense, que hace tan solo unas semanas consiguió los avales de la Justicia para constituirse formalmente en este distrito.

Sin embargo, para ese puesto también aparece Sebastián Pareja, el armador del espacio en la provincia desde que el economista se propuso competir por la Presidencia y uno de los dirigentes más cercanos a Karina Milei.

La funcionaria es la que lleva adelante el trabajo para la creación del partido en todo el país, junto a Martín y Eduardo “Lule” Menem, por lo que será ella quien tendrá la última palabra sobre quién se va a hacer cargo del sello. El acto, sin embargo, servirá para posicionar a Espert en su próximo rol de candidato.