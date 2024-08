Sergio Massa reaparecerá este sábado: autocrítica sobre el peronismo y cuestionamientos a Milei

Sergio Massa reaparecerá el próximo sábado durante una reunión de la mesa provincial del Frente Renovador

Sergio Massa volverá al ruedo político en forma pública luego de ocho meses. Tiempo en el que se recuperó de la derrota electoral, reconstruyó su equipo de confianza, reactivó el trabajo en sus históricas oficinas de Avenida Libertador y volvió a llenar su agenda de reuniones políticas a diario. Fue un largo tiempo de silencio, pero este sábado su voz se escuchará otra vez, como ocurrió en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, cuando era ministro y candidato al mismo tiempo.

Tal como había anticipado Infobae más de un mes atrás, el ex funcionario estaba planeando su regreso a la escena pública para confrontar con Javier Milei, y reactivar la vida interna del peronismo, donde no hay un norte claro que identifique a todos los sectores y en donde se vivieron días de incertidumbre, debido a la falta de una postura clara y uniforme respecto al fraude electoral ocurrido en las elecciones de Venezuela.

Cada sector opinó de una forma diferente en un tiempo distinto. Matices de una dinámica alterada por la inconsistencia del armado político y las luchas internas que siguen desgastando la fragmentada estructura de Unión por la Patria (UP).

El ex ministro de Economía reaparecerá en una reunión del Frente Renovador (FR) que se realizará el fin de semana en Sierra de la Ventana y en el que será el encargado de llevar a cabo el cierre, con un análisis de la situación económica y política del gobierno de Milei, y el impacto que han tenido sus medidas en el día a día de la gente. También planteará su mirada sobre el comportamiento de la gestión libertaria respecto a la política internacional.

Massa tiene pensado presentar su libro a fines de agosto (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Para el encuentro Massa tiene pensado hacer una autocrítica del momento del peronismo, que atraviesa una fuerte crisis de liderazgos y al que le cuesta encontrar un lineamiento argumental frente a los principales temas de la agenda política. En este tiempo como oposición la fuerza política discute poder de abajo hacia arriba, intentando encontrar un punto de unión entre tantas miradas.

Si hasta aquí el ex ministro no quiso volcarse al discurso público fue porque consideraba que gran parte de la gente no quería escucharlo. Ni a él ni a ningún referente del peronismo con responsabilidad política en la primera línea del gobierno anterior. La mayoría de las encuestas marcan que hay un bloque importante de la sociedad que sigue poniendo toda su confianza en que al gobierno nacional le vaya bien. En contraste, los discursos opositores chocan de lleno con esa esperanza.

Pero desde hace algunas semanas que el ex ministro de Economía viene divisando que la situación cambió y que detrás de esas encuestas hay un sector de la sociedad que está sufriendo la profundización de la recesión, y la caída masiva de las ventas y el consumo. En ese escenario de crisis y frente a una coalición fragmentada, decidió saltar a la cancha nuevamente.

A la par de su regreso se tejen un sinfín de proyecciones y especulaciones que pululan por las arterias peronistas. La principal siempre está ligada a lo electoral y tiene que ver con la posibilidad de ser candidato a legislador el año que viene. Hay muchos dirigentes del espacio que creen que tanto él como Cristina Kirchner pueden terminar siendo candidatos en los comicios de medio término. Movimientos que son imposibles de determinar a un año de la elección.

Después de los primeros tres meses de gobierno libertario y con el plan de ajuste en marcha, Massa empezó a decirles a sus interlocutores que el esfuerzo de la gente - pedido por Milei para tolerar el impacto del plan que buscaba llegar al equilibrio fiscal - iba a ser un “sacrificio inútil”. No ve signos de recuperación claros de la actividad económica ni que la recesión haya tocado fondo. No hay nadie gastando, no hay nadie vendiendo.

Massa volverá a la escena principal para cuestionar el impacto de la política económica de Javier Milei (EFE/Tomás Cuesta /POOL)

En lo formal, se reunirá la mesa provincial del FR y habrá distintos paneles donde se disertará sobre temas que atraviesan la agenda política. La apertura del encuentro estará a cargo del ex ministro de Transporte y actual presidente del partido, Diego Giuliano, y luego habrá un puñado de intervenciones realizadas por las figuras bonaerenses de más renombre en el armado.

El ex intendente de San Andrés de Giles y actual diputado bonaerense, Carlos Puglielli, hablará sobre el uso de las pistolas taser, mientras que Luciana Padulo pondrá el foco en la eliminación de la suspensión de la repitencia en las escuelas.

El ex intendente de San Fernando Luis Andreotti hará referencia a las policías municipales, el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, hablará de la descentralización y autonomía regional, y Marcela Passo llevará una propuesta de financiamiento a municipios.

Mónica Litza profundizará sobre la idea de gobierno para el área metropolitana y Micaela Moran propondrá un sistema de identificación facial contra la base del Renaper para limitar el juego online y presencial. Eduardo Setti, Lisandro Cleri y Agustín Gerez van a hablar de la macroeconomía, y José de Mendiguren y Natalia Del Cogliano de la microeconomía.

El nuevo esquema político e institucional del Frente Renovador, liderado por el santafesino Diego Giuliano

“La idea central del evento es la promoción de figuras jóvenes, la regionalización de los liderazgos y la construcción de una estrategia para el diálogo en las redes, para darle pelea a los libertarios”, aseguraron en el FR. Es decir, generar un orden en la discusión política y económica que la oposición debe dar en este tiempo donde el Gobierno concentra gran parte de ese debate en las redes sociales.

“Falta coordinación política”, ha dicho Massa en muchas de sus reuniones, respecto a la comunicación sobre los temas que pone sobre la mesa el Gobierno. Parte de su presencia más activa está vinculado a esa idea: tratar de influir en la coordinación de la coalición para cohesionar un discurso y discutir con el Gobierno en bloque.

Massa cree que en los próximos meses el peronismo debe reconfigurar su agenda de temas y prioridades. Eso antes que debatir, sin trinchera y sin filtros, los liderazgos del tiempo que vienen. Así se los planteó a los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y a los intendentes bonaerenses Andrés Watson (Florencio Varela), Juan José Mussi (Berazategui), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo) y Pablo Decalzo (Ituzaingó), con los que habló en las últimas semanas.

A partir del sábado, el líder del FR empezará a estar más activo a la luz del sol. Porque detrás de escena, todos los días y a toda hora, sigue influyendo en la gestión y el reacomodamiento del peronismo. A nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, donde está anclado su mayor poder territorial.