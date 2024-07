El kirchnerismo conformará las comisiones que debe en el Senado para presionar al oficialismo

El jefe del interbloque kirchnerista en el Senado, José Mayans (NA)

El interbloque kirchnerista del Senado, que comanda el formoseño José Mayans, se reunirá mañana para definir los integrantes de las comisiones que desde hace meses no conforma. Algunas de ellas tienen que tratar y dictaminar iniciativas sobre las que la propia oposición, como la del Frente de Todos, reclamó varias sesiones en el pasado.

Días atrás, Infobae contó que la bancada kirchnerista exigió ir al recinto, sin despacho previo, para declarar la emergencia presupuestaria de las universidades nacionales durante 2024; incrementar de manera progresiva y sostenida el presupuesto nacional destinado a la educación universitaria, para llevar al 1,4% del PBI en 2032; y restablecer la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), entre otras cuestiones.

Las iniciativas no se trataron por varios motivos: la potestad que tiene la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, de convocar a dichas sesiones; el poco deseo de la oposición dialoguista de quedar pegada al kirchnerismo; y la imposibilidad, en algunos casos -como ocurrió semanas atrás con la ley que mejora las jubilaciones-, de lograr los dos tercios para activar un debate inmediato y sobre tablas en el recinto.

Sin contar la iniciativa previsional, el resto de los temas tendrían que tratarse, de mínima, en la comisión de Educación. La presidencia le corresponde al Frente de Todos, que aún no envió a sus representantes. “No podíamos pasar más tiempo así. La queja por haber perdido el 13 de diciembre pasado -cuando el oficialismo y dialoguistas impusieron a las autoridades de la Cámara alta, se estiró demasiado. Y cada vez que se sugería mandar los nombres, los que responden sin tapujos a Cristina -Kirchner- nos decían que no. No importa si estamos en desventaja, si en varias cuestiones hay otros bloques que podrían acompañar algunas leyes. Perdimos medio año”, sentenció un experimentado legislador peronista a este medio.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (Reuters)

Como se informó la semana pasada y, en caso de que el kirchnerismo cumpla con lo que insinuó a sus soldados, quedará desactivada la opción que estudiaban algunos dialoguistas sobre el funcionamiento de las comisiones, con un artículo 92 del reglamento que expresa que, mientras las designaciones en cuestión “no se hagan, ejercerán dichos cargos el primero, segundo y tercer vocal nombrado respectivamente”.

Los senadores del oficialismo y la oposición dialoguista ya fueron nombrados meses atrás. De hecho, en algunas con presidencias anti K ya se activó el trabajo, sin incluir al Frente de Todos y con quorum justo. Ante esta situación, el radical Maximiliano Abad manifestó a Infobae: “El Parlamento no puede ser ni una escribanía que avala cualquier cosa que mande el Gobierno, ni una tribuna de denuncia que lo único que hace es poner palos en la rueda”. Según cuentas realizadas por el senador por Buenos Aires, la demora del kirchnerismo significa no tener conformadas cerca del 40% de las comisiones de la Cámara alta.

Abad también destacó: “¿Por qué es clave la actividad de las comisiones? Porque se trata del ámbito natural de debate y consenso para avanzar con iniciativas en educación, ciencia y salud, que hoy hacen falta. Este momento del país nos exige responsabilidad y sensatez a todos los que ocupamos cargos públicos. En las comisiones se construyen los acuerdos que se reflejan en el recinto. No podemos depender de las sesiones especiales ni de la voluntad de la vicepresidenta para sacar las leyes que necesitamos”.

A pesar del fin del receso invernal que suele inventarse siempre el Congreso, continuaría la poca actividad esta semana en el Senado. Eso no quita que, desde las próximas horas, algunos espacios comiencen a delinear los próximos 15 días. Varios esperan que el Gobierno defina, de una vez por todas, su postura sobre el proyecto que mejora las jubilaciones -si la Cámara alta sanciona ley expondría a Javier Milei a un potencial veto-, el destino de la Boleta Única de Papel (BUP) y el aumento de penas a quien entreguen y vendan a menores de edad. Quieren despejar el camino antes de las audiencias por los pliegos de la Corte Suprema de Justicia.