El Gobierno volvió a denunciar que hubo fraude en las elecciones de Venezuela

Conferencia de prensa de Manuel Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó hoy la postura del gobierno nacional de denunciar que hubo fraude en las elecciones realizadas ayer en Venezuela, en las que el dictador Nicolás Maduro se adjudicó el triunfo.

A su vez, y en el marco de su habitual conferencia de prensa, reclamó que todos los líderes de la región se pronuncien sobre las irregularidades, sostuvo que “Argentina exige total transparencia en el recuento de votos” y advirtió: “No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales que no sean títeres del régimen chavista”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni

En esta misma línea ya se había pronunciado el presidente Javier Milei anoche, a través de sus redes sociales, cuando sostuvo: “Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”. “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”, agregó.

Adorni, en tanto, adelantó que durante la jornada de hoy habrá un comunicado oficial de parte de un grupo de cancilleres de la región sobre las irregularidades en los comicios, y pidió que los presidentes que aún no se expresaron, como el brasileño Lula da Silva, hagan una declaración pública. “Apelamos a que todos los presientes se pronuncien en contra de la aberración que tuvo lugar en Venezuela”, indicó.

“Consideramos que ha sido un fraude por parte del dictador Maduro, que sigue cometiendo el atrevimiento insultar al presidente de la Nación”, agregó el funcionario nacional.

“No me aguantás un round”

Los llamó "cachorros del imperio"

Luego de las críticas públicas, y tras adjudicarse el triunfo, Maduro replicó a Milei. Sumándose a los cánticos de sus seguidores, continuó con una serie de descalificaciones contra el presidente de Argentina: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico”.

Estos comentarios reflejan la creciente tensión entre ambos líderes y destacan el rechazo de Maduro hacia la administración de Milei. Incluso, el jefe de Estado argentino fue uno de los grandes críticos del régimen desde la campaña electoral del año pasado y siempre lo trató como dictador.

El tuit del jefe de Estado argentino causó enojo en el régimen venezolano, que de inmediato se expresó a través de su canciller Yvan Gil. “Nazi nauseabundo, el pueblo argentino te pasará factura más temprano que tarde, nuestra victoria aplastante es una señal inequívoca que nuestros pueblos derrotarán el fascismo que promueves”, sentenció el funcionario de Maduro.

Críticas a los veedores argentinos

Al principio de su conferencia, Adorni habló de veedores argentinos “títeres del régimen chavista”. El gobierno venezolano invitó a gremialistas, ex embajadores y otras figuras políticas de la Argentina para que observen los comicios en los que se jugaba la continuidad del chavismo que accedió al poder hace 25 años. En un principio, hasta el expresidente Alberto Fernández estaba en esa lista de invitados, pero luego de expresarse en consonancia con lo que manifestó el brasileño Lula da Silva sobre que debía aceptar una eventual derrota, el madurismo lo quitó de la lista de veedores.

Más allá de este episodio, Fernández, a quien se lo ve muy activo en redes sociales desde que dejó la Casa Rosada, no utilizó ahora esos medios para brindar su opinión. Tampoco Cristina Kirchner ni ninguno de sus principales dirigentes emitieron opinión sobre el tema. En ocasiones anteriores, la ex Presidenta había manifestado su satisfacción por la reelección de Maduro. En 2013, por ejemplo, había saludado su primera elección. “Felicitaciones a su nuevo Presidente, Nicolás Maduro. Memoria y gratitud por siempre al amigo y compañero Hugo Chávez”, consignó en esa ocasión. Esta vez no se expresó.