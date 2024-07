Macri repudió los dichos de Maduro, quien amenazó con un “baño de sangre” en caso de perder las elecciones

Mauricio Macri expresó su preocupación por las elecciones en Venezuela

El ex presidente Mauricio Macri advirtió este miércoles sobre las declaraciones realizadas por el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien amenazó con un “baño de sangre” en caso de ser derrotado en las próximas elecciones. Para el líder del PRO sus declaraciones son especialmente alarmantes “porque según algunas encuestas Maduro se encamina a una derrota, incluso, tal vez, rotunda”.

“El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fraticida producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”, es la frase de Maduro resaltada por el ex presidente argentino. “En un sondeo de la semana pasada, el candidato Edmundo González se proyectaba como un claro ganador de las elecciones del próximo domingo,” señaló Macri, destacando la creciente posibilidad de un cambio de liderazgo en Venezuela.

El tuit de Mauricio Macri

El ex presidente argentino también hizo un llamado a la solidaridad y el apoyo internacional hacia el pueblo venezolano en este momento: “Por eso quiero decirles públicamente a los venezolanos que sepan que no están solos en esta hora crítica. La comunidad internacional está atenta a las maniobras fraudulentas que podría intentar Maduro, quien, entre otras trampas, se niega a acreditar a los testigos electorales propuestos por María Corina Machado y el candidato Edmundo González.”

Macri aseguró que “el mundo espera la victoria del pueblo verdadero de Venezuela. Millones de personas que han sufrido la separación, el exilio, el duelo, la miseria, la persecución y la desesperanza”.

Finalmente, Macri instó a confiar “en la democracia, confiemos en la libertad, confiemos en que los venezolanos esta vez lograrán quitarse de encima esta opresión. Ojalá muy pronto la felicidad se apodere de toda Venezuela”.

El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, durante un acto de campaña el jueves pasado en Caracas. EFE/ Miguel Gutiérrez

Más temprano, Maduro aclaró que la advertencia sobre que habrá un “baño de sangre” en la nación caribeña si pierde las elecciones presidenciales del 28 de julio fue una “reflexión”.

“Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión, el que se asustó que se tome una manzanilla porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo, y en Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico-militar-policial perfecta, aquí no viene (Javier) Milei”, dijo el jefe del régimen en un acto de campaña transmitido por el canal estatal VTV.

Esta mañana también se conoció el pedido de Maduro a Alberto Fernández de que no viaje a Venezuela durante elecciones de este domingo, a las cuales el argentino había sido convocado para participar como veedor. “En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”, comienza la publicación realizada por Fernández, en la que también adjuntó la carta de invitación que había recibido semanas atrás.

Y continúa: “La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral”.

En este sentido, el argentino aseguró no comprender el malestar que generaron sus dichos y explicó la frase que enunció en aquel episodio. “Solo dije que en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, ‘el que gana, gana y el que pierde, pierde’ y si el oficialismo fuera eventualmente derrotado debía aceptar el veredicto popular. Otro tanto debería hacer la oposición en el caso de que el resultado le fuera adverso”, señaló.