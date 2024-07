El Gobierno de Santa Fe habló sobre el frustrado regreso de Di María: “Hay protocolos vigentes para garantizar la seguridad”

Maximiliano Pullaro hizo referencia a la negativa de Ángel Di María a regresar a la ciudad de Rosario para seguir su carrera en Central

En la ciudad de Rosario había una enorme ilusión por la posible llegada de Ángel Di María al fútbol argentino. Sin embargo, el fin de semana, desde el club Benfica confirmaron que el futbolista continuará su carrera en Portugal.

El anuncio fue ratificado por el presidente del club, Gonzalo Belloso, quien aclaró que el futbolista decidió no regresar al equipo debido a que le preocupa la seguridad de él y su familia.

Consultado sobre esta decisión, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó que es “doloroso” que alguien no quiera volver por motivos de seguridad. Sin embargo, Pullaro enfatizó que en la provincia existen y “están vigentes los protocolos” diseñados para garantizar la protección de figuras públicas, incluidos deportistas de alto nivel como Di María.

El mandatario provincial aclaró que respeta la decisión del jugador y su familia, pero explicó que las personas con exposición pública, como futbolistas internacionales o funcionarios, deben ser conscientes de que no tienen “una vida normal” y que deben “perder márgenes de libertad”.

“Podemos ser amenazados, pero sabemos que si cumplimos el protocolo de seguridad que establece el Ministerio de Seguridad, nuestras condiciones de resguardo estarán aseguradas”, afirmó Pullaro en una entrevista con El Tres TV.

En ese sentido, puso como ejemplo su propio caso: “(El protocolo) Lo tengo yo, que debo ser la persona más amenazada del país por las organizaciones criminales, lo tienen los fiscales y también lo tiene a disposición cualquier persona pública que quiera vivir aquí, como un deportista de gran nivel”.

Acerca de si están garantizadas las condiciones de seguridad para el regreso de Di María a Rosario, Pullaro comentó que es una “pregunta difícil”, pero sostuvo que, en su opinión, sí lo están. “Todas las personas tienen los resguardos. Pero hay que aceptar un protocolo; no es la misma vida que vas a tener si eres una persona conocida o que puede ser víctima de tensión, como en el caso de las hinchadas de fútbol”, enfatizó.

El gobernador lamentó una y otra vez que Di María no vuelva a jugar en el país, pero aseguró que su administración trabaja para mejorar los niveles de seguridad para toda la sociedad, no sólo para quienes tienen exposición pública.

Al respecto, subrayó la dificultad de prevenir amenazas contra personas públicas. “Es muy difícil poder prevenir que una persona, un grupo criminal o un grupo de fútbol haga una amenaza sobre alguien. En Estados Unidos casi asesinan a un presidente”, advirtió.

Pullaro también reveló que, en los meses previos a conocerse la decisión final, desde Rosario Central le pidieron que se comunicara con el futbolista, pero consideró que no le correspondía tomar ese rol.

Soccer Football - Copa America 2024 - Final - Argentina v Colombia - Hard Rock Stadium, Miami, Florida, United States - July 14, 2024 Argentina's Angel Di Maria reacts as he is substituted after playing his last game for Argentina REUTERS/Agustin Marcarian

Para fundamentar su análisis, el Gobernador destacó que en el departamento Rosario, en el mes de junio, mostró una disminución del 64% en homicidios en comparación con el mismo mes del año anterior, y una baja del 54% en relación con junio de 2015. Según Pullaro, estos resultados son fruto de las acciones llevadas a cabo por la policía, el Servicio Penitenciario y agentes territoriales.

Qué dijo el presidente de Rosario Central

Gonzalo Belloso confirmó que Ángel Di María no volverá al club, luego de una conversación que mantuvo con el futbolista tras el éxito de la selección argentina en la Copa América que se disputó en los Estados Unidos.

“A ver, la vuelta de Angelito es o era un sueño para todos nosotros. Hace largo tiempo, incluso para mí. Comenzó mucho antes de ser presidente de Central. En largas charlas con él y con otros ex jugadores. Entre todos me convencieron a mí que tomara la decisión de venir al club, que no estaba pasando un buen momento. Según todos los muchachos. Y bueno, a eso también le pedí compromiso de varios, de que si yo tomaba esa decisión nos iban a acompañar, nos iban a apoyar desde el lugar que pudiese cada uno. Así que desde ahí venimos hablando con Angelito esta posibilidad”, fueron las primeras palabras de Belloso.

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Bellos, habló sobre el frustrado regreso de Di María (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)

“A lo largo de este último año, creció mucho la idea de que él venía. El club todos los días crece un poquito, todos los días mejora y creíamos, creemos que estábamos en un gran momento para recibirlo en un plantel afianzado con el mismo plantel que obtuvimos el campeonato, con muchos refuerzos, con un técnico de la casa y con una estructura sólida del club que creemos que es el mejor momento para que pudiese venir. Él nos informó luego del hecho de las amenazas que empezó a correr en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. Así que bueno, el sábado a la tarde nos comunicamos con él y me dijo la decisión de que no va a volver al club, que no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia”, explicó el titular del Canalla en una entrevista que brindó a Radio 2 de Rosario.

Al ser consultado sobre si había llegado a hablar de la duración del posible vínculo, Belloso fue contundente: “Es un caso cerrado. Lo hago oficial porque él me lo hizo oficial el sábado. De todo lo que se dijo en este último tiempo, hay poquísimo que sea cierto. Nunca hablamos de duración de contrato. Nunca pidió jugar cuatro meses, dos meses o dos años. Simplemente estuvo evaluando si retornaba o no, si lograba sentirse seguro con la familia”.