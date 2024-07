El presidente de Rosario Central habló del frustrado regreso de Ángel Di María: “No siente las garantías de seguridad para su familia”

El presidente de Rosario Central habló sobre el frustrado regreso de Di María

La novela de la vuelta de Ángel Di María a Rosario Central llegó a su fin. Así lo confirmó el presidente del club Gonzalo Belloso luego de una conversación que mantuvo con el futbolista tras el éxito de la selección argentina en la Copa América que se disputó en Estados Unidos.

“A ver, la vuelta de Angelito es o era un sueño para todos nosotros. Hace largo tiempo, incluso para mí. Comenzó mucho antes de ser presidente de Central. En largas charlas con él y con otros ex jugadores. Entre todos me convencieron a mí que tomara la decisión de venir al club, que no estaba pasando un buen momento. Según todos los muchachos. Y bueno, a eso también le pedí compromiso de varios, de que si yo tomaba esa decisión nos iban a acompañar, nos iban a apoyar desde el lugar que pudiese cada uno. Así que desde ahí venimos hablando con Angelito esta posibilidad”, fueron las primeras palabras de Belloso.

“A lo largo de este último año, creció mucho la idea de que él venía. El club todos los días crece un poquito, todos los días mejora y creíamos, creemos que estábamos en un gran momento para recibirlo en un plantel afianzado con el mismo plantel que obtuvimos el campeonato, con muchos refuerzos, con un técnico de la casa y con una estructura sólida del club que creemos que es el mejor momento para que pudiese venir. Él nos informó luego del hecho de las amenazas que empezó a correr en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. Así que bueno, el sábado a la tarde nos comunicamos con él y me dijo la decisión de que no va a volver al club, que no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia”, explicó el titular del Canalla en una entrevista que brindó a Radio 2 de Rosario.

Al ser consultado sobre si había llegado a hablar de la duración del posible vínculo, Belloso fue contundente. Es un caso cerrado. Lo hago oficial porque él me lo hizo oficial el sábado. De todo lo que se dijo en este último tiempo, hay poquísimo que sea cierto. Nunca hablamos de duración de contrato. Nunca pidió jugar cuatro meses, dos meses o dos años. Simplemente estuvo evaluando si retornaba o no, si lograba sentirse seguro con la familia”.

Además, el presidente de Central contó que habló con Fideo sobre una situación personal que atravesó junto a su esposa (vicepresidente) en su vuelta a la Argentina para conducir la institución. “Con Carolina (Cristinziano) vivíamos en Uruguay y cuando asumimos la presidencia del club tuvimos amenazas de todo tipo: verbales, escritas en mi casa, en lo de mi suegro, en lo de mi mamá. No quiere decir que todo el mundo tiene que hacer como hago yo”.

Di María seguirá en el Benfica (EFE)

Durante la entrevista con el programa Radiopolis, a Belloso le consultaron en repetidas ocasiones sobre los por qué de la elección de Di María y siempre fue en la misma línea. “No siente las garantías para estar. Son cuestiones personales. Una familia que no sentirá las fuerzas para quedarse en la ciudad. No podemos opinar de algo que es muy personal. Sí informo la situación. No va a volver a Central este año”, dijo el ex futbolista y dirigente de la Conmebol.

Belloso también aclaró que mantuvo charlas con las autoridades provinciales por el posible retorno de Di María y el cuidado de su familia. “Por supuesto que nosotros tenemos seguridad en nuestros planteles, en nuestro club. Pero yo no puedo garantizarle la seguridad a nadie en un área donde yo no tengo ninguna posibilidad ni garantía. Eso será una cuestión municipal, provincial. Entiendo que todo el mundo ha estado a disposición. He tenido varias charlas con el intendente y con el gobernador. Carolina tiene muchísima relación con ellos. Estuvimos trabajando en el tema, ellos estaban a disposición. No hemos podido lograr las garantías, no hemos podido lograr la tranquilidad familiar. Y es así de simple”, indicó el titular de Rosario Central.

Hay que recordar que, pocos días después del título de la Copa América, Di María mostró su enojo en sus redes sociales a raíz de una información que declaró errónea. El artículo del sitio Info Canaya que compartió indicaba que Giovani Lo Celso iba a ser homenajeado por el club antes del duelo ante Sarmiento, por la sexta fecha de la Liga Profesional, y que Fideo “no aceptó la invitación”.

La publicación de Ángel Di María contra un medio partidario de Rosario Central

“Ángel Di María se encuentra en la ciudad desde hace algunos días y también fue invitado por la Comisión Directiva para que se haga presente en el Gigante, pero respondió que no podrá asistir”, reza el texto que fastidió al campeón del mundo, que respondió con dureza.

“Qué manera de hacer campaña en contra mía. Por qué no se la agarran con los que no quieren que vuelva. Gracias”, citó Di María en una historia de su cuenta de Instagram. En la entrevista, Belloso habló del homenaje a Lo Celso y las razones de la ausencia de Fideo.

“El mismo domingo, cuando Argentina salió campeón, nos pusimos en contacto con Gio, con quien tenemos excelente relación. Le dijimos que queríamos hacerle un homenaje en el estadio y que queríamos que todos los chicos, sobre todo los más jóvenes, lo puedan ver. Por supuesto, que también incluía a Angelito este homenaje. Invitamos a los dos”, dijo el presidente.

“Angelito no estaba en la ciudad, estaba en Córdoba (por el casamiento de Paulo Dybala). Nos dijo que no podía. Gio pidió que sea en el vestuario por una cuestión de perfil bajo, no quiso que sea en el centro de la cancha. Fue en un lugar privado dentro del túnel. No pudo ser de la manera que esperábamos, pero estamos agradecidos con Giovani que nos acompañó. Por supuesto, él y todo el mundo de Central tiene las puertas abiertas. Es una política que tenemos desde que estamos”.