Javier Milei volvió a embestir contra un director clave del FMI

Javier Milei criticó a Rodrigo Valdés, director del FMI

Javier Milei volvió a criticar en muy duros términos a Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional y hombre clave en el caso de la deuda argentino. En diálogo con Alejandro Fantino por el canal Neura, el Presidente dijo que el funcionario del FMI le pone trabas a su gestión y lo vinculó a la gestión económica anterior, a cargo de Sergio Massa.

“Hubo complicidad del jefe de la misión Argentina del FMI con el Gobierno anterior. Rodrigo Valdés tiene mala intención manifiesta. No quiere que le vaya bien a Argentina. Él tiene otra agenda. Nosotros somos sobrecumplidores con todos pero prefirieron apoyar el desastre de Massa. ¿Por qué el FMI le permitía todo a Massa? Nosotros sobrecumplimos todos y todo el tiempo están poniendo peros. Avalaba todo el desastre de Massa y a nosotros nos hace los que nos hizo”, disparó Milei.

Sobre si estos dichos podrían perjudicar la negociación con el organismo internacional, el jefe de Estado respondió: “No es mi jefe, mi jefe es el pueblo argentino. Es una decisión del FMI, vaya a saber uno porqué el FMI nos pone a un Foro de San Pablo ahí adentro. Nosotros sobrecumplimos todo y todo el día están poniendo peros. El FMI tenía un conjunto de metas, nosotros pusimos metas más fuertes y sobre cumplimos las nuestras”.

El Presidente recordó la salida de Nicolás Posse, su primer jefe de Gabinete: “Fue amigo mío 18 años. No cumplió y se fue. Yo soy bilardista, esto es resultado puro. Se fue Posse y la productividad del gobierno voló. Tomar decisiones como estas no es gratis. Quizás él creyó que no lo iba a echar nunca”.

El entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, junto a su sucesor Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo

Durante la entrevista, el mandatario hizo un repaso de la herencia que recibió del gobierno anterior en materia económica y social, por lo que denunció: “Había bombas por todos lados. Ellos apostaban a que éramos unos ‘libertarados’. La apuesta era estallar rápido y en enero tomar el poder de nuevo”.

Consultado por las críticas que viene expresando Cristina Kirchner en sus redes sociales, Milei respondió: “No entiende lo que hice porque no sabe de economía y los economistas que la rodean son malos. Hay economistas en este país que son burros y brutos. Algunos deberían devolver el título”.

Por otro lado, Milei ratificó que todavía no puede levantar el cepo cambiario y aclaró: “Estoy terminando de limpiar varias cosas. Se terminó el tema de los puts, tema déficit fiscal y cerrado el tema de la emisión por sector externo”. En ese sentido, expresó que su máximo objetivo es llegar a la inflación cero.

Mauricio Macri junto a su primo, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en la antesala de la firma del Pacto de Mayo

Milei también se refirió a su vínculo con Mauricio Macri, en medio de las especulaciones por la salida de Julio Garro de la Subsecretaría de Deportes y el desplante en la firma del Pacto de Mayo que se realizó en Tucumán. “Esta semana tuve intensiones de hablar con él pero me pasaron varias cosas. Hubiera querido hablar con él”, aclaró.

“Mauricio Macri sembró la primera semilla del cambio y la segunda la sembró José Luis Espert con l liberalismo. Eso dio su frutos y se llama La Libertad Avanza. Creer que soy el que inventó la rueda es una mentira”, agregó.

Sobre las declaraciones de Victoria Villarruel sobre Francia, en medio de la polémica por un video de la Selección argentina, respondió: “Yo puedo tener diferencias. Nosotros tenemos diferencias. ¿Cuál es el problema? Se arregló y seguimos para adelante. Y seguramente debe haber cosas que hago que no le deben gustar a ella. ¿Cuál es el problema? Pero en el 95% de las cosas pensamos las mismas cosas”.

Además, el presidente recordó: “Tuve la mayor exposición mediática durante el gobierno de Macri. Cómo no le voy a reconocer que sembró la primera semilla. Después salió mal porque se rodeó de gente que no estaba de acuerdo con sus ideas y la sociedad no estaba tan madura para recibir esas ideas”.

Por último, Milei envió un mensaje a los argentinos: “Todo el esfuerzo que se hizo vale la pena porque estamos haciendo grande nuevamente a la Argentina. ¿Es instantáneo? No pero vamos a ver pronto las mejoras”.