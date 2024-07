Cómo impacta la resolución de la IGJ en los clubes y el próximo paso del Gobierno con las Sociedades Anónimas Deportivas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

El Gobierno avanza a fondo con su plan para que ingresen capitales extranjeros en el fútbol argentino. Por estas horas, descansa en la Secretaría de Legal y Técnica el texto de la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y es inminente su publicación en el Boletín Oficial.

Ayer, la Inspección General de Justicia (IGJ) autorizó la transformación de las instituciones del deporte en S.A.. De esta manera, el Poder Ejecutivo comienza a darle forma y marco jurídico al proyecto en el que comenzó a trabajar desde el inicio de la gestión.

A fines de diciembre, con la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación de la economía, el Gobierno de Javier Milei modificó la Ley de Deportes 20.655 incorporando la posibilidad que las sociedades anónimas formen parte del denominado “Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física”. Con esta reforma, subsisten las asociaciones civiles sin fines de lucro, reguladas en el Código Civil (artículo 168), y las sociedades comerciales. A su vez, la misma ley reformada por el DNU establece que no podrá impedirse, dificultar, privarse o menoscabar cualquier derecho de una organización deportiva, incluyendo su derecho a afiliación. De esta forma, si bien la ley habla en términos generales, y para todas las asociaciones civiles de segundo orden (confederaciones), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no puede desafiliar a ningún club que se convierta en sociedad anónima.

En la reglamentación que está por oficializar por decreto el Gobierno “se va subsanar la hermenéutica jurídica y se van a dar precisiones de cómo implementar esas modificaciones”, adelantaron a Infobae quienes están detrás de la redacción del texto.

Milei junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli

Uno de los datos más importantes que trae consigo la reglamentación es que, una vez oficializada, corre el plazo de un año para que todas la asociaciones civiles readecuen sus estatutos, conforme al artículo 345 (cláusula transitoria del DNU 70/23). De esta forma, la AFA deberá permitir a través de su estatuto la incorporación de las sociedades anónimas dentro de las asociaciones que pueden afiliarse.

En reiteradas oportunidades, Claudio Tapia se ha manifestado en contra de la privatización de los clubes argentinos. Este martes, luego de la publicación de la resolución de la IGJ, se expresó en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino: “Nada cambió, la AFA sostiene su estatuto que impide las SAD. La medida judicial federal está vigente, la AFA es de los clubes”. Para la mano derecha de Tapia, el avance de los capitales extranjeros en los clubes solo traerán “pobreza y miseria”.

Desde el oficialismo, se expresó a favor la diputada nacional Juliana Santillán, en quien Milei delegó la iniciativa para atraer capitales al fútbol argentino. “Las SAD son una opción, voluntaria y libre. Ya nadie podrá decidir por los demás, a partir de sus privilegios”, señaló en su cuenta de X. Santillán estuvo trabajando junto a Federico Sturzenegger en el texto de la reglamentación próxima a salir. “La industria del fútbol va hacia un camino virtuoso, saliendo de décadas de estancamiento y privilegios para unos pocos. El presidente Milei le da a los clubes, la libertad de elegir”, agregó en sus redes sociales.

La disposición de la IGJ, publicada el martes en el Boletín Oficial, si bien es de carácter general -no específica para las SAD-, en su artículo 32 dice: “Que, atento a lo dispuesto en los artículos 346 y 347 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, que modificó el texto de los artículos 30 y 77 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas; así como simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina”. E insta a la AFA a aceptar la SAD a partir del 1 de noviembre de este año.

De esta forma, conforme lo previsto por la resolución general y el artículo 162 del Código Civil, las personas jurídicas que quieran fusionarse o escindirse deberán contar con la unanimidad de sus socios. No obstante, para el caso de transformación, como ley especial prima sobre la disposiciones del Código Civil, la reforma del artículo 77 de la Ley de Sociedades permite la transformación de una asociación civil en S.A. por el voto de los dos tercios de los asociados.

En efecto, con el esquema actual, las asociaciones civiles pueden formar parte de las sociedades comerciales, transformarse, fusionarse o escindirse con el voto unánime de sus socios, mientras que para la transformación en S.A. basta con las dos terceras partes de los socios. El decreto reglamentario traería especificaciones sobre esto último. No se descarta que la IGJ tenga que sacar una nueva disposición general para las asociaciones civiles deportivas.

Reunión en Buenos Aires de quienes están detrás del avance del proyecto. Leticia Zuloaga, Marc Terradas, Juliana Santillán, Javier Tebas (por LaLiga) y Daniel Scioli, Federico Sturzenegger y Guillermo Tofoni

Con respecto a la judicialización del DNU, en el Gobierno señalan que de cinco amparos presentados, solo uno está en trámite, los otros fueron rechazados. El que se encuentra actualmente en la Corte Suprema, es el de la Liga de Fútbol de Salto presentado a principios de año en el que se advierte por los “hechos de emergencia súbita” que pueden generar la grave intromisión del Poder Ejecutivo en la vida de una entidad privada como los clubes, y enfatiza en que “se suplanta la voluntad de la asamblea de asociados”. La cautelar en cuestión solamente aplica a la mencionada liga, la normativa en la materia se encuentra vigente en el resto del territorio nacional.

Independientemente de la reglamentación que verá la luz en estos días, en La Libertad Avanza están evaluando mandar al Congreso una ley específica sobre la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas.

“Hay clubes que lo necesitan”

Este martes, en conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ratificó que las SAD “son una prioridad para el Estado”.

Luego de que se publicara en el Boletín Oficial una modificación en la Ley General de Sociedades, que definió que cualquier modificación del funcionamiento o composición de las entidades sociales o deportivas se tomará por el voto de los socios, el funcionario explicó que si bien hay clubes como Racing, que está “ordenado y bien administrado”, manejado por sus socios, hay otros que necesitan de la inyección de capitales privados.

“En clubes importantes como Boca o River, que tienen ingresos considerables, o en Racing, tal vez sus asociados digan que de ninguna manera quieren este sistema pero todo el resto lo necesita. La gran mayoría lo requiere porque es imprescindible y no les da la economía. Va a implicar un gran mejoramiento”, agregó.

“Hoy hay clubes que no tienen luz, que no pagan los impuestos”, ejemplificó. “En algunos casos los juveniles no tienen agua caliente. El esfuerzo que hace la dirigencia en algunos clubes es tremendo y esto es necesario. Se solucionan estos problemas y los asociados van a elegir libremente brindar un mejor servicio y tener mayor competitividad”, aseguró.

Cúneo Libarona, ex candidato a presidente de Racing y ex integrante de la Comisión Directiva del mencionado club de Avellaneda, señaló que hay instituciones que “necesitan campos de juego nuevos, instalaciones nuevas” y “eso genera obras”. “Con la inversión los clubes pueden pagar deudas, impuestos. Implica una mejora sustancial, lo necesitan. Que algunos por miedo no den un paso adelante es otra cosa. Démosles la oportunidad de que sus asociados elijan”, concluyó el ministro de Justicia.