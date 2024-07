Martín Guzmán: “Milei es un hipócrita, decía que el Impuesto a las Ganancias era ‘una aberración’ y lo volvió a poner”

El ex ministro de Economía cuestionó en duros términos al presidente

El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, calificó de “hipócrita” a Javier Milei por las contradicciones entre su gestión y lo que decía cuando estaba en campaña el ahora presidente de la Nación.

“Mirá las cosas que hace y dice”, cuestionó el economista. En diálogo con Luis Novaresio (LN+), recordó que cuando el actual mandatario era diputado votó a favor de la eliminación del Impuesto a las Ganancias: “Decía que era ‘una aberración’ y hoy lo vuelve a aplicar”, dijo en relación a la restitución de la cuarta categoría del tributo que fue aprobada con la sanción del paquete fiscal. “¿En qué estaba pensando? ¿En él o en el país?”, agregó y continuó preguntando: “¿Cuánta plata salen los aviones que se toma para ir a dar charlas y que le den medallas? ¿Qué inversión trae para el Estado? Cuando decía que el ajuste lo iba a pagar la casta, ¿Qué quería decir? ¿Los jubilados son la casta?”

“Veo las cosas que dice y las que hace, y este nivel de incoherencia va más allá de un accidente. Si hubiese hecho el ajuste a la casta lo estaría aplaudiendo, pero sus propios funcionarios son el corazón de la casta y fueron parte de todo el problema a donde se llevó a la Argentina”, señaló.

A su vez, también apuntó contra el actual titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo: “Si aplican un ajuste más grande la recesión va a ser más grande, seguramente tenga un efecto deflacionario, pero vas a tener una recesión más grande”. “Las medias van a ser más recesivas, el Estado va a recaudar menos”, advirtió el ex funcionario de Alberto Fernández.

El economista focalizó en “el descreimiento del mercado” hacia la actual administración: “Esto genera una ventana, creo que hay un cambio inminente en el esquema de políticas económicas. El mercado le está diciendo al Gobierno ‘lo que venías haciendo al principio nos gustó, pero lo de hoy ya no va, se agotó'”.

“Al principio todo el mundo entendía que hacía falta un ajuste fiscal para poder frenar el financiamiento del Banco Central a los déficits del Tesoro que generaba inflación. El Gobierno hizo un ajuste de una forma muy regresiva, que recae sobre jubilados, clase media, gente en situación de pobreza, pero al mercado le gustó y dijo ‘veo el norte, este presidente está absolutamente comprometido en poner las cuentas públicas en orden’, y al mismo tiempo va bajando la tasa de interés que hace que se tenga que emitir menos pesos”, describió sobre el comienzo de la gestión de Milei. “¿Hacía falta un ajuste? Sí, pero este fue malo y había alternativa”, remarcó.

Guzmán dijo que fue “una canchereada del gobierno” haber bajado la tasa de interés “en cinco días, dos veces”. “El mercado dijo ‘te apuraste’ y ahí sube la brecha cambiaria”, agregó. “Eso hace que haya una expectativa de devaluación, lo cual le pone un piso más alto a la inflación y eso se sigue dando”.

El ex ministro de Economía advirtió por las medidas del Gobierno

Salida del cepo

“Siempre para cualquier gobierno, salir del cepo es muy difícil. Nosotros no tuvimos las condiciones para hacerlo”, admitió sobre la administración de Alberto Fernández. No obstante, consideró que el mercado ahora “ve que la situación es muy diferente” porque “el ajuste fiscal se hizo, la cantidad de pesos en la economía es menor, la recesión es muy profunda... entonces una salida del cepo, su impacto en la devaluación sería menor ahora que a principio del gobierno; no hay ese riesgo de que se vaya espiralizando y salten los precios y el tipo de cambio”. Guzmán consideró que los anuncios del pasado viernes de Caputo, dejó “muy debilitado” al Ministerio de Economía.

Recordando su gestión, reconoció que post pandemia de COVID-19 “no pudimos generar las condiciones” para salir del cepo.

Su renuncia al Gobierno y las críticas a La Cámpora

Este lunes, Martín Guzmán reveló que “desde unos pocos días antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional” se cortó la comunicación con la entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner: “No hubo más diálogo”.

Ese fue un punto de inflexión en la relación entre Alberto Fernández, él y la Cámpora. “Desde entonces no se pudo continuar gobernando la economía de ninguna manera”, lamentó. Para Guzmán, entre las posibilidades de que el ex presidente y CFK llegaran a un acuerdo o que Alberto Fernández tomara la decisión de liderar el espacio prescindiendo el kirchnerismo, “se decidió porque salga el ministro de Economía”.

“Desde enero de 2022 no hubo manera de continuar gobernando. Antes había problemas, pero todavía existía gobierno, había diálogo”, dijo sobre la interna que se vivió en el Frente de Todos. “Después cambiaron las políticas, la mayoría fueron en dirección contraria a lo que yo planteaba” y “después cambió el perfil de toda la política económica”, describió sobre la crisis política de la gestión de Alberto Fernández. “Yo daba indicaciones de cosas que tenían que ocurrir y no se hacían y tenía consecuencias reales”, agregó.

“No había plan b, nadie quería ser ministro”, reveló sobre su renuncia al cargo que terminaría ocupando Sergio Massa.

Guzmán aseguró que si hubiese estado empoderado por el presidente y aplicado el programa que tenía en mente, “la Argentina hoy estaría mucho mejor”.

El economista reveló que no habla con Cristina Kirchner desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario

Pese a la fatídica salida del Poder Ejecutivo, admitió que volvería a ser ministro de Economía “si considero que es lo mejor para el país”. Ante la consulta de un hipotético e improbable llamado de Milei, contestó: “No ocurriría, no habría alineamiento en visión en absoluto y no le serviría a nadie, no le serviría al país”.

Tanto Cristina Kirchner como demás referentes del kirchnerismo, niegan que la inflación sea consecuencia de la emisión monetaria. Consultado al respecto, el ex ministro, respondió: “Eso es un tema que creo que tiene que estar saldado en cualquier espacio político. Hay que entender que la falta de dólares también responde en parte en un problema fiscal. Es un problema productivo -Argentina no tiene la estructura para producir más dólares cada año- pero además, buena parte de la demanda de dólares es que la gente no se quiere quedar con pesos porque no confía en la moneda”.

La falta de dólares y el déficit “son dos caras de una moneda, las dos cosas vienen juntas”.

“Quisiera ver en un peronismo aggiornado preceptos económicos distintos donde lo fiscal tenga otro tratamiento. Que las cuentas públicas estén en orden para que cuando haya una crisis tengamos crédito y lo podamos usar; pero que cuando no haya crisis tengamos la posibilidad de tener superávit, fortalecer la moneda y el crédito”, manifestó su deseo de cara al futuro del peronismo.

Guzmán aclaró que no está trabajando en una posible candidatura, pero que con su think tank están “siguiendo el día a día de la economía” y “construyendo un programa de gobierno”.