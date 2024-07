El Gobierno enfrentará otro escenario complicado en el Congreso con la ley “hojarascas” de Federico Sturzzenegger

Federico Sturzenegger asumirá esta semana, dijo Milei (Foto: Adrián Escandar)

El Congreso de la Nación se toma unos días mientras se prepara para una nueva andanada de proyectos del Ejecutivo. El presidente Javier Milei ya adelantó que nombrará a Federico Sturzenegger y que enviará un nuevo megaproyecto de ley denominado “hojarascas” para derogar 100 leyes. Pero el clima en las Cámaras ya no es el mismo.

Los sectores dialoguistas sienten que quedaron muy expuestos en el debate de la Ley Bases y que, en el caso de que el impacto sea positivo, el único que sacará rédito es el oficialismo. Pero que si el resultado es negativo, serán arrastrados como “partícipes necesarios”. A partir de esto, es que en el mejor escenario, los bloques están a la espera antes de avanzar en un posicionamiento.

Por el lado del radicalismo, los diputados que responden al presidente del bloque, Rodrigo De Loredo, entienden que “hay margen” para discutir un proyecto desregulador.

Sectores más díscolos al mandato del cordobés entienden que “hay que esperar para ver qué significa”, porque no está mal un proyecto desregulador. Una especie de “wait and see” antes de tomar una decisión.

Quienes ya adelantaron que no quieren seguir debatiendo mega proyectos son los miembros de Hacemos Coalición Federal. Miguel Ángel Pichetto, jefe de bloque, en la sesión de la Ley Bases fue bastante claro: “Hace falta profesionalidad, hace falta trabajar con el Congreso en leyes temáticas más cortas. No vengan ahora de nuevo con una ley de 400 artículos, que aparezca de nuevo Sturzenegger, en volver a repetir la pavada esa porque me parece que no se avanzaría”.

Patricia Bullrich anunció un proyecto para bajar la edad de imputabilidad. El texto todavía no llegó al Congreso, pero ya divide a los bloques

“La preocupación de los diputados es que no quieren entrar nuevamente en lo que entienden que es el juego del Gobierno” en donde se los culpó de la falta de gestión y debatir proyectos que tienen más la intención de distraer que de avanzar. Y esto se reeditó con el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el anuncio del envío de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 13 años.

“El viernes Bullrich anunció que enviaron el proyecto al Congreso y hasta ahora solo mandaron un anteproyecto”, se quejó un diputado opositor que no está de acuerdo con la medida. El proyecto del oficialismo, que todavía no ingresó, es para un nuevo Régimen Penal Juvenil que bajará la edad de imputabilidad a los 13 años.

“Esto va a generar fuertes discusiones dentro de los bloques, tanto del radicalismo como de Hacemos Coalición Federal. No es un tema simple, todo lo contrario y si en el medio meten un megaproyecto para eliminar otras 100 leyes va a ser muy difícil el debate para fijar posiciones”, señaló una fuente parlamentaria.

Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, se opone a la discusión de un nuevo megaproyecto

La realidad es que hay sectores que prefieren bajar la persiana y debatir agenda propia con el fin de contener fugas de cara a la llegada del Presupuesto que por ley tiene que entrar al Congreso de la Nación el próximo 15 de septiembre. En especial de parte de algunos diputados del bloque de Unión por la Patria. “Esa es una discusión mucho más de los gobernadores que nuestra por lo que ahí es mucho más difícil mantener la unidad”, reconoció uno de sus miembros.

El bloque que comanda Germán Martínez entiende que salió bastante entero del debate de la Ley Bases y busca mantener esa unidad de cara al segundo semestre. A partir de esto es que buscará avanzar con proyectos propios de agenda común como por ejemplo presupuestos en educación. Lo que parece quedar en claro en todos los bloques es que se acabó el tiempo del apoyo al Ejecutivo y sus proyectos. “Si la intención es avanzar de nuevo con megaproyectos que sean ellos quienes pongan el esfuerzo y, en todo caso, analizaremos lo que presenten y a partir de eso empezaremos a tomar posiciones. Por ahora, no presentaron nada”, aseguran en el Congreso.