El Gobierno adelantó que a fin de mes habrá nuevos despidos en el Estado

Manuel Adorni, vocero presidencial

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó nuevas bajas en los contratos del Estado previstas para fin de este mes. “El 30 de junio habrá otra barrida y limpieza”, sostuvo en la habitual conferencia de prensa. Según trascendió, el Gobierno avanzará con otros cinco mil despidos de trabajadores estatales en el marco de la permanente revisión trimestral que se propuso desde la asunción del presidente Javier Milei el 10 de diciembre.

Sin embargo, el funcionario descartó las cifras que manejan los gremios al asegurar que “no está el número definitivo” de despidos, pero precisó que apuestan a la revisión de más de 70 mil contratos. “No está el número definitivo. Hay un universo de 70 mil contratos que están en revisión permanente, de esos hay 23 mil que se dieron de baja y el resto seguían en revisión permanente”, detalló el funcionario nacional.

En la misma línea, amplió: “El 30 de junio será otra barrida y limpieza que se le dé a ese universo. Los que continúen vigentes será por un tiempo y se seguirá evaluando cada uno de los casos de una manera absolutamente quirúrgica para no cometer errores”.

“El objetivo no es que nadie se quede sin trabajo sino los que permanezcan los que tienen una función válida, útil y que agregue valor y los que no, no tiene por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente”, explicó el vocero presidencial.

A inicios del mes de junio, cuando Milei cerró el acto del Latam Economic Forum ratificó que avanzará con el “plan motosierra” y que el Gobierno va a despedir próximamente a otros 50 mil empleados públicos. “No solo que se redujeron a la mitad la cantidad de ministerios; eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, la obra pública, los contratos. No solamente eso, sino que una de las cosas que nosotros sabíamos era que el programa iba a generar tensión social y, también, una caída de la actividad”, reconoció el mandatario nacional en ese entonces.

Ya a fines de marzo, también en un evento con empresarios, en ese caso en el IEFA Latam Forum, el líder libertario destacó que en los pocos meses que lleva su gestión, ya se había despedido a miles de trabajadores estatales, y anticipó que otros 75 mil estaban en revisión.

La revisión alcanza a todas las áreas estatales

Como adelantó este medio, el proceso a través del cual se va a llevar adelante el recorte será el mismo que implementó el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, al comienzo de esta administración y que ahora continuará su sucesor, Guillermo Francos.

Puntualmente, cada área del Gobierno debe hacer una revisión del personal que tiene a su cargo y acercarle a Francos el listado de aquellos trabajadores a los cuales decidieron que no se les va a renovar el contrato. En este marco, si bien no hay un porcentaje estipulado de la reducción que habrá en cada sector, las autoridades nacionales remarcaron que están analizando especialmente todos aquellos contratos “que vencen el 30 de junio”.

De esta forma, la mayoría de las personas que quedarán desafectadas de sus funciones saldrá mayoritariamente de los Ministerios, aunque en la Jefatura de Gabinete advirtieron que “todos los empleados del Estado están en revisión permanente”.

Por esta razón, no se descarta que se puedan producir recortes también en algunos organismos descentralizados, como el Conicet, la Enacom, la Superintendencia de Seguros o la Anses, como ya ocurrió meses atrás. De hecho, en marzo pasado, cuando Milei anunció que iba a echar a más de 70 empleados públicos, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, convocó a un paro y encabezó una movilización a las puertas de los principales organismo afectados por la medida.