Abdala celebró la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, pero se diferenció de la Rosada sobre el “intento de un golpe de Estado”

Bartolomé Abdala celebró la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal

El presidente provisional del Senado y legislador por San Luis de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, celebró la aprobación en general de la Ley Bases y el paquete fiscal, pero no acompañó la postura del Gobierno nacional respecto a que quienes protagonizaron los incidentes que se registraron fuera del Congreso “intentaron perpetrar un golpe de Estado”.

“Se trataron dos leyes que para nosotros eran muy importantes. Éramos optimistas, se dio lo que teníamos previsto, que iba a ser un resultado apretado, exiguo. Se hablaba mucho del desempate en la Ley Bases y hubo varios desempates de nuestra vicepresidente, de quien nadie dudaba y era absolutamente previsible su voto”, manifestó el parlamentario en declaraciones a la prensa una vez finalizada la sesión.

En ese sentido, el legislador añadió: “Estamos tranquilos, creo que es una ley que le va a hacer bien a la Argentina. Es una herramienta que nuestro Gobierno solicitaba. Tuvo algunas modificaciones, pero de ninguna manera se produjo una carnicería de la ley”.

“La Ley de Ganancias se aprobó en general, en particular se ganaron varios artículos, otros se perdieron. Los que se perdieron hay que seguir trabajando, nuestro Gobierno tiene otra instancia más que es la Cámara de Diputados. Cuando perdés un articulado en una ley que vas a promover te diría que hay melancolía. Pero no es preocupante”, explicó el presidente provisional del Senado.

Abdala se diferenció del Gobierno sobre el intento de "golpe de Estado" (Adrián Escandar)

Abdala también destacó el aporte de los mandatarios provinciales. “Los gobernadores, muchos de ellos, se manifestaron a favor de la Ley Bases, estuvieron apoyando, y en función de eso deben estar satisfechos”, aseguró.

El presidente provisional del Senado fue consultado sobre los incidentes de ayer, y resaltó el operativo de seguridad. “Hay alguien que provoca, que inicia el barullo, y a partir de allí hubo una posición de orden. Hemos sido muy claro, que la circulación y el orden es otra de las prioridades”, dijo.

“Esto es política, todos somos conscientes. Si bien tenemos una debilidad parlamentaria, nadie es inocente, todos vienen a hacer política. Nosotros veníamos a ganar la ley, a que sea aprobada, y ellos a que nosotros perdamos”, agregó el senador libertario.

Sin embargo, se diferenció de la Casa Rosada, que al felicitar a las fuerzas de seguridad por el accionar con los manifestantes, también hizo referencia a un intento de “golpe de Estado”. “La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”, expresó la publicación realizada ayer por el gobierno nacional a través de la cuenta oficial de la red social X.

Bartolomé Abdala junto a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel (Adrián Escandar)

“Yo no diría que fue un intento de golpe de Estado, personalmente. Sí ellos quieren poner palos en la rueda, lo dije, te lo hacen difícil. Unión por la Patria, particularmente, que tienen su líder que entiendo que es Cristina (Kirchner). La idea de los senadores de Unión por la Patria era hacer todo lo posible para llevarse la ley. Fue empate, pero estamos contentos”, aseguró el dirigente de La Libertad Avanza.

Y concluyó, sobre el tema de los disturbios alrededor del parlamento nacional: “Los incidentes tienen un origen, lamentablemente, en un sesgo político. No quiero pensar, no escuché por parte de los senadores que tuvieran intención de un golpe de Estado. Pero sí no ayuda a la normalidad de la democracia. Ellos tienen un vicio de provocar. Ustedes saben cuáles son los diputados que estaban en la marcha”.