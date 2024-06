El Gobierno insistirá con las reformas en Ganancias y en Bienes Personales en Diputados

Guillermo Francos (Maximiliano Luna)

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que intentarán reinstaurar los cambios en los Impuestos de Ganancias y de Bienes Personales durante el debate que se realizará en la Cámara de Diputados del paquete fiscal.

Esta mañana, el Senado sancionó el paquete fiscal, pero eliminó los capítulos que bajaban el mínimo no imponible de Ganancias y modificaban el esquema actual de Bienes Personales. Ahora, la Cámara de Diputados deberá volver a discutir ambas cuestiones.

Francos aseguró en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre que está convencido que la Cámara baja terminará sancionando la redacción original de la ley para ambos tributos y criticó a la oposición por afectar los recursos que recibirán sus provincias.

“¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias hayan votado en contra de estos temas que son los que más recursos coparticipables generan?”, se preguntó Francos.

Y analizó: “Yo he hablado con todos los gobernadores que han querido reunirse conmigo y todos estaban esperando esta ley para incrementar sus recursos fiscales y poder logar el equilibrio, entonces no se entiende que los senadores que representan a las provincias no hayan acompañado a sus gobernadores que estaban esperando estos fondos; estas cosas son las que a veces generan indignación hacia la política”.

Noticia en desarrollo