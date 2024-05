El gobernador de La Rioja habló sobre el RIGI: “Tiene que tener condiciones para que nuestros inversores e industriales puedan competir”

"Tenemos las puertas abiertas para todos los inversores que quieran invertir en nuestra provincia”, aseguró el gobernador.

El gobernador de La Rioja aseguró este martes que la exploración y explotación minera debe ser “en beneficio de los argentinos y no únicamente de los inversores”, tanto en esa provincia como en otras que lindan con la Cordillera de Los Andes. “El RIGI tiene que tener ciertas condiciones para poder implementarse para que nuestros inversores e industriales puedan competir”, opinó en referencia al Régimen de incentivo para grandes inversiones.

Este mecanismo, incluido en la Ley Bases, propone atraer inversiones mediante una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios: reducción porcentual del Impuesto a las Ganancias, exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, insumos y partes, disponibilidad libre de divisas para exportaciones, entre otros. El monto mínimo considerado es de US$200 millones, con un tope de US$900 millones.

Presente en el acto inaugural de la décima edición de la Expo Internacional San Juan Minera, el mandatario manifestó que la provincia tiene las “puertas abiertas” para todos los inversores: “Es muy importante para la provincia poder participar de este evento y hacer conocer su potencial minero. La Rioja es una provincia virgen en la explotación minera, tenemos mucho para ofrecer”.

Este evento especializado en el sector minero se desarrollará desde el 21 al 23 de mayo en el predio Cepas Sanjuaninas, con la participación de empresas del rubro, proveedores, actores del ambiente público y representantes del exterior. En esa línea, Quintela aseguró que La Rioja tiene “todos los minerales”, en semejanza a San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy.

“Todas las provincias que colindan con Los Andes tienen un potencial minero indescriptible, y lo que queremos es que esa exploración y explotación sea en beneficio de los argentinos y no únicamente en beneficio de los inversores”, opinó.

Además, explicó que la legislación en la provincia indica que las licencias caducan para aquellos que en un período de dos años no realizaron ningún tipo de inversión.

Y detalló, sobre el trabajo con las empresas mineras: “Tenemos una política asociativa, nosotros nos asociamos entre un 25 o 35 por ciento de las utilidades que pueda dejar la minería en La Rioja, y también se establece condiciones con respecto a la fuente de trabajo”.

De acuerdo con el gobernador, en la provincia existen siete empresas en proceso de exploración, con un “potencial muy importante” en litio, cobre, oro, plata y zinc. “Necesitamos que nuestra gente trabaje, que nuestra gente brinde servicios, que nuestras industrias puedan proveer los servicios y los requerimientos de los inversores para que pueda desarrollarse nuestra provincia”, concluyó.

El ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán, y la secretaria de Minería, Ivanna Guardia, también integraron la delegación que representó por primera vez a la provincia en la exposición.

“Hay mucha gente que se acercó sorprendida de que hoy La Rioja no solamente esté participando en esta expo, sino por el avance en los desarrollos mineros que está teniendo después de tanto tiempo que no tuvo actividad”, aseguró Guardia, al respecto. En esa línea, indicó que el suelo riojano ofrece minerales metalíferos y no metalíferos, como litio, rocas de aplicación y minerales industriales.

Por su parte, el ministro de Trabajo opinó que la provincia tiene un “gran potencial para ser proveedor del mundo” de “minerales estratégicos” en el futuro.

“Ya se está trabajando en distintos lugares del interior de la provincia, fundamentalmente en la Cordillera. Confiamos en que puede ser uno de los principales generadores de trabajo y de oportunidades en el futuro de la provincia, de manera sustentable y siempre priorizando el desarrollo de proveedores locales”, concluyó Bazán.