La avanzada de Milei contra la tasa vial de los municipios bonaerenses no impacta en los intendentes

El vocero presidencial, Manuel Adorni (REUTERS)

La crítica que el Gobierno nacional lanzó este jueves -a través del vocero presidencial, Manuel Adorni- contra los intendentes que tienen entre su carga tributaria la implementación de una tasa vial; prácticamente no modificará la decisión de los municipios.

Es que el argumento que emanan desde los distritos, más allá de la identificación partidaria, es coincidente. El destino final de ese impuesto que se percibe a través de la carga de combustible es para “robustecer” el mantenimiento de las calles.

Actualmente 19 distritos de la provincia de Buenos Aires aplican dicha tasa. Hay del PJ y del PRO. Otra particularidad es que en algunos casos el impuesto en cuestión no es nuevo. “Esta es mi tercera gestión y esa tasa es anterior a mi gestión. En el caso nuestro, nuestro gobierno lo utiliza para volcarlo a los caminos por donde pasan los autos, los colectivos y demás. Es un dinero que ingresa y es reutilizado para las calles”, planteó el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, en declaraciones a Radio Provincia.

El jefe comunal del distrito de la Primera sección electoral participó este jueves de una serie de actividades con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Al ser consultado por los dichos de Adorni; describió al funcionario como “el vocero del gobierno más insensible del planeta tierra”, y se preguntó “qué se puede esperar de alguien que tiene un absoluto desconocimiento de la vida de los municipios. A los pobres los mira por la televisión”.

Axel Kicillof inauguró una escuela en Merlo junto al intendente Gustavo Menéndez

“Veremos qué quieren hacer y después veremos el resultado de esas medidas”, aseguró ante la posibilidad de que el Gobierno nacional intervenga en las políticas tributarias de los distritos, tal como anunció Adorni este jueves. “Ganar una elección te legitima para tomar decisiones, pero no te da la razón. La razón te la da el ejercicio de la gestión y los resultados que conseguís gestionando. Hasta ahora el Estado nacional no puede exhibir un solo número favorable más allá del ilusorio déficit cero. Pero después todas las estadísticas que tiene para mostrar el Estado nacional van de horrible hasta impresentable”, arremetió.

Ante una ronda de consultas de Infobae, en los distritos que gobierna el peronismo -con excepción de Merlo- prefirieron tomar distancia de la polémica; aunque en algunos casos destacaron que el recorte de fondos que aplicó el gobierno nacional y que impacta en los distritos hace necesaria la implementación del tributo.

Otro municipio donde se aplica la tasa vial es en Vicente López. En el distrito que gobierna Soledad Martínez no es una novedad el tributo: rige desde 2013. Desde el municipio explicaron a Infobae que no tiene que ver con la situación económica actual y que no hay ninguna nueva tasa. “Tiene una muy clara finalidad, que es el mantenimiento de calles de alto tránsito. Por nuestro distrito pasa casi el 70% de la gente que va hacia toda la zona norte. Y es una parte minoritaria de los recursos propios y municipales que invertimos año a año para tener calles y avenidas en mucho mejor estado que el resto de los municipios de la región”.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez

Un argumento parecido esgrimen desde General Pueyrredón. Con epicentro en Mar del Plata, el distrito aplicó desde este año una tasa vial. Sin embargo, fuentes del municipio que gobierna Guillermo Montenegro aclararon a Infobae que lo que sucedió fue que se hizo “un fondo de afectación directa” de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU).

Se retiró un componente de la TSU del mantenimiento de calles y asfalto y se lo trasladó a una que se aplica en la carga de combustible con un monto de afectación específica para las obras viales. “No significa que no llegamos con los gastos a fin de año para pagar salarios e inventamos una nueva tasa; acá no sucede eso”, planteó el senador bonaerense por la Quinta sección electoral y ex jefe de Gabinete marplatense, Alejandro Rabinovich.

“Fue un componente que se lo sacó de la TSU y se lo puso a un fondo afectado a eso. Mar del Plata además tiene otra cuestión a diferencia del resto de los municipios: la visitan 15 millones de personas por año, que transitan por las calles del distrito. Son circunstancias particulares de cada distrito. La nuestra es esa”, agregó.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, junto al senador Alejandro Rabinovich

“Hemos notado cierta proliferación de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través del ticket de combustible, por ejemplo. Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir, que no pase, en un abuso que hay, que tiene cautiva a la gente para cobrarles una tasa municipal que nada tiene que ver con la carga de combustible y que deja atada a la gente a tener que abonar compulsivamente”; había planteado Adorni este jueves en sus habituales conferencias en Casa Rosada.

Con el tema, el Gobierno busca marcar una agenda en medio de la suba del combustible del 4% que rige desde este miércoles. Aún no hay mayores precisiones sobre la penalidad o el movimiento que vaya a ejecutar el gobierno nacional al respecto. En todas las ocasiones, las tasas viales fueron aprobadas por los concejos deliberantes.

Por su parte, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, aseguró tras los dichos de Adorni: “No puse la tasa vial porque creo que se traslada a los consumidores/trabajadores y resulta una doble imposición. Hoy el gobierno nacional comunica que está evaluando tomar medidas sobre el tema. Una vez más, creo que menos impuestos es más trabajo”.

Hubo algunas presentaciones en la Justicia ante la aplicación de esta tasa. Una de ellas la había presentado el diputado provincial, Guillermo Castello. El legislador del bloque Libre pidió dar marcha atrás con la medida que llevó adelante General Pueyrredón a través de una cautelar a la que no se le dio lugar.

“Vengo insistiendo sobre la voracidad fiscal inconstitucional de varios intendentes de la Provincia que crean impuestos disfrazados de Tasas sin contraprestación al consumidor. Faltan jueces republicanos que se pongan los pantalones largos y protejan al contribuyente”, consideró este jueves tras los dichos de Adorni.