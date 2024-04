Ricardo Quintela desafió a Milei a que insulte “mano a mano” y le pidió a la CGT que convoque a un paro “de 24, 48 o 72 horas”

Ricardo Quintela desafió a Javier Milei y pidió un paro general de la CGT

Junto a Axel Kicillof y Gildo Insfrán, Ricardo Quintela es uno de los tres gobernadores que mantienen un perfil más opositor al Gobierno nacional, con un discurso crítico que viene creciendo desde la asunción misma de Javier Milei. Incluso antes de las elecciones, el mandatario riojano había amenazado con renunciar a su cargo si el libertario se imponía en el balotaje presidencial, amenaza que finalmente no concretó.

Ahora, en medio de una complicada situación financiera que lo obligó a emitir una cuasimoneda y provocó el default de un bono en dólares de su provincia, Quintela tuvo palabras desafiantes para con el Presidente, ratificó que no firmará el Pacto de Mayo y hasta le pidió a la CGT que convoque a un paro “de 24, 48 o 72 horas”.

El gobernador de La Rioja también criticó la reunión que tuvo Milei anoche con la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur y acusó al Presidente de tener “una posición rastrera” en su relación con Estados Unidos.

En una extensa entrevista con El Destape Radio, Quintela rechazó la convocatoria presidencial a la firma del llamado Pacto de Mayo, que se realizará en Córdoba el mes próximo. “Es una convocatoria a la firma de una imposición del presidente. No estamos de acuerdo. Sería humillante para mí ir ahí. Tiene una actitud provocativa, altanera, te insulta, te agravia públicamente, te descalifica a vos, a tu familia, a tu gente. Uno representa a los ciudadanos. Quedaría muy mal que nuestro gobernador se rodeara de este hombre”, sostuvo.

Enseguido, pronunció una frase desafiante para el mandatario: “La investidura me merece el mayor de los respetos, pero él no me merece para nada ningún tipo de respeto, máxime cuando se hace el cocorito e insulta. Me gustaría que alguna vez mano a mano insulte. No puede insultar porque sabe que puede haber reacciones que sabe que esa no va a poder mantener esa impunidad que te da el poder y los medios de decir cualquier barbaridad de cualquiera”.

Quintela dijo que la situación respecto del pacto sería diferente si el Gobierno hubiera mandado el proyecto de 10 puntos para que los gobernadores lo analizaran y pudieran hacer recomendaciones de cambios, pero que eso no ocurrió y que “directamente tenés que ir a Córdoba a firmar”.

Ricardo Quintela aseguró que el peronsimo debe actualizarse.

“Estamos locos. No juzgo lo que haga cada gobernador porque respeto la decisión de cada uno, pero nosotros no vamos, no apoyamos el DNU y no apoyamos la Ley de Bases”, subrayó.

El dirigente peronista continuó con su crítica hacia el presidente al afirmar que “hay una confusión” en la forma de ejercer el poder por parte de Milei. “Nosotros queremos dialogar, pero queremos diálogo y respuestas que la tiene que dar el Gobierno nacional. Hay una confusión: ¿para quién gobierna si no gobierna para los habitantes de las 23 provincias y de la Capital Federal? ¿Para los extraterrestres? Los argentinos viven en cada una de las provincias. ¿Gobierna para él mismo? Hay una transferencia de recursos fenomenal de las provincias hacia la Nación y de los ciudadanos hacia la Nación a través de impuestos”, dijo.

Crítica a la visita de Laura Richardson

Otra de las fuertes críticas que hizo Quintela fue a la reunión que anoche mantuvo Milei en Ushuaia con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien se encuentra de visita oficial en Argentina. Para el gobernador, hay una “actitud rastrera” por parte del Presidente que “no representa a la mayoría de los argentinos”. Allí, aprovechó para felicitar al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien rechazó recibir a la militar estadounidense.

“Defiende sus principios, Estados Unidos fue el principal aliado de Inglaterra en la guerra. Estamos en una situación rastrera cuando tendríamos que tener una actitud de respeto, de relaciones maduras y responsables, pero siempre firmes defendiendo los intereses y la historia de la Argentina, fundamentalmente por la memoria de nuestros hermanos caídos, de los excombatientes”, sostuvo.

Además, calificó a Ricardson de “una funcionaria de menor jerarquía” que, afirmó, “viene a la Argentina con un objetivo muy claro que es parar el tema de las represas, quieren eliminar a China cuando China no quiere una política de colonización sino una política de presencia y expandirse por el mundo. Y nosotros por qué vamos a desaprovechar eso”.

Reclamo a la CGT y autocrítica para el peronismo

Tras advertir en varias oportunidades sobre el “creciente malestar social” que, según el gobernador, existe en la sociedad argentina producto del plan económico, Quintela afirmó que “al peronismo hay que renovarlo” porque “tal vez lo que se hacía una década atrás ahora no sirve”.

Enseguida, aprovechó para admitir que “falta un poco de coordinación y acompañamiento, falta diálogo entre la oposición y los sectores gremiales para generar una acción en conjunto” para enfrentar las medidas del Gobierno nacional, y reclamó que la CGT convoque a un nuevo paro nacional, luego del de 12 horas que realizó el 24 de enero.

“Creo que está faltando alguien que convoque a una gran marcha nacional para plantearle al Presidente la modificación de la política argentina. Lo más rápidamente posible. El presidente creo que va perdiendo credibilidad en la gente. Creo que no hay sector que lo haya tocado, que o se sienta perjudicado. Únicamente el sector financiero. El ciudadano de bien necesita una conducición. Pediría que nos juntáramos todos para que la CGT pueda convocar a un paro por 24 horas, 48 o 72 horas. Y una movilización importante”, aseveró.

El default de los bonos en dólares y la circulación del Chacho

Respecto a la situación en la provincia, Quintela minimizó el default del bono en dólares por un saldo pendiente y responsabilizó a la deuda que tiene la Nación por fondos de la coparticipación que La Rioja reclamó frente a la Corte.

“Nosotros gracias a Dios no tenemos deudas. Supuestamente nos declararon en default por el Parque Eólico, teníamos que pagar hace 15 días 26 millones de dólares. Nos juntamos con nuestros acreedores. Somos previsibles y responsables, pero no podíamos contar con situaciones que no fueron previsibles, que un Presidente no cumpliera con la ley. En términos de dólares, son 80 millones de dólares que nos debe la Nación. Con esa plata no solo íbamos a pagar esos 26 millones sino que íbamos a adelantar el pago de intereses de las próximas cuotas”, afirmó.

Asimismo, confirmó que la cuasimoneda llamada “Chacho” comenzará a circular en mayo en la provincia, y que primero se utilizará para el pago de parte de los salarios de funcionarios públicos y legisladores.

“Vamos a ir paulatinamente incorporando al sistema financiero de La Rioja los Chachos. Primeros serán los funcionarios, los legisladores, el gobernador, que recibirán una parte de sus salarios con los Chachos. El Banco los va a cambiar uno a uno con plata del banco. Para que se quede tranquilo el Banco Central y Caputo, la plata es nuestra”, dijo.