Javier Milei presentará su nuevo libro: “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”

Javier Milei, presidente de la Nación, presentará en mayo su nuevo libro

A Javier Milei siempre lo interpeló el fenómeno del aumento generalizado de los precios sostenido en el tiempo. Inspirado en esa curiosidad, decidió estudiar Economía en la Universidad de Belgrano. En 1993, a los 23 años, se graduó de economista en esa casa de estudios. Dos años antes había escrito su primer trabajo académico, nombrado “La hiperinflación y la distorsión en los mercados”. Un título casi premonitorio de la situación económica que -en sus propias palabras- le tocó heredar cuando asumió la Presidencia de la Nación, hace apenas tres meses. Es en este contexto que lanzará su nuevo libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, a dos décadas de haber escrito aquel primer artículo.

Al Presidente le apasionan los mismos temas que cuando se aventuró en el estudio de la economía, en los años 90. La diferencia es que ahora hará una publicación sobre problemas económicos, al mismo tiempo que le toca la responsabilidad de gestionar el rumbo del país desde la Casa Rosada. En ese sentido, destinará parte de su nuevo libro a transmitir su visión sobre la “acción política”.

El propio Milei difundió ayer en su cuenta oficial de Instagram un posteo en su feed en el que presentó la tapa de su trabajo: “Mi nuevo libro...! Viva la libertad carajo”, anunció. Según pudo saber Infobae, el lanzamiento de “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” será en mayo. Mismo mes en el que Sergio Massa, ex ministro de Economía y ex candidato a Presidente, publicará también su libro de memorias.

Javier Milei, presidente de la Nación

Mayo es también el mes en el que se desarrollará la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se lleva a cabo en La Rural. El evento literario se hará entre el 23 de abril y el 13 de mayo. Si bien aún no está confirmado, se espera que la publicación del Jefe de Estado tenga especial centralidad en ese contexto.

A lo largo de su carrera académica, Milei ha escrito 17 libros. Este será el número 18, con la particularidad de que se presentará en medio de su mandato presidencial. Según pudo averiguar este medio, el texto desplegará argumentos a favor del capitalismo y mostrará datos para señalar la “superioridad” de ese sistema potenciado a partir de la Primera Revolución Industrial en detrimento de otros modos de producción.

En sus planteos teóricos, Milei cuestiona al socialismo por ser un “sistema empobrecedor” y analiza de forma crítica algunos postulados de la teoría neoclásica. Se trata de una escuela económica precedente a la Escuela Austríaca que pregona el Presidente. Los neoclásicos dieron parte del sustento intelectual a las políticas neoliberales que se ejecutaron en el mundo entre los 70 y los 90.

Dentro de su análisis, Milei apunta contra los “fallos de mercado” que postulan los neoclásicos; entre ellos sobresalen los monopolios, oligopolios, monopsonios y oligopsonios. Así como también distintos tipos de externalidades que, según esa escuela económica, perturban la libre competencia y producen desequilibrios en el mercado. Desde un enfoque monetarista y austríaco, el Jefe de Estado busca refutar esas ideas.

Milei anunció la publicación de su nuevo libro

Desde el círculo presidencial aún no anticiparon cuándo y dónde se presentará el nuevo libro de Milei. Así como tampoco informaron si habrá algún tipo de acto o evento especial que funcione como escenografía para la presentación de la obra. Con esta publicación, el Jefe de Estado sumará otro hito en su intención de dar la “batalla cultural” contra lo que considera como “ideas socialistas”, “colectivistas” y “marxistas”.

En tanto, desde la editorial explicaron que en su nuevo libro, “Milei retoma una de sus obsesiones y un tema sobre el que ha trabajado años: los modelos macroeconómicos. Entendiendo que además de ser la base para diseñar políticas económicas, además son el frente en el que se libra lo que muchos llaman batalla cultural”. Además, agregaron: “Por eso los neoclásicos en el título y por ese este libro como respuesta: si un modelo económico no funciona, dice el mandatario, hay que revisar el modelo en lugar de culpar a la realidad”.

Cabe recordar que las publicaciones más recientes de Milei fueron “Libertad, libertad, libertad: Para romper las cadenas que no nos dejan crecer” y “Pandenomics”, ambos en 2019; “El camino del libertario en 2022″ y “El fin de la inflación el año pasado”.

Javier Milei durante su reciente intervención en IEFA Latam Forum

La contratapa completa del libro de Milei

Cuando la realidad no encaja en un modelo (económico, para el caso), lo más sensato debería ser revisar dicho sistema y tratar de detectar sus errores. Sin embargo, para los economistas neoclásicos y neokeynesianos, dice el autor, cuando el modelo no cuaja con el mundo real, no se lo descarta, porque la culpa pasa a ser de la realidad. Y siempre con el mismo diagnóstico: fallo de mercado.

En este nuevo libro, un Javier Milei ya ungido presidente de la Nación Argentina, retoma ideas que ha venido analizando, ajustando y defendiendo durante años, solo que ahora lo hace en un viaje que se dispara en las principales tribunas ideológicas de la actualidad para terminar arribando a una verdadera lección de macroeconomía.

De la teoría económica a la acción política, en efecto, porque como suele decir el hoy presidente “El problema de Occidente es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, a pesar de una evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a líderes, pensadores y académicos que amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de la historia”.