Una entidad que agrupa a colegios privados confirmó que el Gobierno asistirá a los alumnos que no puedan pagar la cuota

Una entidad que agrupa a colegios privados afirmó que habrá un programa oficial para asistir a los alumnos que no puedan pagar la cuota

Norberto Baloira, secretario ejecutivo de la Junta Coordinadora de Asociaciones para la Enseñanza Privada (COORDIEP), hizo referencia hoy a lo anunciado ayer por el presidente Javier Milei, sobre el programa de ayuda para estudiantes de colegios privados. Si bien confirmó la información sobre la medida, aseguró que todavía no se conocen los valores ni la duración de la asistencia del Estado.

“Nosotros las noticias que tenemos es que sigue avanzando lo que nos habían comunicado a fines de febrero respecto a la posibilidad del acompañamiento a la familia de los colegios con menores aranceles para poder ayudar en esta situación económico. El lunes, en una pequeña reunión, nos comentaron que estaba avanzando, que a través de ANSES se estaba instrumentando y que nuestros colegios tenían que estar preparados, como va con destino directo a la familia, para elevar la nómina de matrícula que tiene cada colegio”, dijo Baloira.

“Dentro de los organismos del Estado están trabajando, ellos y ANSES, para llevarlo a la práctica. La idea es llevarlo a la práctica, por eso se están buscando los medios para poder hacerlo efectivo”, añadió el representante de COORDIEP.

ARCHIVO - El presidente argentino Javier Milei confirmó la implementación de un programa para darle financiamiento a los chicos que estudian en el sector privado (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

Ayer, durante una entrevista con el periodista Chiche Gelblung en Crónica TV, Milei había afirmado que el plan ya estaba funcionando: “Hicimos un programa para darle financiamiento a los chicos que estudian en el sector privado y que los padres no pueden pagar la cuota. Está todo funcionando. Lo tienen que coordinar con el colegio y la ayuda se implementa desde la ANSES”, explicó.

Baloira brindó hoy detalles sobre los establecimientos privados a los que alcanzaría la iniciativa del Gobierno nacional. “Sería para los niveles que están entre el 80 y el 100% de aporte Estatal, es decir que para una referencia de hoy, son colegios que están con cuotas de entre 20 mil y 30 mil pesos, aproximadamente. A eso, el colegio lo va a llevar, a los efectos de que los padres lo puedan hacer efectivo. No se habló ni de monto ni de duración. Nosotros hasta el momento no tenemos ni cuál va a ser el monto, ni cuál va a ser la duración: si un mes, dos meses o la cantidad de meses que va a acompañar esa ayuda. No se habló de valores ni de duración”, aseguró.

Vale aclarar que el padre interesado en acceder al beneficio debe coordinarlo con el colegio. Posteriormente, el Estado Nacional otorga el subsidio mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

“Tenemos la convicción de que esto se va a hacer efectivo, por lo que nos ha transmitido de parte de la Secretaría de Educación, a través de lo que manifiesta señor Presidente. Sería a partir de abril, porque ya estamos a mediados de marzo”, agregó el secretario ejecutivo de COORDIEP.

Según un informe de la UCA, el 26,8% de los alumnos de escuelas privadas laicas son pobres (Shutterstock)

Sobre el informe de alumnos de escuelas privadas que son pobres

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 26,8% de los alumnos de escuelas privadas laicas son pobres, mientras que la cifra asciende al 33,9% entre los alumnos de colegios parroquiales o religiosos. En las instituciones de gestión estatal, la cifra es más del doble: 7 de cada 10 alumnos (71,6%) son pobres.

“En general son esos colegios que están dentro de estos colegios más económicos. Ha habido un corrimiento hacia muchos de esos colegios, porque dentro de nuestro sector tenemos colegios de distintos niveles económicos. Las familias que optan por continuar dentro del sistema privado, buscan colegios que estén a su alcance. Sin dudas, la situación económica ha golpeado y fundamentalmente los que han sufrido más son los jardines de Infante en escuelas iniciales. Esto ya viene por la pérdida en la pandemia y, paralelamente a eso, hay un crecimiento demográfico muy inferior al que veníamos teniendo hace 10 o 15 años atrás. Esto ha hecho que haya menor cantidad de nacimientos y, por consiguiente, hay menor inscripción en esos niveles”, explicó Baloira.

Y reveló: “Dentro de los colegios sin aporte, las cuotas pueden llegar arriba de los 500 mil pesos. Cada colegio ha ido habiendo un acuerdo con las familias para poder llegar a mantener sus matrículas”.