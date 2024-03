Diana Mondino, Grabois y la diputada Natalia Zaracho se repartieron críticas: “Sos la evidencia del fracaso”

La ministra Diana Mondino apuntó contra la diputada Natalia Zaracho en las redes sociales

En las últimas horas, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, mantuvo un fuerte cruce en las redes sociales con la diputada nacional Natalia Zaracho, representante del espacio de Juan Grabois. “Sos la evidencia del fracaso”, fue una de las frases que le dedicó la funcionaria nacional a la legisladora.

Te puede interesar: Diana Mondino “Si hubiera un nuevo programa con el FMI, sería exclusivamente para pensar cómo reorganizas deudas”

El inicio de la disputa en la red social X estuvo en la respuesta de Zaracho al cuestionamiento de un periodista, que la calificó como “el fracaso de Argentina”. “Tengo convicciones y las defiendo”, replicó la diputada.

En medio de este cruce virtual, Mondino intervino con una crítica a la diputada. “El problema no es que tengas o no convicciones, el problema es que legislas sin tener secundario”, inició su publicación la titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina.

Te puede interesar: Inhibidores de drones, una ministra que se bajó y los vecinos que se juntaron a orar: las perlitas de la Asamblea Legislativa

“Encima, como agravante, viviste prácticamente toda tu vida durante el kirchnerismo. Sos la evidencia empírica del absoluto fracaso que fue el curro del Estado Presente”, sentenció la funcionaria nacional.

“Diana, las Malvinas son argentinas. Aprende a defender a la patria que para esto te pagan”, contestó, por su lado, la diputada nacional.

Te puede interesar: Malvinas: Londres amplió unilateralmente su control sobre el Mar Argentino y la Cancillería argentina protestó

Además, Zaracho publicó una serie de reflexiones más, que hicieron referencia a esas acusaciones. “Qué vergüenza dan. Me acusan por no haber terminado el colegio, por tener que salir a laburar para ayudar a mi familia producto de la crisis que generaron las políticas de ajuste y miseria que este gobierno hoy vuelve a implementar. Lo que me pasó a mí lo vivieron millones de argentinos”, sostuvo.

“Les molesta que lleguemos al Congreso los que para ellos solo teníamos que subsistir. Llegamos para quedarnos, porque cuando las decisiones las toman los que no conocen la realidad ya sabemos cómo terminamos”, concluyó.

Grabois defendió a Zaracho

El enfrentamiento ente Mondino y Zaracho sumó otro participante horas después. Se trata del dirigente social y líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, quien salió a defender a la dirigente que representa a su espacio en el Congreso de la Nación.

“Señora horrible, usted tiene secundario, universitario, posgrado y no deja de ser una terraplanista diplomada que compara la homosexualidad con la pediculosis, promueve el mercado de órganos, firma decretos que benefician a su propio banco, es una macartista declarada, pero se arrastra por votos de izquierda y ahora demuestra un repugnante elitismo que habla más de su deficiente educación moral que de Nati”, posteó.

La réplica de Juan Grabois contra la ministra Diana Mondino

“Si hiciéramos un test psicológico, un antidoping y alguna prueba de cultura general en su bloque se queda sin diputados... si la hacemos en el ejecutivo, se queda sin gobierno”, añadió.