Alberto Fernández anunció que viajará a España para las Fiestas: “Prontamente estaré de regreso para seguir trabajando”

Alberto Fernández anunció que viajará a España para pasar las Fiestas

El ex presidente Alberto Fernández anunció este jueves que partirá hacia España para festejar Navidad y Año Nuevo junto a su familia. Además, aprovechó para referirse a los últimos anuncios que comunicó su sucesor Javier Milei al considerar que habrá consecuencias “catastróficas” en la economía.

“Estoy partiendo a España en vuelo de Aerolíneas Argentinas, nuestra linea de bandera, para reencontrarme con mi familia y pasar con ellos la Navidad y el Año Nuevo. Sigo en permanente contacto con los dirigentes de mi partido para hacer frente a los acontecimientos imperantes”, informó Fernández.

Alberto Fernández utilizó sus redes sociales para anunciar su partida hacia España

De todos modos, el ex mandatario adelantó que “prontamente estaré de regreso para seguir trabajando como un militante más junto a los compañeros y compañeras, en unidad, ante la catastrófica situación económica que resultará de las medidas adoptadas por el actual gobierno nacional”.

Alberto Fernández pasará Navidad y Año Nuevo en España junto a su familia

Antes de terminar su mandato, Fernández emitió un decreto que establecía cambios en la custodia de los ex mandatarios, ex vicepresidentes y sus familiares directos en sus desplazamientos en el país como en el exterior. La medida causó revuelo y críticas de la oposición porque el texto otorgaba resguardo policial dentro y fuera de las fronteras nacionales, sin límites o condiciones específicas, a todos aquellos ex presidentes y ex vicepresidentes junto sus familiares.

En ese sentido, el ex presidente aclaró que el decreto 735/23 solo “modificaba la dependencia funcional del servicio de custodia de ex presidentes y vicepresidentes, trasladándola a la Órbita de la Casa Militar y la Secretaría General, organismos que siempre tuvieron la custodia del Presidente en ejercicio”.

Fernández justificó la modificación de traspasar la custodia de los ex presidentes al organigrama de Casa Militar al destacar que “es público y notorio” que Patricia Bullrich y “algunos de sus colaboradores cercanos están sospechados de haber llevado a cabo persecuciones políticas en el pasado”. En sus propias palabras, dijo: “Su mano derecha, el Diputado (Gerardo) Milman está denunciado en el atentado contra la ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y yo personalmente tengo una demanda civil pendiente contra la ministra Bullrich”.

Alberto Fernández, ex presidente argentino

“Es claro que no hay garantía alguna de imparcialidad en el manejo de la custodia de los ex mandatarios opositores. Si faltaba alguna duda, basta con la publicación borrada de un decreto firmado por ella, sin facultades para hacerlo”, continuó el ex presidente.

“Dicho esto, el decreto que yo firmé no alteró en absoluto el régimen de custodias otorgados para presidentes y ex presidentes y sus familiares directos que cuenta con décadas de vigencia. A mi juicio, la custodia de los ex presidentes y sus familias tiene sentido. Una sociedad que es convocada permanentemente al odio hacia el contrario, pone en riesgo la integridad de todas esas personas”, agregó.

Fernández recordó que el entorno íntimo de los ex presidentes suelen sufrir agresiones. “Debo recordar que mi hijo mayor ha recibido amenazas de muerte y en algún caso los autores de los mismos han sido juzgados. También debo recordar que hace muy poco tiempo el ex presidente Mauricio Macri hizo público que una de sus hijas había sido amenazada. Todo eso muestra la crispación social que nace por el clima que se promueve y los efectos negativos que todo eso genera”, sostuvo en el hilo.

Con respecto al viaje a España, el ex presidente aclaró que “no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país”. Lo que buscaba era “lograr tranquilidad junto a mi familia después de cuatro años muy difíciles, recuperar afectos y llevar adelante algunas actividades académicas”. “En esta ocasión, mi viaje también estaba motivado por la invitación a participar en un seminario en Turín organizado por los Presidentes de Francia e Italia”, precisó.