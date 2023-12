Qué decía Karina Milei en la única entrevista que concedió para un documental sobre la campaña de La Libertad Avanza

La única entrevista de Karina Milei

Luego de haber ganado la banca como diputado por La Libertad Avanza en el 2021, Javier Milei emprendió su campaña para convertirse en candidato a presidente. Esa etapa fue documentada por Santiago Oría, director de cine y se desempeña como publicista de la campaña del líder libertario, en su film “Javier Milei, la Revolución Liberal”. Allí contó con la participación de Karina, su hermana y principal armadora del espacio que gobernará los próximos cuatro años.

La hermana del presidente no es una persona que se caracteriza por realizar declaraciones públicas. Sin embargo, es la persona en la que Milei más confía y cumple un rol clave dentro del partido. De hecho, en reiteradas oportunidades el libertario se refirió a ella como “El jefe”.

Tras la victoria en las legislativas y sin saber lo que le esperaría luego al espacio, Karina Milei contó cómo afrontó el hecho de unificar las fuerzas para crear un partido. “Fue un desafío muy importante. Era juntar a todos y decir bueno, vamos a ir para un lado y que todos lleváramos las mismas ideas en el sentido de ir para adelante”, recordó.

En ese sentido, se refirió a la política como “una basura” y reconoció que desde el primer momento dijeron: “Esto no va a ser fácil. Era obvio eso”. De hecho, denunció que al inicio de la campaña electoral “lo querían invisibilizar”.

Karina Milei, entrevistada por Santiago Oría para el documental La Revolución Liberal

El documental incluye el relato del mismo mandatario electo, en el que revela que contrataron a una persona para que investigue si él tenía algún hecho por el cual le podrían recriminar durante la campaña o que los demás partidos pudieran usar en su contra. El hombre le dijo: “Te tengo una noticia buena y una mala. La buena es que no te encontraron nada”, por lo que Milei respondió: “‘Qué bueno, entonces estamos bárbaro’”. “No, eso es la parte mala también me dice no, el problema es que como no tenés nada malo, te lo van a inventar”, comentó el presidente electo sobre la charla que mantuvo con esa persona.

En esa línea, Karina consideró: “Cada vez que nos hacen una operación nos hacen un montón de cosas para bajarnos. Como no tienen fundamentos, los inventan, se meten con la familia, que es algo que que no corresponde, pero yo creo que son las reglas del juego, o jugás o no”.

Luego de que Milei ganara su primera elección y accediera a una banca en la Cámara de Diputados, la principal armadora de su espacio expresó que el libertario “siempre hace todo para llegar a su máximo logro”. “La verdad eso es muy admirable porque todo lo que emprende lo emprende con esas ganas de ser el mejor”, resaltó.

Karina Milei en la Casa Rosada (Foto: Luciano González)

Al hablar sobre su hermano, ahora presidente electo, recordó algunos de los logros que alcanzó cuando era joven. “Me acuerdo de una final. Estaba todo el público en contra por una cuestión de que ellos eran locales. Bueno, teníamos todas las de perder y de repente, claro, vos imagináte, había un montón de gente de nuestra que obviamente lo alentaba todo porque estaba jugando muy bien, pero claro, toda la hinchada contraria encima con el apellido en la espalda, el Milei puteaba. ¿Pero qué pasó? Javi fue uno de sus mejores partidos”, narró sobre la etapa del libertario como arquero.

Según contó, en esa oportunidad, la familia Milei tuvo que salir escoltada “porque lo querían matar y era con toda la hinchada en contra”. “Cuanto más lo puteaban, más fuerza agarraba”, destacó.

Así, estableció un paralelismo entre ese momento y la figura actual de quien asumirá la gestión este domingo al decir: “En este momento pasa lo mismo, porque cuando nosotros empezamos había mucha gente en contra y más allá de todo lo que le dijeron, de todo lo que hicieron, obviamente que en la política se maneja distinto porque te hacen operaciones, operaciones de prensa, la fuerza para seguir adelante y cuanto más le pegan, más se fortalece”.

Javier Milei, en el documental La Revolución Liberal

Pese a que es un tema que ambos prefieren mantener en la intimidad, Karina habló sobre sus padres y los valores que les enseñaron a través del trabajo y la dedicación. “(Mi papá) Trabajaba 20 horas al día. Nos ha inculcado el tema del trabajo, de la responsabilidad, de cómo también ahorrar. Que las cosas las tenés que ganar trabajando. Que no tenés que esperar que te la regalen otros. Y mi mamá lo acompañaba. Yo no sé cómo es ahora, pero antes, si vos trabajabas los días de fiesta, te pagaban toda la recaudación y mis padres han pasado fiestas enteras, los dos arriba de un colectivo brindando en un colectivo”, relató y sumó que todo ese esfuerzo lo hacían para “poder ir haciendo su casa, para ir comprando parte del colectivo, para seguir progresando”.

El documental aborda la primera campaña de La Libertad Avanza, cuando el hoy presidente electo se postulaba como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Pero el film fue hecho para el lanzamiento del segundo gran desafío del líder libertario: su candidatura a la Presidencia de la Nación.

Con el material acumulado durante aquella primera contienda electoral en el 2021 y con entrevistas a los principales protagonistas de esa experiencia, Oría narra “la génesis de La Libertad Avanza y de Javier como líder”.

Javier Milei y su hermana, Karina, tras la victoria electoral de La Libertad Avanza (REUTERS/Agustin Marcarian)

Durante su entrevista, la principal asesora de Javier Milei se refirió a la política actual y habló sobre la gestión de Mauricio Macri, aún sin saber que luego el expresidente apoyaría políticamente a La Libertad Avanza.

“Cuando asume Macri la gente lo vota para tener un cambio y realmente no lo supo aprovechar. Ese cambio realmente no funcionó. La gente quedó muy decepcionada y también él la trajo a Cristina otra vez”, analizó sobre la gestión de Cambiemos y agregó: “Yo me acuerdo cuando cantaban en todos lados que decían no vuelven más y al final volvió, está acá, nos está gobernando. Es otro desastre porque realmente lo que estamos viviendo es un desastre”.