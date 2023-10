Julio Cobos: “No creo que Sergio Massa sea kirchnerista”

El diputado nacional de la UCR, Julio Cobos, consideró que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, "no es kirchnerista"

En medio de una agitada semana en Juntos por el Cambio, el diputado nacional Julio Cobos expresó su adhesión a la postura de la Unión Cívica Radical (UCR) de mantenerse “neutral” ante el balotaje del 19 de noviembre y consideró que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, “no es kirchnerista”.

“No creo que Massa sea kirchnerista. Lo conozco desde hace 20 años. Massa es tan kirchnerista como (Myriam) Bregman es libertaria”, ironizó el ex senador y dirigente radical, luego de que en estos días tanto el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei como Mauricio Macri y Patricia Bullrich le endilgaran una continuidad y afinidad con el liderazgo de la vicepresidente Cristina Kirchner.

“Massa proviene de la UCEDÉ y estaba muy alineado con Carlos Menem. Luego, formó parte de un frente, el Frente Renovador, que no participó en las PASO (con el peronismo en 2015). Esta situación nos favoreció ya que dividió al peronismo y permitió que Macri ganara. La postura de Sergio Massa fue funcional a Mauricio Macri en ese momento”, dijo en declaraciones al programa “La Previa” por radio Mitre.

Ahora bien, Cobos interpretó que como “Massa forma parte del gobierno actual” tuvo que asumir “la responsabilidad de implementar políticas del kirchnerismo que impuso Cristina Kirchner”. Entre ellas, hubo “algunos desvíos” de la senda de la vicepresidenta como la renegociación del acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI) que “tuvimos que dar un acuerdo nosotros el PRO y el radicalismo”, mientras que el kirchnerismo lo rechazó desde el Congreso. “Para poner un ejemplo que a veces hay transversalidad en los apoyos”, recordó.

“Para mí Massa no es kirchnerista, a lo mejor me equivoco, pero es una apreciación personal”, insistió.

Acerca del futuro de la coalición opositora a la que pertenece, Cobos se refirió a la fractura expuesta que surgieron luego del apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich al candidato libertario Javier Milei de cara a la segunda vuelta presidencial.

En una curiosa comparación, dijo que el rápido respaldo de un sector del PRO a La Libertad Avanza “cuesta entenderlo” y se transformó en una suerte de “balotaje entre Mauricio Macri y el radicalismo”, a raíz de la dureza de las acusaciones y cruces entre ambos partidos. “Eso es funcional a Sergio Massa, que hace la plancha mientras está viendo cómo nos peleamos y debatimos. Esto no nos hace bien. Fue un espacio que costó mucho construir y todos tuvimos que ceder posturas”, recordó Cobos, haciendo referencia a los momentos fundacionales de la coalición Juntos por el Cambio.

Julio Cobos mira a Sergio Massa en una vieja reunión en el Congreso (Foto: DyN)

“Hemos trabajado arduamente en la construcción de este espacio y no deberíamos desecharlo. La neutralidad implica la abstención de expresar una preferencia”, manifestó.

En relación a la neutralidad expresada por varios sectores de Juntos por el Cambio, Cobos enfatizó que esto obedece a las particularidades del sistema institucional de gobierno. “Neutralidad no es votar en blanco y es no ser funcional a nadie. Es tomar tomar una posición en un sistema que es presidencialista, no estamos en un sistema parlamentario para constituir gobierno”, reflexionó.

“Es importante que aquellos que ostentamos representación institucional u orgánica nos abstengamos de tomar una posición definida, ya sea a favor o en contra, o por la impugnación o el voto en blanco”, agregó. En sintonía con el resto del radicalismo, Cobos sostuvo que “la gente nos dio el rol de oposición”, a pesar que el espacio se proponía como una alternativa de gobierno.

“Tenemos que debatir tres temas esenciales: economía, seguridad y educación. Si llegamos a encontrar políticas de estado o unidad nacional, podemos ir hacia un país de largo plazo y no de coyuntura”, propuso el ex senador.

Cobos también reclamó al macrismo si la sintonía con Javier Milei se trató de un simple apoyo o si “ya existe un acuerdo” para integrar un futuro gobierno. “Lo que se dio con respecto a Milei va más allá de un apoyo porque hubo una reunión”, dijo y se preguntó si se “crea un nuevo espacio después de la elección”.

“Este espacio de Juntos por el Cambio involucra a diez gobernadores, numerosos intendentes, diputados y aproximadamente veinte senadores. Estamos a la expectativa de la posición final del PRO”, indicó.

Sergio Massa y Julio Cobos, en una foto de archivo

Ayer, el Comité Nacional de la UCR acusó al ex presidente Mauricio Macri de haber “transado en contra de los intereses de los argentinos”, al anunciar su apoyo a Javier Milei. El comunicado apunta a las palabras del ex presidente ya que ”son un ejercicio de hipocresía de quien, con su conducta, ha menoscabado la posibilidad de triunfo de Juntos por el Cambio, ya que aún antes de la elección general, el ingeniero abonaba irresponsablemente un acuerdo con la extrema derecha, lo que sin dudas menoscabó las posibilidades electorales de nuestra fuerza”.

”Ahora, el Señor Macri ha realizado con acuerdo inconsulto entre gallos y medianoche con un personaje que hace del anti-radicalismo una bandera política personificada en la ofensa a Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín, dos próceres de la argentinidad que han pasado a ser patrimonio de todos los argentinos de bien”, dijeron. Y finaliza ratificando el documento titulado “La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos”, y llama a mantener la individualidad “sin cooptación por parte del kirchnerismo ni de la extrema derecha”.