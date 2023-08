Carolina Píparo: “Ya no hay grieta con la mano dura en la sociedad”

Entrevista a Carolina Píparo

Con su habitual mirada centrada en la problemática delictiva, la precandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, Carolina Píparo, remarcó que la inseguridad es uno de los principales problemas en la provincia de Buenos Aires y aseguró que “ya no hay grieta con la mano dura en la sociedad”.

Durante una entrevista con Infobae, la actual diputada nacional anticipó que, si es electa, impulsará el uso de pistolas Taser por parte de la Policía Bonaerense y explicó cómo es su proyecto para negociar las condiciones laborales de los docentes y desincentivar los paros en las escuelas. Además, opinó sobre bajar la edad de imputabilidad.

-A usted le tocó poner el hombro y asumir la campaña en la provincia de Buenos Aires luego de que se bajara Guillermo Britos, ¿cómo se enteró de esa noticia?

-Bueno, me avisó Guillermo, porque justamente estábamos en contacto y trabajando para la campaña, así que me avisó él y, bueno, con Javier veníamos trabajando desde hacía tiempo y siempre estuvo esa posibilidad.

-¿Se imaginaba en este rol?

-Sí. A mí me interpeló siempre la provincia. Yo fui diputada provincial y es el territorio donde a mí me interesa trabajar, ya sea desde un municipio, ya sea de la Gobernación, ya sea desde un Ministerio, ya sea defendiéndola en el Congreso, pero es la provincia en la que naturalmente a mí me interesa trabajar.

-¿Por qué se separó en su momento de José Luis Espart?

-Yo creo que José Luis se separó de mí, ¿no? No fue algo definido por mí. Él hizo un acuerdo con Juntos por el Cambio, específicamente con Horacio Rodríguez Larreta, y hoy es candidato de él y, claramente, yo en el 2021 tenía una decisión que era irme de Juntos y defender las ideas de la libertad, y ahí me quedé yo. Yo creo que éramos cuatro diputados defendiendo la libertad y hoy somos tres.

La diputada habló de su alejamiento de José Luis Espert y de su nuevo rol como precandidata a gobernadora bonaerense

-¿Le sorprendió que Espert haya arreglado finalmente con Juntos por el Cambio?

-A ver, yo sabía que venían hablando y, en ese sentido, hice mi propio bloque. No, no me sorprende porque Juntos tiene esta dinámica de, al que ataca, lo contiene y al que está, no lo contiene. Entonces, no me sorprende el manejo de Juntos. Siempre hacen exactamente lo mismo, pasa que no todas las personas somos iguales, ni con todas las personas se puede hacer exactamente lo mismo.

-¿Qué preocupaciones ve que tiene la gente?

-La gente tiene dos preocupaciones, le preocupa la economía y le preocupa la inseguridad.

-Justamente, tanto Britos como usted tienen una agenda muy marcada en el tema de la seguridad. En caso de ser gobernadora, ¿qué medidas impulsaría en ese sentido?

-Se acaba la puerta giratoria. Voy a cambiar el Código Procesal, voy a construir cárceles y voy a construir institutos de menores para que no haya más excusas para que quien delinque, esté donde tenga que estar y que el ciudadano sea el dueño de la calle, que vuelva a disfrutar el bonaerense de las calles y, por supuesto, respaldar a la policía, respaldarla en serio. Separar inmediatamente a todos los que sean parte del problema y respaldar en serio a los que nos quieren proteger, a toda esa vocación de la Policía que hoy no es respaldada absolutamente por nadie.

Los delincuentes son bastante conocidos en cada uno de los municipios, no es que no sabemos quién delinque, el tema es que no se persiguen los delitos y cuando hablo de perseguir delitos, es perseguir todos los delitos, porque el delito menor es el primero que se tiene que perseguir. O sea, uno no puede decir “bueno, te robaron el celular, pero gracias a Dios no te pasó nada”, no, no, la persona trabajó un montón para tener ese celular y tiene que trabajar un montón para volver a tenerlo. Entonces, si no perseguimos ese delito menor, muchísimo menos vamos a perseguir delitos mayores. Son bandas que se dedican a vivir de esta manera y están identificadas. En La Plata, la semana pasada fue la vez número 33 que la Policía atrapó a un mismo delincuente. Vamos, si el diputado no quiere cambiar eso, ¿a quién está representando?

La precandidata contó sus principales proyectos en materia de seguridad

-¿Por qué cree que no se persiguen esos delitos?

-Porque no hay una política criminal, muchísimo menos con el kirchnerismo, que tiene un sesgo absoluto para defender siempre la postura del delincuente. Puede ser que ahora estén un poquito callados porque han visto que la sociedad quiere otra cosa, pero yo no me olvido de la primera apertura (de sesiones) de Kicillof diciendo 500.000 veces cárceles. Lo único que le importaba era construir cárcel, pero no construyó ni una. Se quedan en lo declamativo, en que los delincuentes son víctimas de la sociedad. No, pará, en todo caso la política tendrá un montón de responsabilidad, pero la sociedad no tiene la culpa.

-¿Qué cambios haría en la Policía?

-La capacitaría. No perdería el tiempo con debates que no tienen ningún sentido como, por ejemplo, cuando estuvimos un año discutiendo las Taser, y en esa se prenden todos los políticos. Yo quiero que los policías tengan todas las herramientas para defendernos, porque la realidad es que hoy se pueden defender a sí mismos, nada más. Nosotros vemos cómo, tal vez, delincuentes son heridos cuando un policía se defiende, pero un policía que está muerto también sufrió un delito, porque se ha defendido o solamente por ser policía ha recibido un disparo. En la provincia de Buenos Aires no se defendió ni se respaldó a Chocobar, eso fue una realidad. Entonces, qué respaldo va a tener el resto de la Policía. La justicia, por otro lado, evaluará el accionar de cada policía, ahora, políticamente, desde mi lugar los voy a respaldar para que nos defiendan. Los voy a defender y los voy a condecorar si nos defienden.

-La provincia de Buenos Aires en este momento no cuenta con pistolas Taser. En el caso de ser gobernadora, ¿impulsaría la adquisición de esa herramienta?

-Exactamente. De todas las herramientas posibles, una herramienta más es la Taser, pero lo que hace la política es perder el tiempo para no discutir en profundidad cuál es la política criminal que queremos.

-¿Cree que se debería bajar la edad de imputabilidad?

-Yo creo que se debería bajar, porque creo que es un mensaje claro que debemos dar desde el Congreso. Hay muchos proyectos que nadie impulsa tampoco, ¿eh? Ahora, es mentira que un menor no puede tener medidas de seguridad, hay muchos menores en institutos porque son peligrosísimos. Les cuesta a los jueces tener en cuenta la peligrosidad, porque un menor que delinque tres, cuatro, cinco veces, a la sexta, ¿qué lo detiene para no dispararte? Absolutamente nada. ¿Qué lo detiene para no seguir delinquiendo? Absolutamente nada.

La dirigente de La Libertad Avanza también se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad

-¿Cree que todavía hay algún tipo de grieta en cuanto al tema de la seguridad?

-No, no creo que haya grieta, creo que la gente está de acuerdo con que sí haya mano dura para los delincuentes, para los corruptos, para los mafiosos.

-¿Qué otras medidas plantearía en su eventual gobierno?

-Fundamentalmente, la educación. Yo quiero impulsar una carrera docente. Me quiero sentar en mi mesa, como gobernadora, y van a estar los castigados de este sistema, que son los docentes, los alumnos y los padres, yo quiero trabajar con un modelo como en Chile. Está todo inventado lo que funciona, que el docente tenga su propia carrera a través de toda su vida profesional y no dependa de salir al aula para crecer o que a Baradel no le guste el gobierno que está para crecer en su profesión, el docente puede y debe crecer por sus propios méritos y por lo que aprenden los alumnos.

-¿Cómo haría para reducir la cantidad de paros docentes que hay en la provincia de Buenos Aires?

-Es que creo que, justamente, cuando uno se sienta con los que representa él... ¿cuántos son los que votan a Baradel? ¿A cuántos está representando? Respaldar también es remunerar bien a los docentes, porque cuando uno está brindándoles todas las herramientas que ellos necesitan para trabajar, ¿por qué pararían? Y el que para, no cobra. Es muy simple.

-¿Cuáles cree que son los principales problemas hoy en la provincia de Buenos Aires?

-Hay que solucionar urgente la educación y la salud. Hay que reforzar todo el sistema preventivo, no solamente teniendo salitas, que hay, aunque algunas se caen a pedazos, sino también remunerando al personal, acá nos estamos quedando sin recursos humanos. Por supuesto que para esto necesitamos dinero, por lo tanto, la obra pública va a quedar en el quinto plano en mi gobierno. Para mí, la verdad, las licitaciones son sinónimo de corrupción y es muy triste, porque para la sociedad son sinónimos de corrupción. Voy a ir a pelear ante la Justicia por la copartición de la provincia, porque me parece que es un sistema absolutamente injusto y el Senado nunca va a estar disponible para discutir este tema, porque son 3 senadores por provincia y, justamente, nuestra provincia, que es pobre, aporta casi un 40% a la masa coparticipable y recibe menos de la mitad, cuando tenemos siete de cada diez niños pobres. ¿Es justo que nosotros con el IVA mantengamos feudos como el de Formosa? No, no es justo y lo voy a ir a discutir a la Justicia.

También explicó sus iniciativas en materia educativa

-Sorprendió la aparición como su candidato a vicegobernador de Francisco Oneto, ¿cómo lo conoció?

-Nos conocíamos, como muchos, por las redes. Él estuvo muy cerca cuando pasó el accidente de mi ex marido y somos amigos de la vida. Bueno, él tiene ahora una bebé recién nacida, así que por eso tal vez lo están viendo poco, pero si nos reunimos mucho y trabajamos mucho en los horarios en los que él puede. Se está preparando.

-En su momento generó polémica por sus discusiones con Actrices Argentinas y por decir que estaría dispuesto a defender a Juan Darthés, ¿le preocupan estas declaraciones?

-No, no me preocupa. Él es un abogado que trabaja en lo privado y siempre me llama la atención eso, porque hay casos terribles donde se cuestiona mucho al abogado. Si no hay abogado defensor, no hay justicia, o sea, no hay proceso penal y siempre se es más benevolente con el abogado que trabaja para el Estado, el defensor oficial, peri el defensor oficial vive de los impuestos, que está muy bien, pero ¿por qué está más justificado él que Francisco, que hace un trabajo privado? Eso es lo que no entiendo, porque él si no trabaja no come, esa es la realidad.

-¿Por qué la gente debería votar por ustedes?

-La gente debería votar por nosotros porque, como decimos, un país distinto es imposible con los mismos de siempre. Los otros ya han tenido su turno, ya han mostrado lo que son gobernando y creo que llegó el momento de las ideas de la libertad.

-¿Es difícil ganarle al peronismo unido en la provincia de Buenos Aires?

-No, no lo creo.

