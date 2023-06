El avión presidencial volvió a un taller en Dallas a tres semanas de su llegada al país

El avión presidencial estará al menos tres días en Dallas. (Foto: Ariel Torres)

Apenas tres semanas después de su llegada al país, el avión presidencial regresó ayer a Estados Unidos para poner en funcionamiento el WIFI y el sistema de entretenimiento a bordo, dos de los trabajos que habían quedado pendientes cuando la aeronave viajó a Buenos Aires. En el Gobierno aseguran que los costos están a cargo de la empresa vendedora. “Se retuvieron 300 mil dólares en garantía, cuando se termine todo vamos a dar el aviso a la OACI para que libere esos fondos a C&L”, explicó un funcionario que viajó especialmente para coordinar toda la operación.

El ARG-01 aterrizó este miércoles a la tarde en el aeropuerto de Dallas e ingresó al taller Elan Express. “Hay que actualizar sistemas para que funcione el sistema de entretenimiento, el WIFI y el airshow (el sistema que va informando a los pasajeros el plan de vuelo, la velocidad y la altitud, entre otras cosas). No se pudo hacer antes porque no estaban los componentes y se iba a demorar más la llegada a Buenos Aires”, detalló un vocero.

En el vuelo del debut a China, la comitiva argentina que encabezó el ministro de Economía, Sergio Massa, tuvo que aprovechar las escalas del viaje para poder conectarse a internet. No hubo quejas porque los funcionarios estaban avisados de esos contratiempos.

“La actualización de los sistemas no se pudo realizar antes porque no estaban los componentes necesarios, decidimos dejarlo para más adelante para no seguir demorando la llegada a Buenos Aires”, explicó un funcionario ante los cuestionamientos. Y agregó: “No hay ninguna reparación”.

Los trabajos, en principio, demorarán al menos hasta el sábado. Pero en la comitiva argentina son escépticos y sospechan que el regreso se demoraría hasta la próxima semana.

Alberto Fernández deberá seguir esperando para estrenar el avión. De aquel debut soñado, para la cumbre con Joe Biden, pasaron casi tres meses. El Presidente tampoco pudo contar con la aeronave para la Cumbre Iberoamericana de República Dominicana. En compensación por esa demora, la empresa vendedora accedió a pagar USD 200 mil. La última fecha prevista fue el 25 de mayo, pero el Presidente decidió quedarse en Buenos Aires. Por estas horas, nadie se anima a poner una fecha para el demorado debut.

El ARG-01 tiene capacidad para 39 pasajeros (crédito: @SR_Planespotter)

En diciembre pasado, en medio de la fiebre mundialista, Alberto Fernández dio el aval para comprar el Boeing 757-256 y el Gobierno transfirió USD 22.230.000 a una cuenta bancaria de la OACI. A partir de ese momento surgieron varios contratiempos.

En la primera revisión técnica, en enero, los expertos enviados por Presidencia detectaron 54 componentes vencidos o con menos del 50% de vida útil dentro de la cabina. A fines de febrero, los técnicos volvieron a viajar y se encontraron con nuevas complicaciones. De hecho, la relación con la empresa C&L Aviation Group, que tenía un poder para vender el avión, estuvo al borde de la ruptura varias veces.

A diferencia del Tango 01, puede volar sin escalas hasta Europa o Estados Unidos

El ARG-01 tiene capacidad para 39 pasajeros, un dormitorio principal con todas las comodidades, y otros dos dormitorios de visitas que se pueden adaptar como salas de reuniones. A diferencia del Tango 01, puede volar sin escalas hasta Europa o Estados Unidos, aunque para realizar el cruce a Europa con pasajeros todavía es necesario un cruce del océano Atlántico con el avión vacío.

La llegada del avión a Buenos Aires se concretó el 25 de mayo por la tarde, cuando ya había terminado el acto que encabezó la vicepresidenta Cristina Kirchner en Plaza de Mayo. No fue una casualidad, aunque los motivos nunca fueron explicados.

El Gobierno ya había descartado un acto en Aeroparque con todos los aviones de la flota oficial y la presencia de Alberto Fernández. Pretendían que la llegada pasé desapercibida. Pero no se pudo. Una maniobra a de los pilotos oficiales disparó críticas del sector aeronáutico. “Tal pasaje fue autorizado por el control siendo esto uso y costumbre toda vez que se incorpora una Aeronave o cuando se Retira un Comandante. Estos pasajes son autorizados realizándose por el eje de pista, sin sobrevolar obstáculos”, explicaron luego los comandantes Juan Pablo Pinto y Leonardo Barone a través de un comunicado.

