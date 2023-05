Esta tarde llegará a la Argentina el nuevo avión presidencial que reemplazará al Tango 01

El ARG 01, nuevo avión presidencial (crédito: @SR_Planespotter)

Dependiendo la ruta que la torre de control le otorgue para entrar al estuario del Río de la Plata, el nuevo avión presidencial podría sobrevolar el acto en Plaza de Mayo en recuerdo a los 20 años desde que asumió Néstor Kirchner y que tiene como única oradora a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

Si el nuevo Boeing 757-200, pintado con la bandera argentina y que reemplazará al Tango 01, ingresa al aeroparque Jorge Newbery por el sur, lo más probable es que pase por encima del acto en el momento en el que Cristina Kirchner le esté hablando a la multitud.

Es que finalmente el vuelo AR1 partió esta mañana desde Miami y tiene previsto aterrizar en el Aeroparque en la zona de Núñez minutos después de las 17. Una vez que toque suelo argentino y sea entregado a las autoridades nacionales, el Gobierno nacional comenzará el proceso final para que el nuevo ARG01 reemplace al ya fuera de servicio Tango 01, la aeronave que fue adquirida por el ex presidente Carlos Menem durante su gestión en los 90 y que no vuela desde hace varios años.

La nueva aeronave insignia de la flota presidencial es un Boeing 757-2000 que demandó una inversión cercana a los USD 25 millones y tiene capacidad para transportar 39 pasajeros. Cuenta con una suite principal con todas las comodidades, y otros dos dormitorios de visitas que se pueden adaptar como salas de reuniones.

Avión presidencial

El avión fue fabricado en el año 2000 e inicialmente perteneció a la empresa Iberia. En 2005 fue adquirido por Funair Corporation y finalmente el 13 de abril pasó oficialmente a ser propiedad del gobierno argentino, que debió invertir USD 21.730.000, a lo que se suma la entrega del Tango 01, valuado en unos USD 3 millones.

El flamante ARG 01 puede volar sin escalas a destinos como Europa o Estados Unidos, a diferencia del Tango 01, que no estaba técnicamente preparado para viajes de esa distancia. No obstante, el Boeing 757 aún tendría pendiente una certificación para poder cruzar el océano Atlántico, por lo que no podría ser utilizado para las misiones a Europa por el momento. Una vez que se terminen las pruebas podrá hacer un vuelo cruzando el oceáno Atlántico.

Cabe recordar, que el Tango 01 voló por última vez en 2015 y su reparación se volvió inviable, tanto por el costo como por las dificultades para acceder a los repuestos. El gobierno de Mauricio Macri lanzó la primera licitación ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), pero la operación no progresó. Fue recién en la gestión de Alberto Fernández cuando se barajó la posibilidad de reparar el viejo avión presidencial, pero finalmente se resolvió la compra de la aeronave que aterrizará en Aeroparque en los próximos días.

Cuando toque tierra en el aeropuerto Jorge Newbery, el avión tendrá nombre nuevo: ARG 01. El antiguo, Tango 01, proviene de la época en la que los aviones oficiales eran manejados por la Fuerza Aérea. Aprovechando el cambio de aeronave, se decidió rebautizar toda la flota.

El avión presidencial por dentro

En ese sentido es que ya se reservaron las patentas que van desde ARG 01 hasta ARG 09 para los aviones de la flota presidencial. Y en los helicópteros será del 10 al 20.

La aeronave ARG01 ya está totalmente pintada con los colores patrios: a lo largo de todo su fuselaje se mezclan el celeste y el blanco, con algunos detalles en dorado y el clásico sol de la bandera argentina, dibujado en el timón y en la parte inferior, en la “panza” del avión, justo entre el tren de aterrizaje.

