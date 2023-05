Javier Milei confirmó que Victoria Villarruel será su compañera de fórmula: “Trabajamos muy bien”

Victoria Villarruel junto a Javier Milei

El diputado nacional y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, confirmó este lunes que su compañera de banca, Victoria Villarruel, será “la mujer brillante” con quien compartirá la fórmula con la que buscará llegar a la Casa Rosada, y destacó que ambos trabajan “muy bien y eso es fundamental”.

“En primer lugar, porque es una persona brillante, íntegra y honesta. Además, somos amigos, trabajamos de una manera en la cual nos complementamos muy bien y eso es fundamental para lo que aqueja al país, porque en mi caso, el fuerte es la economía y en el caso de Victoria, su conocimiento en los temas de la seguridad y la defensa son impecables y pocas personas están a su altura”, resaltó el economista.

El dirigente opositor aseguró que la titular del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires, uno de los principales espacios que integran el frente, va a formar parte activa de su eventual Gobierno, al punto tal de que incluso tienen “dividido el Gabinete”, porque entre los dos “tienen ventajas comparativas” y eso hace que sean “más productivo y que se puedan encarar los temas de mejor manera”.

“Por eso creo que es el equilibrio justo que requiere el caso argentino, porque las dos mayores demandas que tiene el país son, justamente, la inflación y la inseguridad”, remarcó Milei durante una breve entrevista con el periodista Eduardo Feinmann para el canal LN+, en medio del pase con su colega Jonatan Viale.

Milei confirmó la fórmula durante una entrevista televisiva

Por su parte, Villarruel consideró que “tiene que haber una reforma legislativa” de las normas de seguridad interior y de defensa, porque “son leyes de hace mucha cantidad de años, que tienen un contenido ideológico”.

“Hay que reformar inevitablemente la ley de defensa nacional para que los militares puedan operar dentro del territorio cuando no hay un estado de sitio. Hoy eso no existe, entonces, cuando se le dice a la gente que los militares van a ir a Rosario contra los narcotraficantes, es una medida que no va a ser inmediata y es netamente efectista”, explicó.

Al hablar de la actualidad, Milei defendió su propuesta de dolarización y cuestionó las últimas medidas del Gobierno al sostener que “nunca funcionaron los controles de precios” porque “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero”.

“Nosotros nos vamos a enfrentar contra quien sea y en la segunda vuelta le ganamos a todos, porque nosotros somos los únicos que queremos un cambio, queremos poner de pie a la Argentina y construir el país liberal que fue potencia a fines del siglo XIX”, cerró.

Quién es la compañera de fórmula de Milei

Villarruel es miembro del bloque libertario en la Cámara de Diputados y desde su banca suele tener pocas participaciones, pero cuando toma la palabra lo hace en la misma línea que su referente político, con el condimento ideológico de estar alineada en la defensa de los militares encarcelados que tienen procesos legales por haber participado de la represión ilegal durante la última dictadura cívico-militar.

Buena parte de los 48 proyectos que presentó desde que asumió como diputada se refieren a pedidos de informes al Ejecutivo Nacional y expresiones de repudio a las condenas a ex militares en causas de lesa humanidad. Asimismo, desde el 2022 empuja un proyecto de ley para que se instituya el 5 de octubre como el “Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo en Argentina”.

Villarruel fundó la asociación civil denominada Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV)

Abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires y con 48 años de edad, se la señala como el nexo entre el economista libertario y el partido de derecha español Vox por su relación personal con varios políticos de esa agrupación.

El salto a la popularidad lo dio cuando fundó la asociación civil denominada Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), una entidad que se dedica al estudio de los actos cometidos por las organizaciones armadas y en defensa de las víctimas de las mismas.

Hija de un ex militar carapintada que se negó a jurar la Constitución en 1987, suele tener expresiones contra las organizaciones de Derechos Humanos y de familiares de detenidos-desaparecidos.

A la hora de hablar de su padre, Eduardo Marcelo Villarruel -que falleció el año pasado con el grado de teniente coronel (retirado) del Ejército -, hace referencia a que en 1982 participó en la Guerra de Malvinas como segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, la del también ex carapintada Aldo Rico.

