Liga Naval Argentina, 90 años de vida y tres siglos de historia

Liga Naval Argentina.

“Son en realidad tres los siglos que hilvanan la historia de esta organización mixta en la que distintas instituciones estales y privadas confluyen en procura de objetivos comunes como lo son la creación de conciencia marítima y fluvial entre la población y la difusión de toda la actividad relacionada con la Armada Argentina, la Prefectura Naval, la Marina Mercante, la actividad pesquera, los puertos y la Industria Naval”. resumen desde Reconquista 385 en la hoja de ruta de la entidad.

En diálogo con Infobae, el presidente de la Liga Naval Argentina, el Perito Naval VGM Fernando Morales, indicó: “Resulta curioso que a pesar de la ubicación geográfica de Argentina y de su natural dependencia de las vías acuáticas para canalizar el 95% de su comercio exterior la población en general y las sucesivas oleadas de dirigentes políticos de todos los signos en particular desconozcan la importancia estratégica de la actividad marítima y fluvial del país.”

Y agregó: “Si profundizamos un poco, cualquier habitante del país que se haya formado en los niveles primario, secundario y universitario no naval, podrá atestiguar que la Pampa Húmeda, la Cordillera de los Andes, la riqueza agropecuaria y hasta los próceres terrestres ocupan mucho más espacio en la carga curricular que la plataforma continental, la riqueza ictícola y el estudio de las principales batallas navales de la independencia protagonizadas por el Almirante Brown”.

Fernando Morales (d), presidente de la Liga Naval Argentina.

Según pudo saber este medio, en la actualidad la Liga Naval Argentina se ha transformado en un organismo de consulta permanente no solo por parte de la prensa cuando por alguna razón el medio marítimo o naval es noticia, sino además por funcionarios de los tres poderes del estado a la hora de plantearse cuestiones que tienen a marinos, buques y puertos como protagonistas.

“En la actualidad estamos desarrollando una serie de encuentros con precandidatos presidenciales a efectos de poder brindar a los distintos referentes políticos una pincelada de las principales cuestiones relacionadas con una actividad tan apasionante como desconocida. Baste decir que solo en fletes marítimos de exportación e importación están en juego alrededor de U$S 5.000.- millones al año.

Canal Magdalena, Hidrovía y Pesca Ilegal

Otro de los directores de la centenaria institución comentó: “El recordado embargo de la Fragata ‘Libertad’ en el puerto de Thema (Ghana) y la tragedia del submarino ARA ‘San Juan’ colocaron a nuestra institución en una situación muy particular ya que ambos casos el desconocimiento general sobre la actividad de ambas naves de la Armada hicieron que hasta se nos llegara a pedir ayuda para confeccionar las preguntas que se le debían formular a funcionarios en distintos estrados o a simples entrevistados periodísticos. En el presente las consultas diarias giran en torno a la conveniencia o inconveniencia de invertir $ 40.000 millones en la construcción del canal “Magdalena”, el dragado de la Hidrovía Paraná Paraguay y la siempre candente actividad pesquera extranjera en la milla 201 de la Zona Económica Exclusiva”.

Un milagro

Al ser consultado sobre como se conjugan dentro de una institución civil multisectorial los distintos intereses en pugna, el Presidente de la LNA respondió: “La Liga Naval es antes que nada un milagro de convivencia en medio de la omnipresente grieta. Sentar en una mesa a representantes gremiales del sector marítimo y pesquero, empresarios navieros y de la industria naval, oficiales de la Armada, la Prefectura y la Marina Mercante, deportistas náuticos e incluso historiadores navales es posible si y solo sí al atravesar la puerta de entrada todos tienen en claro que el mar nos une no nos divide”.

“Mi ingreso al Directorio de la LNA se produce cuando Daniel Scioli deja su asiento por haber sido electo Vicepresidente de la Nación, hasta hace poco tiempo uno de los vicepresidentes era el dueño de Buquebus Juan Carlos López Mena. Ahora en una de las vicepresidencias hay un Ex Jefe de Estado Mayor de la Armada – Almirante VGM Daniel Martin- y en la otra un civil relacionado con la actividad náutica en Lujan. No todos los sectores de la actividad están siempre representados en el directorio porque no hay lugares para todos, pero si tratamos de que el Estado Nacional este presente en forma permanente a través de la Prefectura Naval Argentina y la Armada”, agregó Morales.

Reconocimiento a dos ministerios de la Nación

Según un cable difundido por la Agencia Télam, este miércoles, con motivo del 90° aniversario de su consolidación institucional, la LNA hará entrega de dos importantes reconocimientos a los Ministerios de Defensa y Seguridad. Recibirán las distinciones los ministros Jorge Taiana y Aníbal Fernández, respectivamente.

Consultado por este medio sobre si este tipo de iniciativas no contradice el carácter apolítico de una entidad con ribetes científico-técnicos el Perito Naval, Morales respondió enfáticamente: “No. Cada año se reconoce la labor de distintas personalidades u organismos y este año además de una serie de premiaciones individuales consideramos necesario destacar el decidido avance que se viene manifestando en materia de “” puesta en valor”” de nuestro mar austral, de la ZZEA (Zona Económica Exclusiva Argentina) y del incremento en los medios de monitorio y control marinos. Se ha incrementado la capacidad de patrullaje de la Armada con la incorporación de cuatro modernas naves las que- habiendo sido adquiridas por el gobierno anterior - marcan el inicio de una política de Estado en materia de defensa”.

En este sentido, Morales completó sosteniendo que “se ha creado en el marco del Ministerio de Defensa el Comando Conjunto Marítimo lo que implica que además del rol protagónico de la Armada en el mar, las demás fuerzas armadas podrán sumar personal y medios de ser necesario. Asimismo, y en conjunción con el Ministerio de Seguridad de la Nación se establecieron las bases para el trabajo coordinado entre la Armada y la Prefectura en las 200 millas, algo que sin lugar a duda era una asignatura pendiente. Además, ambas fuerzas navales han desarrollado sendos mecanismos de vigilancia remota conocidos como Sistemas Guardacostas y Pollux que potencian la presencia del ojo del Estado en el mar de manera significativa”. “Todo fruto de un trabajo en equipo y eso es lo que premiaremos”, concluyó.

Breve reseña histórica

Hacía finales de 1894, y en plena presidencia de Luis Sáenz Peña, la República Argentina transita un momento de gran esplendor. El flujo migratorio europeo se reactiva luego de algunos años de crisis. Se concluye la construcción de la Casa Rosada, el alumbrado público se extiende por las principales ciudades del país y el transporte marítimo de pasajeros y mercancías manifiesta un crecimiento constante.

No obstante, la cosmopolita Buenos Aires y más precisamente su clase dirigente no llegan a ponderar en su justo término la importancia que el sector marítimo y naval tendría en la consolidación de Argentina como potencia comercial.

En ese contexto, un grupo de civiles y militares liderados por el genio creador del doctor Luis Estrada comienza a sentar las bases de lo que constituiría la primera entidad civil destinada a la difusión de las “cosas del mar”.

La idea madura entre un grupo acotado de entusiastas, pero no llega a calar en el ideario colectivo hasta que en octubre de 1903 la diminuta Corbeta “Uruguay” (la misma que actualmente se encuentra amarrada en el dique 4 de Puerto Madero) protagoniza una de las mayores hazañas navales del país. La nave al mando del por entonces teniente Julián Irizar parte rumbo a los peligrosos hielos antárticos para rescatar a los miembros de una expedición científica dirigida por el sueco Otto Nordenskjold. Luego de un sinfín de peripecias, el buque militar argentino regresó al puerto de Buenos Aires el 2 de diciembre del mismo año con la totalidad de la expedición a salvo, incluido el veedor argentino Alférez de Navío José Maria Sobral.

Aprovechando la euforia que el evento había originado en la sociedad porteña, la Iniciativa fundacional de la Liga Naval Argentina recobró impulso ya no solo con Estrada a la cabeza. El propio Alférez Sobral, el por aquel entonces capitán Segundo Storni, junto al creador de la fuerza de submarinos de la Armada, Manuel Domecq García, y al autor de la hasta hoy vigente Ley de la Navegación (20094), el doctor Atilio Malvagni, sumaron su apoyo y esfuerzo los que se vieron coronados el 10 de mayo de 1933 en el salón de actos del diario La Prensa, cuando la Liga Naval Argentina fue proclamada como institución de bien público.

90 Años después, su razón de ser fundacional sigue inalterable: " Por una cada vez mayor conciencia marítima y fluvial”.

Seguir leyendo: