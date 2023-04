Luis Juez habló de las elecciones en Córdoba y la interna de Juntos por el Cambio: “Vamos a blindarnos”

Luis Juez, el candidato de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba. (Foto: NA/DAMIAN DOPACIO)

El senador nacional y candidato a gobernador en la provincia de Córdoba por Juntos por el Cambio, Luis Juez, se refirió a la interna dentro del PRO y cómo afectan estas disputas a la presencia de la coalición en cada provincia. Por esto mismo, aseguró: “Vamos a blindarnos en Córdoba”.

La decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de implementar la boleta única electrónica en la votación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) intensificó las diferencias dentro del partido amarillo. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich manfiestaron a la brevedad su disconformidad con la medida tomada por el mandatario de la Capital Federal.

Pese a que la disputa es por la forma en la que se llevarán a cabo las elecciones en CABA, Luis Juez consideró que esta discusión: “Claramente, nos trae problemas”, por lo que pidió que “las discusiones queden circunscritas a la jurisdicción”.

“No puede ser que la cuestión nacional afecte la cuestión local y esta es una tarea cotidiana que nos damos con todos los dirigentes de Juntos por el Cambio”, reprochó a los principales candidatos a la Presidencia de su partido.

En ese sentido, Juez comparó a las elecciones con un partido de fútbol e ironizó: “Muchachos tranquilos con el fútbol, tranquilos, porque si le pegan de punta y lo rompen se acabó el partido para todos”.

La relación de los diferentes referentes del PRO a nivel nacional ya era más que tensa por las definiciones de los candidatos a jefe de Gobierno porteño, en las que Mauricio Macri y Patricia Bullrich presionan para que Larreta acompañe a Jorge Macri, pero el mandatario de la Ciudad se mostró muy cercano al radical Martín Lousteau. En ese sentido, con la modificación de la modalidad de votación, el precandidato a presidente evitó que las boletas se unifiquen con las nacionales, ya que se realizarán dos votaciones distintas: en la mesa y a través del voto electrónico.

Al respecto, Juez tildó a la discusión como “inoportuna”, por lo que alegó que “el rango no te habilita a tener discusiones inoportunas y transformarlas en racionales”, de acuerdo con sus declaraciones a TN.

En este contexto de conflictos internos, el senador nacional afirmó: “Vamos a blindarnos en Córdoba, la vamos a alambrar. Hemos dicho que vamos a meternos herméticamente”, puesto que la provincia elegirá a un nuevo gobernador el próximo 25 de junio y Luis Juez es el principal candidato por la oposición luego de que desistiera de la contienda Rodrigo de Loredo.

El legislador por Córdoba resaltó las principales complicaciones con las que se encontró Juntos por el Cambio cuando gobernó entre 2015 y 2019. “Nosotros creíamos que podíamos gobernar la Argentina con el Conurbano bonaerense y la Capital Federal, mentira”, planteó y sumó: “Necesitas por lo menos 10 gobernadores que te acompañen porque va a haber reformas de un altísimo nivel de profundidad”. “Yo quiero ser gobernador de Córdoba y necesito tranquilidad”, lanzó en un pedido directo a los principales dirigentes del partido amarillo.

En esa línea, el referente opositor cordobés explicó: “No solo se discute la candidatura en la Ciudad de Buenos Aires y a la Presidencia. Nuestro electorado no nos va a elegir por eso, no nos va a elegir por un ejercicio de bravuconada. [...] No vamos a ganar por quién se hace más el macho, vamos a ganar convenciendo a la gente de que tenemos un plan”.

El senador nacional depositó su “esperanza” en que los líderes del PRO resuelvan este problema. De esta manera, puso como ejemplo la situación política en Córdoba, al mencionar: “Nosotros demoramos 24 años estar juntos, siempre la oposición en Córdoba estuvo fragmentada y se la hicimos muy fácil al peronismo. Por primera vez, en la historia de Córdoba, vamos a estar todos juntos, con lo cual no es una garantía de triunfo, pero sí es una oportunidad importante que no la podes dejar pasar ante un modelo que se agota”.

“Necesitamos recuperar la calma, la prudencia, ser inteligente, acompañar a los candidatos, que ganen, que se fortalezcan, total después va a venir una PASO, va a venir un General y ahí disputaremos”, concluyó.

