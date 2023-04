El ministro de Transporte bonaerense también criticó a la Policía de la Ciudad: “No necesitábamos ser rescatados”

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio (NA)

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, se refirió hoy a los incidentes registrados ayer en la intersección de la Ruta 3 y la avenida General Paz, en Lomas del Mirador. Allí, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue agredido por un grupo de choferes de la línea 620 que habían hecho un piquete para protestar por el asesinato del chofer Daniel Barrientos, en Virrey del Pino.

El funcionario del gabinete de Axel Kicillof recordó cómo fue la jornada. “Nos acercamos con Berni para acompañar a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo y así nos presentamos. Sabíamos que en ese lugar no se podía resolver nada, de un momento a otro, y que siempre que hay una dificultad, estamos presentes”.

Luego, en diálogo con Radio 10, ahondó sobre el momento en el que comenzó la violencia: “Yo no vi el momento que esto se desbordó. Estaba charlando con los trabajadores, con los referentes y compañeros del chofer asesinado y cuando llega el ministro Berni me acerco para charlar los puntos de diálogo con la gente. Y ahí es cuando algunos, sin mediar palabra, fueron a agredir. Es más, no sé si algunos eran choferes”, señaló.

Consultado por la actuación la Policía de la Ciudad, que evacuó a los funcionarios bonaerenses en medio en medio de los enfrentamientos con los manifestantes, manifestó sus críticas en sintonía con el planteo del propio Berni. “Fue innecesaria la participación de Infantería, no necesitábamos ser rescatados, estábamos reuniéndonos con los referentes para recibirlos más tarde y estaba planteada la reunión con la UTA y el gobernador, que se realizó a la tarde en el Ministerio. Ese paso de comedia que hicieron fue innecesario”.

El momento en el que agreden a Sergio Berni en la calle colectora de la Avenida General Paz

El conflicto por los $2 mil millones

El ministro de Transporte bonaerense, además, explicó durante la entrevista radial el subsidio estatal que se le otorgó a las empresas de transporte para la colocación de cámaras en los colectivos. “En 2018 el gobierno de Axel Kicillof les dio 2 mil millones de pesos y las empresas nunca las pusieron las cámaras. ¿Qué va a hacer el Estado provincial frente a este incumplimiento?”, preguntó el periodista Gustavo Sylvestre.

D´Onofrio aseguró que en 2018 se promulgó una ley cuyo proyecto presentó Sergio Berni cuando era un senador opositor. “Por entonces, hubo una muerte en una zona similar (NdR: se refiere al crimen de Leandro Alcaraz, también chofer de la línea 620, asesinado -al igual que Barrientos- en Virrey del Pino) y el gobierno de María Eugenia Vidal sanciona la ley y dice que las empresas deben poner las cámaras. Esto no sucedió y, en 2021, con Kicillof en el poder, él firma el subsidio a las empresas: hasta el día de hoy se pagaron más de 2.500 millones de pesos y seguimos poniendo 160 millones de pesos mensuales para que haya cámaras“, afirmó.

“Cuando me hago cargo del Ministerio y al ver que esto no funcionaba, habían más de 2000 cámaras pero que no transmitían, entonces comenzamos a trabajar con la Cámara de Transporte y las empresas. Este último 4 de enero fueron intimadas, no solo para que esto empiece a trabajar sino que me presenten un plan de contingencia para ver cómo iban a invertir el dinero que le estábamos enviando. La parte jurídica está resolviéndolo”, agregó el funcionario bonaerense.

El Ministro enfatizó que “el Estado está para poner y los empresarios para abrir los brazos y recibir“. Y agregó: me da mucha vergüenza estar diciendo esto después de una muerte, pero se estaba trabajando para la colocación de los chips para que las cámaras empiecen a transmitir y se ponga en marcha el Centro de Monitoreo que ya tiene montado Berni en Puente 12″, dijo aunque se sinceró al decir que “es muy difícil prever que, delincuentes asesinos como estos, te vayan a cruzar un auto, se suban y ejecuten a un chofer. Esto excede a cualquier sistema que podamos disponer”.

Sergio Berni, visiblemente golpeado es sacado de la zona de conflicto por la Policía de la Ciudad (AP Foto/Andrés Pelozo)

Te puede interesar: Tras el ataque a Berni, en el Gobierno creció la preocupación por las muestras de hartazgo contra la política

El funcionario también se refirió a la interna en la UTA. “Ya lo hemos visto en la última aventura que nos quisieron hacer parecer como un paro de transporte pero haciendo piquetes en la puerta del Ministerio con las unidades de la empresa. Los trabajadores no son dueños de las unidades, muéstrenme la denuncia de robo. Hay una anuencia de la empresa (DOTA)“. Y puso paños fríos a la situación: “Lo que hay que hacer es llevar tranquilidad, no seguir crispando. En el medio de esa batahola había mucha gente muy dolida que había perdido a un amigo y un compañero”.

Seguir leyendo: